Eine negative Unternehmensmeldung gibt es nicht. Im Gegenteil: Der rumänische Versorger Electrica hat bei Nordex 19 Turbinen mit zusammen 133 Megawatt für den Windpark Crucea Est bestellt, dazu einen Servicevertrag über 20 Jahre. Die Installation soll im Sommer 2027 beginnen. Vorbörslich lag die Nordex Aktie damit noch leicht im Plus. Mit Handelsbeginn drehte sie, und das Minus wuchs von knapp 2 Prozent am Morgen über gut 3 Prozent am Mittag auf fast 6 Prozent am Abend.

Die Erklärung liegt in der Marktlage und im Chart. Der DAX fiel am Mittwoch unter 25.000 Punkte, Anleger trennten sich von allem, was in diesem Jahr gut gelaufen war. Nordex gehört dazu: Auf Jahressicht steht ein Kursplus von rund 50 Prozent. Wer Gewinne sichern will, findet hier Substanz.