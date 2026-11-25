Wie hoch war die Marge im dritten Quartal?

Die EBITDA-Marge lag bei 12,7 Prozent.

Was erwartet Nordex für 2026?

Eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz.

Was bremst Nordex?

Verzögerungen bei der Installation von Anlagen.