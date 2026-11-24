Der Konzern wurde mit Bitcoin-Mining und Rechenzentren bekannt; welche Rolle das Peak-Mining-Geschäft heute noch spielt, geht aus der Ad-hoc nicht hervor. Entscheidend ist das Muster der Branche: Mit dem Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar – rund die Hälfte unter dem Rekord von über 126.000 Dollar im November 2025 – lohnt sich Mining für viele Betreiber kaum noch, während KI-Kunden für Strom und Rechenfläche feste Mieten zahlen. US-Konzerne wie Core Scientific und IREN ziehen sich deshalb aus dem Mining zurück, Northern Data ist diesen Weg früher gegangen.

Für die Börse bedeutet das: Die Aktie reagiert weniger auf den Bitcoin Kurs als auf KI-Stimmung. Am 9. November litten laut Trading-Treff KI- und Halbleiterwerte, am 16. November gab es einen Abverkauf bei KI-Werten wie CoreWeave. Zugleich beantragte Northern Data selbst die Einstellung der Notierung im Freiverkehr der Börse München: Die Börse hat dies am 5. November mitgeteilt, wirksam wird es mit Ablauf des 30. Dezember. Eine Begründung nennt die Quelle nicht.