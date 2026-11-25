Die Novartis Aktie zeigt zwei Gesichter. Im Tagesgeschäft liefert der Basler Pharmakonzern: Im dritten Quartal stieg der Kerngewinn je Aktie um neun Prozent auf 2,46 Dollar. Novartis hob daraufhin die Prognose für das operative Kernergebnis 2026 an und erwartet nun eine stabile Entwicklung bis ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich – zuvor war noch ein leichter Rückgang eingeplant.
Novartis Aktie: Prognose erhöht, Hoffnungsträger gescheitert, neue Zulassungen in Sicht – wie stark ist der Basler Pharmariese wirklich?
Das Tagesgeschäft glänzt, im Labor gab es Rückschläge, und die nächsten FDA-Entscheidungen rücken näher. Warum die Novartis Aktie zwischen Pharma-Rotation und Pipeline-Risiken steht.
Die Pipeline
Licht und Schatten
Im Labor lief es weniger rund: Die mit Spannung erwartete Herz-Kreislauf-Studie zu Pelacarsen verfehlte ihr Ziel, ein weiteres Projekt gegen Atherosklerose wurde gestoppt. Gleichzeitig wachsen neue Hoffnungsträger heran. Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft das Muskeldystrophie-Mittel Del-Zota vorrangig, eine Entscheidung zu Ianalumab gegen das Sjögren-Syndrom erwartet Novartis noch 2026. Für die Novartis Aktie entscheiden diese Termine mit über die Wachstumsstory der kommenden Jahre.
Der Aktionär
Verlässlicher Dividendenzahler
Für Einkommensanleger bleibt die Novartis Aktie ein Klassiker: Die Dividende wurde seit 1996 jedes Jahr erhöht, zuletzt auf 3,70 Franken je Aktie. Seit den Quartalszahlen profitiert das Papier zudem von einer breiten Umschichtung von Anlegern in defensive Pharmawerte. Den Bericht zum Geschäftsjahr 2026 legt Novartis am 3. Februar 2027 vor, die Generalversammlung folgt Anfang März.
Novartis verdient zuverlässig Geld, muss aber beweisen, dass die Pipeline die Rückschläge ausgleichen kann. Die FDA-Entscheidungen der kommenden Monate sind dafür der Prüfstein.
Häufige Fragen zur Novartis Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Novartis?
Der Kerngewinn je Aktie stieg um neun Prozent auf 2,46 Dollar, die Prognose für das operative Kernergebnis wurde angehoben.
Welche Studien sind gescheitert?
Die Herz-Kreislauf-Studie zu Pelacarsen verfehlte ihr Ziel, zudem wurde ein Projekt gegen Atherosklerose gestoppt.
Wie hoch ist die Dividende?
Zuletzt zahlte Novartis 3,70 Franken je Aktie und erhöht die Dividende seit 1996 jedes Jahr.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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