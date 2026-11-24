Wie groß ist der Electrica-Auftrag? 19 Turbinen mit 133 MW, der Auftragswert wurde nicht genannt.

Wann kommen die nächsten Zahlen? Die vorläufigen Jahreszahlen werden Ende Februar 2027 erwartet (nicht bestätigt).

Wie lautet die Nordex Aktienprognose der Analysten? Überwiegend Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 50 Euro.