Gute Nachrichten, schlechter Kurs: Die Nordex Aktie verliert am Mittwoch 5,77 Prozent auf 33,96 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect) und ist der einzige Nicht-Chipwert unter den fünf größten TecDAX Verlierern. Dabei hatte der Hamburger Windturbinenbauer erst am Vortag einen neuen Auftrag gemeldet.
Nordex Aktie: TecDAX Verlierer – fast sechs Prozent Minus trotz Rekordmarge und neuem Auftrag
Die Nordex Aktie fällt am Mittwoch um 5,77 Prozent auf 33,96 Euro und ist TecDAX Verlierer. Ein neuer Auftrag aus Rumänien verpufft, der Kurs rutscht unter eine wichtige Unterstützung. Was dahintersteckt.
Warum fällt die Nordex Aktie heute?
Eine negative Unternehmensmeldung gibt es nicht. Im Gegenteil: Der rumänische Versorger Electrica hat bei Nordex 19 Turbinen mit zusammen 133 Megawatt für den Windpark Crucea Est bestellt, dazu einen Servicevertrag über 20 Jahre. Die Installation soll im Sommer 2027 beginnen. Vorbörslich lag die Nordex Aktie damit noch leicht im Plus. Mit Handelsbeginn drehte sie, und das Minus wuchs von knapp 2 Prozent am Morgen über gut 3 Prozent am Mittag auf fast 6 Prozent am Abend.
Die Erklärung liegt in der Marktlage und im Chart. Der DAX fiel am Mittwoch unter 25.000 Punkte, Anleger trennten sich von allem, was in diesem Jahr gut gelaufen war. Nordex gehört dazu: Auf Jahressicht steht ein Kursplus von rund 50 Prozent. Wer Gewinne sichern will, findet hier Substanz.
Hinzu kommt die Charttechnik. Seit dem Hoch Anfang November bei 42 bis 43 Euro bröckelt der Kurs. Die 200-Tage-Linie ist gebrochen, über 40 Euro klafft eine Kurslücke. Mit dem Schlusskurs unter 34 Euro fällt die Nordex Aktie nun auch unter die Unterstützungszone von 34 bis 35 Euro. Die nächste Haltemarke liegt bei rund 32 Euro.
Rekordzahlen mit einem Schönheitsfehler
Fundamental steht Nordex so gut da wie nie. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das EBITDA hat sich auf 278,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Marge kletterte von 8,0 auf 12,7 Prozent. Für 2026 hat der Vorstand die Prognose angehoben: 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent.
Der Schönheitsfehler steckt in den Installationen. Im dritten Quartal errichtete Nordex Anlagen mit 2.021 Megawatt, im Vorjahr waren es 2.576 Megawatt. Aufträge sind reichlich da, aber sie werden langsamer zu fertigen Windparks. Skeptiker sehen darin ein Risiko für die Umsatzziele.
Was jetzt für die Nordex Aktie zählt
Die Zone um 32 Euro
Nach dem Bruch der Marke von 34 Euro ist das die nächste Unterstützung.
Konferenzen
Am Mittwoch präsentierte Nordex auf einer Bernstein-Konferenz, am 1. Dezember folgt die Goldman Sachs Industrials & Autos Week.
Installationstempo
Das Schlussquartal muss zeigen, dass aus dem Auftragsbestand zügig Umsatz wird.
Stammdaten
Nordex SE: ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF (OTC)
Kurs: 33,96 Euro, minus 5,77 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen: Electrica (Rumänien).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.