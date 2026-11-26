Ein Auftrag über mehr als eine Milliarde Dollar und trotzdem ein Kursverlust: Die Northrop Grumman Aktie (ISIN: US6668071029, WKN: 851915, NYSE-Symbol: NOC) hat am Mittwochabend nachbörslich 2,72 Prozent auf 540,66 Dollar verloren, ein Minus von 15,13 Dollar. Northrop Grumman zählt damit zu den nachbörslichen Verlierern in den USA. Eine negative Unternehmensmeldung gab es nicht. Gehandelt wurden nachbörslich nur rund 33.000 Aktien.
Northrop Grumman Aktie: Nachbörslicher Verlierer trotz Milliardenauftrag – warum gute Nachrichten nicht reichen
Die Northrop Grumman Aktie fällt nachbörslich um 2,72 Prozent auf 540,66 Dollar, obwohl der Rüstungskonzern gerade einen Marineauftrag über 1,13 Milliarden Dollar erhalten hat. Was hinter dem Rückgang stecken könnte, warum die Aktie fast 30 Prozent unter ihrem Hoch notiert und welche Termine anstehen.
Die Nachrichten
Zwei Aufträge in drei Tagen
An Aufträgen mangelt es Northrop Grumman in dieser Woche nicht.
Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums erhielt der Konzern eine Vertragserweiterung über 1,13 Milliarden Dollar für das Programm E-130J der Marine. Dabei geht es um Flugzeuge, die im Ernstfall die Kommunikation mit den Atom-U-Booten sichern. Bereits am Montag hatte die Raumfahrtbehörde NASA einen Auftrag über 290,6 Millionen Dollar bekanntgegeben. Northrop Grumman baut dafür drei Messinstrumente für Wettersatelliten, die Laufzeit reicht bis 2042.
Dass die Aktie nachbörslich trotzdem fiel, hat wohl wenig mit dem Unternehmen zu tun. Im regulären Handel hatte sie sich gut gehalten. Am Abend zogen Anleger Geld aus defensiven Werten ab und kauften Technologieaktien, die zuvor stark gefallen waren. Bei dünnem Handel vor Thanksgiving genügen dafür kleine Orders.
Die Lage
Volle Auftragsbücher, gedrückter Kurs
Northrop Grumman baut unter anderem den Tarnkappenbomber B-21 und die neue Interkontinentalrakete der USA. Der Konzern gehört zu den fünf großen amerikanischen Rüstungsunternehmen.
Die Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Vom Hoch Anfang März bei 774 Dollar fiel sie bis Anfang Oktober um mehr als 38 Prozent. Seitdem hat sie sich etwas erholt, liegt aber immer noch fast 30 Prozent unter dem Höchststand. Rüstungswerte standen im Herbst generell unter Druck.
Für Aktionäre steht ein Termin an: Wer die Aktie am 30. November hält, erhält die Quartalsdividende von 2,47 Dollar je Aktie.
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