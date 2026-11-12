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Nordex Aktie: Aufträge werden zu Gewinnen

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 11:48 2 Min. ZertifikateJournal

Nordex überzeugt mit einem kräftigen Gewinnsprung und höherer Profitabilität – die Experten sehen weiterhin Chancen beim vorgestellten Discount-Call.

Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/blauer-himmel-erneuerbare-energie-windturbine-rotor-9297976/

Die Auftragslage und die starke Entwicklung im Tagesgeschäft waren bereits bekannt. Nun hat Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker: NDX1) auch die passenden Gewinnzahlen nachgereicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Der Windanlagenbauer habe im dritten Quartal 147 Mio. Euro und damit fast dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum verdient. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Der Umsatz habe um mehr als 28 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro zugelegt, während sich das Ebitda auf 278 Mio. Euro mehr als verdoppelt habe. Die starke Auftragslage spiegele sich damit zunehmend auch in der Ertragskraft wider – und lasse die in den vergangenen Jahren oft kritisierte Margenschwäche immer weiter in den Hintergrund rücken. Ins Auge gestochen sei zudem die Finanzlage. Der freie Mittelzufluss habe 379,1 Mio. Euro erreicht, nachdem ein Jahr zuvor 149 Mio. Euro erzielt worden seien. Die Nettoliquidität sei gegenüber Ende 2025 von 1,62 auf 2,03 Mrd. Euro geklettert. Angesichts der positiven Entwicklung zeige sich auch das Management zuversichtlich. Bereits Mitte Oktober habe Nordex die Prognose angehoben. Für das Gesamtjahr werde nun eine Ebitda-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent erwartet. Zuvor habe das Unternehmen lediglich acht bis elf Prozent in Aussicht gestellt. Beim Umsatz halte der Vorstand unverändert an seinem Ziel von 8,2 bis 9,0 Mrd. Euro fest. Zusätzlichen Rückenwind habe die Aktie zuletzt aus den USA erhalten. Der Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms dürfte die politischen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien verbessern. Nachdem die Branche unter Donald Trump immer wieder Gegenwind erfahren habe, würden nun die Hoffnungen auf eine verlässlichere Förderung von Wind- und Solarprojekten steigen. Der Discount-Call aus ZJ 41/26 bleibe damit spannend. Das Papier (ISIN: DE000UN68C48, WKN: UN68C4) von UniCredit biete aktuell eine maximale Rendite von 45,4 Prozent, sofern die Aktie Mitte März 2027 bei mindestens 40 Euro notiere. Derzeit werde sie für 42,07 Euro gehandelt. (Ausgabe 45/2026)

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