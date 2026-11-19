Welche Wachstumsziele hat Novartis bis 2031? Rund 5 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr zu konstanten Wechselkursen von 2026 bis 2031.

Welche Marge peilt Novartis an? Die Kernmarge im operativen Geschäft soll bis 2029 auf mindestens 40 Prozent zurückkehren.

Welche Medikamente erhalten höhere Prognosen? Kesimpta (8 statt 6 Mrd. Dollar), Scemblix (5 statt 4 Mrd. Dollar) und Leqvio (5 statt 4 Mrd. Dollar) Spitzenumsatz.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Novartis-Aktie gehandelt? Das Kürzel lautet NOVN (SIX Swiss Exchange), die ISIN CH0012005267; in den USA wird das ADR als NVS an der NYSE gehandelt.