Die Nordex Aktie gehört am Mittwochmittag zu den TecDAX-Verlierern: Der Hamburger Windturbinenhersteller verliert 3,61% auf 34,74 Euro. Das Paradoxe daran: Am Vortag meldete Nordex einen neuen Auftrag aus Rumänien, die Aktie fiel dennoch.
Nordex Aktie TecDAX-Verlierer am Mittag: Minus trotz Rumänien-Auftrag und Rekordmarge
Die Nordex Aktie verliert am Mittag 3,61% auf 34,74 Euro und ist TecDAX-Verlierer. Trotz eines neuen 133-MW-Auftrags und starker Zahlen drücken Gewinnmitnahmen und ein angeschlagenes Chartbild den Kurs.
Warum die Nordex Aktie als TecDAX-Verlierer fällt
Eine negative Unternehmensmeldung gibt es nicht. Auch aktiencheck.de schreibt, man habe keinen konkreten Auslöser für den Rückschlag gefunden.
Am 24.11.2026 meldete Nordex einen Auftrag von Electrica über 19 Turbinen des Typs N163/6.X (Delta4000) für den 133-MW-Windpark Crucea Est in Rumänien, inklusive 20-jährigem Premium-Service. Die Installation beginnt im Sommer 2027, die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant. Trotzdem fiel die Aktie am 24.11.2026 um 5,46% auf 36,04 Euro und am 25.11.2026 weiter.
Wahrscheinlich sind folgende Faktoren: Gewinnmitnahmen nach der Rally seit der Prognoseanhebung im Oktober mit einem Hoch um 42 bis 43 Euro Anfang November; ein charttechnisch belastetes Bild mit Island-Reversal, offener Kurslücke oberhalb von 40 Euro und Bruch der 200-Tage-Linie; ein skeptisches Analystenlager und ein schwacher Gesamtmarkt. Hinzu kommen Installationsverzögerungen: Im dritten Quartal wurden 2.021 Megawatt installiert nach 2.576 Megawatt im Vorjahr.
Starke Zahlen und Rekord-Auftragsbestand
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|2,19 Mrd. €
|+28,2%
|EBITDA
|278,2 Mio. €
|mehr als verdoppelt
|EBITDA-Marge
|12,7%
|zuvor 8,0%
|Auftragsbestand
|19,3 Mrd. €
|Rekordwert
Quelle: Unternehmensangaben via Sekundärquellen
Die Prognose für 2026 wurde angehoben: Umsatz von 8,2 bis 9,0 Mrd. Euro und EBITDA-Marge von 11,5% bis 12,5%, zuvor 8,0% bis 11,0%. Weitere Meldungen im November: Rahmenverträge mit Vattenfall für Deutschland und Großbritannien (18.11.2026), der erste Windpark in Albanien für VERBUND und die Übernahme der Turmverbindungstechnik von C1 Connections.
Analysten und Charttechnik
RBC Capital Markets (Analyst Colin Moody) beließ Nordex am 17.11.2026 laut dpa-AFX auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro. Insgesamt reichen die Kursziele laut Berichten von 36 bis 63 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 51,20 Euro, das Tief bei 24,88 Euro.
Die 200-Tage-Linie lag Anfang November bei rund 42,48 Euro, der Kurs notiert nun deutlich darunter. Unterstützung liegt bei 34 bis 35 Euro, danach rund 32 Euro. Widerstand gilt bei 36 bis 38 Euro, darüber bei rund 40 Euro.
Chance: Margen und Aufträge
Margenverbesserung, Rekord-Auftragsbestand, Servicegeschäft und europäischer Netzausbau.
Risiko: Ausführung
Installationsverzögerungen und chinesische Konkurrenz.
Risiko: Politik und Bewertung
US-Politik, Ausschreibungsdesign in Deutschland und die Bewertung nach der Rally.
Ausblick für die Nordex Aktie
Am 25.11.2026 präsentiert Nordex auf der Bernstein Industrials & Infrastructure Conference, am 01.12.2026 folgt die Goldman Sachs Industrials & Autos Week und am 07.01.2027 das ODDO BHF Forum. Operativ läuft das Geschäft, an der Börse belasten jedoch Rotation und Zinsen. Ob die Nordex Aktie als TecDAX-Verlierer die Marke von 34 Euro hält, entscheidet über den nächsten Schritt.
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