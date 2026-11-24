Die Nordex Aktie (ISIN: DE000A0D6554, FSE: NDX1) bekommt frischen Auftragsnachschub: Der rumänische Energiekonzern Electrica hat 19 Turbinen des Typs N163/6.X aus der Delta4000-Baureihe für den 133-MW-Windpark Crucea Est bestellt. Der Auftrag umfasst Lieferung und Errichtung sowie einen Premium-Service über 20 Jahre. Am Aktienmarkt hat die Nordex Aktie zuletzt Federn gelassen: Am 18. November schloss sie bei 38,76 Euro, rund 10% unter dem Niveau von Anfang November. Die Nordex Aktienprognose lebt vom Auftragsbestand und von der angehobenen Margenprognose.
Nordex Aktienanalyse: Rumänien-Auftrag über 19 Turbinen - wie viel Rückenwind steckt in 19,3 Mrd. Euro Auftragsbestand?
Electrica bestellt bei Nordex 19 Turbinen für den Windpark Crucea Est, die Nordex Aktie notiert nach dem Rekordquartal aber unter dem Hoch von Anfang November. Die Nordex Aktienanalyse und die Nordex Aktienprognose im Überblick.
Nachricht des Tages
Crucea Est: Erster Windpark für Electrica
Der Windpark entsteht in den Gemeinden Crucea und Pantelimon im Kreis Constanța. Es ist der erste Windpark von Electrica, das in Bukarest und London gelistet ist.
Zeitplan
Die Installation beginnt im Sommer 2027, die Fertigstellung folgt im Wesentlichen 2028. Die Nabenhöhen liegen bei 98 bis 125 Metern.
Service als Margenhebel
Der Premium-Service über 20 Jahre ist typisch für das wachsende, margenstärkere Servicegeschäft von Nordex.
Auftragswert offen
Der Wert wurde nicht genannt. Bei dem durchschnittlichen Preis von 0,90 Mio. Euro je MW ergäben sich für die Anlagen rechnerisch rund 120 Mio. Euro, zuzüglich Service. Das ist eine Schätzung der Redaktion.
Zahlen
Q3 2026: Umsatz +28%, Marge fast verdoppelt
|Kennzahl
|Q3 2026
|9M 2026
|EBITDA
|278,2 Mio. €
|632,7 Mio. €
|EBITDA-Marge
|12,7%
|10,6%
|Konzernergebnis
|147,1 Mio. €
|312,3 Mio. €
|Auftragseingang Projekte
|2.810 MW (+29,5%)
|7,7 GW (+16,1%)
|Auftragseingang Service
|517,6 Mio. € (+80,5%)
|1.719,4 Mio. €
Quelle: Nordex, Q3-2026-Zahlen
Der Durchschnittspreis lag stabil bei 0,90 Mio. Euro je MW (Vorjahr 0,93), das Book-to-Bill bei rund 1,3. Die Aufträge kamen aus zehn Ländern, Topmärkte der ersten neun Monate waren die Türkei, Deutschland und die USA. Der Auftragsbestand teilt sich in 12,2 Mrd. Euro Projekte und 7,1 Mrd. Euro Service.
Ausblick
Die angehobene Prognose 2026
|Kennzahl
|Prognose 2026
|Umsatz
|8,2 bis 9,0 Mrd. €
|EBITDA-Marge
|11,5 bis 12,5% (zuvor 8,0 bis 11,0%)
|Working-Capital-Quote
|unter -9%
|Capex
|rund 200 Mio. €
Quelle: Nordex, Ad-hoc vom 15.10.2026
In der Mitte der Spanne entspricht das einem EBITDA von rund 1,03 Mrd. Euro. Die vorläufigen Jahreszahlen werden Ende Februar 2027 erwartet.
Analysten
Die Nordex Aktienprognose der Banken
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Jefferies
|Buy
|63,00 €
|November 2026
|Deutsche Bank
|Buy
|59,00 €
|06.11.2026
|Bank of America
|Buy
|54,00 €
|19.10.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|53,50 €
|06.11.2026
|Barclays
|Equal Weight
|38,00 €
|November 2026
|RBC
|Underperform
|36,00 €
|16.11.2026
Quelle: Analystenmeldungen, aktiencheck; Stand November 2026
Das einfache Mittel der Novemberziele beträgt rund 49,90 Euro bei einer Spanne von 36 bis 63 Euro. RBC begründet die Skepsis mit der deutschen Marktreform und der Lage in den USA. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Chartbild
Wie steht die Nordex Aktie technisch da?
Beschreibend: Nach der Prognoseanhebung Mitte Oktober war die Nordex Aktie kräftig gestiegen und notierte zuletzt bei 42 bis 43 Euro. Seitdem ging es auf 38,76 Euro (18. November) zurück. Unterstützung liegt bei etwa 38,8 Euro und der 36-Euro-Marke, Widerstände bei 42 bis 43 Euro.
FAQ
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Wie groß ist der Electrica-Auftrag? 19 Turbinen mit 133 MW, der Auftragswert wurde nicht genannt.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die vorläufigen Jahreszahlen werden Ende Februar 2027 erwartet (nicht bestätigt).
Wie lautet die Nordex Aktienprognose der Analysten? Überwiegend Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 50 Euro.
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