Wie lief das dritte Quartal bei Novartis?

Der Kerngewinn je Aktie stieg um neun Prozent auf 2,46 Dollar, die Prognose für das operative Kernergebnis wurde angehoben.

Welche Studien sind gescheitert?

Die Herz-Kreislauf-Studie zu Pelacarsen verfehlte ihr Ziel, zudem wurde ein Projekt gegen Atherosklerose gestoppt.

Wie hoch ist die Dividende?

Zuletzt zahlte Novartis 3,70 Franken je Aktie und erhöht die Dividende seit 1996 jedes Jahr.