Die Northern Data Aktie (ISIN DE000A0SMU87, Frankfurt NB2) zeigt, wie sich die Welt der Krypto-Aktien sortiert: Das Unternehmen war lange mit Bitcoin-Mining verbunden und beschreibt sich heute als „führender Anbieter von Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance Computing (HPC)“. Während der Bitcoin Kurs am Dienstag gegen 14 Uhr MEZ bei rund 60.400 US-Dollar notiert (CryptoTicker, minus 1,4 Prozent in 24 Stunden) und US-Miner wie Core Scientific das Mining komplett aufgeben, liefert Northern Data Zahlen, die vom Umbau profitieren – und stellt zugleich die Frage nach der Finanzierung.
Northern Data Aktie: 59 Millionen Euro Quartalsumsatz nach 8 Millionen, Prognose auf bis zu 210 Millionen angehoben, aber nur 24 Millionen Euro Kasse – Wie viel KI-Fantasie trägt den früheren Bitcoin-Miner?
Die Northern Data Aktie (ISIN DE000A0SMU87) meldet für Q3 2026 rund 59 Millionen Euro Umsatz und hebt die Jahresprognose an. Doch die Kasse schrumpfte auf 24 Millionen Euro, die Aktie liegt fast die Hälfte unter dem Jahresstart. Was der Wandel vom Krypto-Miner zum KI-Anbieter für Bitcoin und Krypto-Aktien heißt.
Die Zahlen
Was hat Northern Data im dritten Quartal geliefert?
Laut der Ad-hoc-Mitteilung vom 9. November (22:54 Uhr) lag der Umsatz im dritten Quartal 2026 bei rund 59 Millionen Euro, nach 8 Millionen im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA betrug rund 34 Millionen Euro; bereinigt wurde um Aktienoptionsprogramme, Rechtskosten und Fremdwährungseffekte. Eine Nettogewinnangabe enthält die Mitteilung nicht, und Vergleichszahlen für die fortgeführten Geschäfte ohne das sogenannte Peak-Mining-Geschäft lagen zum Zeitpunkt der Meldung nicht vor.
Die Jahresprognose wurde angehoben: Der Umsatz für 2026 soll nun bei 190 bis 210 Millionen Euro liegen, zuvor waren es 170 bis 190 Millionen (Prognose vom 17. Juni 2026). Als Gründe nennt Northern Data eine verbesserte Preisentwicklung und die weiterhin hohe Auslastung des GPU-Bestands, also der Grafikprozessoren für KI-Rechenleistung.
Die Gegenseite zeigt die Bilanz: Die Zahlungsmittel sanken von 40 Millionen Euro am 30. Juni auf rund 24 Millionen Euro am 30. September. Die Aktie notierte am 9. November laut Goldesel bei rund 8 Euro, ein Tagesminus von 5,88 Prozent und rund 47,85 Prozent seit Jahresbeginn. Am 17. November lag sie vorbörslich laut Trading-Treff 3,2 Prozent im Minus. Der Börsenwert wird mit 461,25 Millionen Euro beziffert (Der Aktionär, Abrufzeitpunkt unbekannt).
|Kennzahl
|Vorher
|Jetzt
|Umsatzprognose 2026
|170–190 Mio. EUR
|190–210 Mio. EUR
|Umsatz Q3
|8 Mio. EUR (Q3 2025)
|rund 59 Mio. EUR (Q3 2026)
|Zahlungsmittel
|40 Mio. EUR (30.06.)
|rund 24 Mio. EUR (30.09.)
Bezug: Prognose vom 17. Juni 2026; Umsatz ohne sonstige Erträge.
Quelle: EQS-Ad-hoc der Northern Data AG, 09.11.2026
Das große Bild
Was verbindet Northern Data mit Bitcoin?
Der Konzern wurde mit Bitcoin-Mining und Rechenzentren bekannt; welche Rolle das Peak-Mining-Geschäft heute noch spielt, geht aus der Ad-hoc nicht hervor. Entscheidend ist das Muster der Branche: Mit dem Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar – rund die Hälfte unter dem Rekord von über 126.000 Dollar im November 2025 – lohnt sich Mining für viele Betreiber kaum noch, während KI-Kunden für Strom und Rechenfläche feste Mieten zahlen. US-Konzerne wie Core Scientific und IREN ziehen sich deshalb aus dem Mining zurück, Northern Data ist diesen Weg früher gegangen.
Für die Börse bedeutet das: Die Aktie reagiert weniger auf den Bitcoin Kurs als auf KI-Stimmung. Am 9. November litten laut Trading-Treff KI- und Halbleiterwerte, am 16. November gab es einen Abverkauf bei KI-Werten wie CoreWeave. Zugleich beantragte Northern Data selbst die Einstellung der Notierung im Freiverkehr der Börse München: Die Börse hat dies am 5. November mitgeteilt, wirksam wird es mit Ablauf des 30. Dezember. Eine Begründung nennt die Quelle nicht.
Ausblick
Welche Termine zählen für Northern Data und Krypto-Aktien?
Ein Termin für die nächste Finanzveröffentlichung nennt die Quelle nicht. Am 30. Dezember endet die Notierung in München. Für Krypto-Aktien insgesamt zählen der 25. November (PCE-Inflation), der 27. November (Bitcoin-Optionsverfall), der 30. November (MSCI-Abgang von Strategy und Metaplanet) und die Fed am 9. Dezember.
Was macht Northern Data heute?
Northern Data bietet KI- und High-Performance-Computing-Leistungen auf Basis eines GPU-Bestands und betreibt Rechenzentren. Das Peak-Mining-Geschäft wird in den Vergleichszahlen herausgerechnet.
Wie hängt die Northern Data Aktie mit dem Bitcoin Kurs zusammen?
Der direkte Bezug ist kleiner geworden. Ein niedriger Bitcoin Kurs macht Mining unattraktiv und treibt Betreiber in die KI-Vermietung, wo die Kurse eher von KI-Stimmung abhängen.
Welche anderen Krypto-Aktien gehen den Weg vom Mining zur KI?
Core Scientific, IREN, Cipher Mining, Hut 8 und TeraWulf bauen ihr Geschäft um; Strategy Aktie und Coinbase Aktie bleiben dagegen direkt an Bitcoin gekoppelt.
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