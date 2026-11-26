Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums erhielt der Konzern eine Vertragserweiterung über 1,13 Milliarden Dollar für das Programm E-130J der Marine. Dabei geht es um Flugzeuge, die im Ernstfall die Kommunikation mit den Atom-U-Booten sichern. Bereits am Montag hatte die Raumfahrtbehörde NASA einen Auftrag über 290,6 Millionen Dollar bekanntgegeben. Northrop Grumman baut dafür drei Messinstrumente für Wettersatelliten, die Laufzeit reicht bis 2042.

Dass die Aktie nachbörslich trotzdem fiel, hat wohl wenig mit dem Unternehmen zu tun. Im regulären Handel hatte sie sich gut gehalten. Am Abend zogen Anleger Geld aus defensiven Werten ab und kauften Technologieaktien, die zuvor stark gefallen waren. Bei dünnem Handel vor Thanksgiving genügen dafür kleine Orders.