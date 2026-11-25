Die Nordex Aktie gehört zu den großen Gewinnern der Energiewende. Im dritten Quartal steigerte der Hamburger Windkraftanlagenbauer den Umsatz um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) hat sich auf 278,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente Nordex 147,1 Millionen Euro.
Nordex Aktie: EBITDA verdoppelt, Marge 12,7 Prozent, Prognose erhöht – warum fällt der Wind-Star trotzdem?
Nordex verdient so viel wie nie, hebt die Margenziele kräftig an und sammelt Aufträge in aller Welt. Doch Verzögerungen beim Aufbau bremsen. Was die Nordex Aktie jetzt bewegt.
Die Prognose
Margenziel kräftig erhöht
Nordex hob die Prognose für die EBITDA-Marge 2026 deutlich auf 11,5 bis 12,5 Prozent an, nach zuvor 8,0 bis 11,0 Prozent. Die Umsatzerwartung von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro blieb unverändert. Auch der Mittelzufluss überzeugte: Der freie Cashflow lag im Quartal bei 379,1 Millionen Euro. Die Projektaufträge wuchsen um knapp 30 Prozent, zuletzt erschloss Nordex mit Albanien einen neuen Markt.
Die Bremse
Verzögerungen beim Aufbau
Getrübt wird das Bild durch Verzögerungen bei der Installation, unter anderem wegen Problemen in der Rotorblattfertigung in der Türkei. An der Börse kam es deshalb zu Gewinnmitnahmen: Mitte November fiel die Nordex Aktie um 3,4 Prozent auf 41,78 Euro. Auf Jahressicht hat sich das Papier dennoch kräftig verteuert. Konzernchef José Luis Blanco sieht die Marge am oberen Ende des mittelfristigen Zielkorridors.
Die Nordex Aktie hat den Wandel vom Sorgenkind zum Margenwunder geschafft. Jetzt muss Nordex beweisen, dass auch der Aufbau der Anlagen mit dem Auftragstempo Schritt hält.
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Wie hoch war die Marge im dritten Quartal?
Die EBITDA-Marge lag bei 12,7 Prozent.
Was erwartet Nordex für 2026?
Eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz.
Was bremst Nordex?
Verzögerungen bei der Installation von Anlagen.
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