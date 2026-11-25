RBC Capital Markets (Analyst Colin Moody) beließ Nordex am 17.11.2026 laut dpa-AFX auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro. Insgesamt reichen die Kursziele laut Berichten von 36 bis 63 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 51,20 Euro, das Tief bei 24,88 Euro.

Die 200-Tage-Linie lag Anfang November bei rund 42,48 Euro, der Kurs notiert nun deutlich darunter. Unterstützung liegt bei 34 bis 35 Euro, danach rund 32 Euro. Widerstand gilt bei 36 bis 38 Euro, darüber bei rund 40 Euro.