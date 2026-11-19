Die Novartis-Aktie (ISIN: CH0012005267, FSE: NOT, SIX: NOVN) steht nach dem Kapitalmarkttag in London im Fokus: Der Schweizer Pharmakonzern stellt Anlegern bis 2031 ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent pro Jahr zu konstanten Wechselkursen in Aussicht und hebt die Spitzenumsatz-Erwartungen für drei Medikamente an.
Novartis-Aktie: Fünf Prozent Wachstum bis 2031, Kesimpta, Scemblix und Leqvio mit höheren Spitzenumsätzen - Trägt das den Patentverlust?
Auf dem Kapitalmarkttag in London peilt Novartis bis 2031 rund 5 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr an, will bis 2029 zur Kernmarge von mindestens 40 Prozent zurück und hebt die Spitzenumsatz-Ziele für Kesimpta, Scemblix und Leqvio an.
Die Ziele nennt Novartis bei dem Management-Event am Donnerstag, dem 19. November 2026. Parallel räumt Konzernchef Vas Narasimhan ein, dass 2026 die Konkurrenz durch Nachahmerpräparate besonders stark ausfällt. Für die Novartis-Aktie stellt sich damit die Frage, ob neue Wachstumsträger den Verlust von Exklusivrechten ausgleichen können.
Die Ziele
Was hat Novartis den Anlegern versprochen?
Novartis peilt von 2026 bis 2031 ein Umsatzwachstum von 5 Prozent pro Jahr zu konstanten Wechselkursen an. Getragen werden soll es von den Produkten am Markt und der Pipeline, die laut dem Reuters-Bericht langfristig ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich stützen sollen. Zugleich soll die Kernmarge im operativen Geschäft (Core Operating Income Margin) bis 2029 wieder auf 40 Prozent oder mehr steigen.
Die Medikamente
Welche Medikamente sollen künftig mehr einspielen?
Konkret hebt Novartis die Prognosen für den Spitzenumsatz von drei Präparaten an:
|Medikament
|Bisher
|Neu
|Kesimpta
|6 Mrd. US-Dollar
|8 Mrd. US-Dollar
|Scemblix
|4 Mrd. US-Dollar
|5 Mrd. US-Dollar
|Leqvio
|4 Mrd. US-Dollar
|5 Mrd. US-Dollar
Quelle: Reuters/Investing.com; Panabee (Zahlen stimmen überein)
Für Rhapsido (Remibrutinib) hatte der Konzern die Spitzenumsatz-Erwartung zuvor bereits auf 8 Milliarden Dollar angehoben. Insgesamt zählt Novartis neun Marktprodukte mit einem Spitzenumsatz-Potenzial von 3 bis 10 Milliarden Dollar, darunter Kisqali, Cosentyx, Pluvicto und Fabhalta. Die Pipeline umfasst nach Konzernangaben mehr als 35 mögliche einreichungsrelevante Studienergebnisse bis 2031. Auf dem Event hob Novartis unter anderem Abelacimab zur Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern, den Bluthochdruck-Kandidaten QCZ484, Pelabresib bei Myelofibrose und 225Ac-PSMA-617 bei Prostatakrebs hervor.
Der Gegenwind
Wie groß ist der Patentdruck 2026?
Der Konzern will nach Aussage von Narasimhan durch die „größte Exklusivitätsverlust-Auswirkung unserer Geschichte" wachsen. Gemeint ist der Wegfall des Patentschutzes bei einzelnen Umsatzträgern; Generika-Konkurrenz zu Entresto belastet bereits den Gewinn. Das Wachstumsziel von 5 Prozent bezieht sich laut den ausgewerteten Quellen auf das Gesamtportfolio, nicht auf einzelne Produkte.
Einordnung
Was bedeutet das für die Novartis-Aktie?
Anleger bekommen mit dem Kapitalmarkttag eine Mittelfristplanung: moderates, aber stetiges Wachstum, eine Margenerholung bis 2029 und höhere Erwartungen für bereits zugelassene Medikamente. Die Anhebungen betreffen Präparate, die schon am Markt sind, was die Planbarkeit erhöht. Ob die Novartis-Aktie diese Ziele honoriert, hängt davon ab, wie schnell die Pipeline die Lücken füllt, die der Patentablauf reißt. Eine Kursprognose oder Bewertung gibt aktiencheck.de nicht ab.
FAQ
Häufige Fragen zur Novartis-Aktie
Welche Wachstumsziele hat Novartis bis 2031? Rund 5 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr zu konstanten Wechselkursen von 2026 bis 2031.
Welche Marge peilt Novartis an? Die Kernmarge im operativen Geschäft soll bis 2029 auf mindestens 40 Prozent zurückkehren.
Welche Medikamente erhalten höhere Prognosen? Kesimpta (8 statt 6 Mrd. Dollar), Scemblix (5 statt 4 Mrd. Dollar) und Leqvio (5 statt 4 Mrd. Dollar) Spitzenumsatz.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Novartis-Aktie gehandelt? Das Kürzel lautet NOVN (SIX Swiss Exchange), die ISIN CH0012005267; in den USA wird das ADR als NVS an der NYSE gehandelt.
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