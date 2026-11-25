Nordex Aktie -3,72% - MDAX-Verlierer am Mittag trotz Rekordauftragsbestand

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:51 2 Min.

Die Nordex Aktie gibt am Mittwochmittag um 3,72% auf 34,70 Euro nach. Eine negative Unternehmensmeldung gibt es nicht - Gewinnmitnahmen nach der Rally dürften dominieren.

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Die Nordex Aktie rutscht am Mittwochmittag um 3,72% auf 34,70 Euro ab und zählt zu den MDAX-Verlierern. Dabei läuft das Geschäft so gut wie lange nicht - der Kurs setzt den Rückgang vom Dienstag fort. MDAX Verlierer Gewinnmitnahmen statt schlechter Nachrichten Am Dienstag hatte die Nordex Aktie bereits 5,46% auf 36,04 Euro verloren. Auch der gemeldete Auftrag aus Rumänien verpuffte: Electrica bestellt 19 Turbinen des Typs N163/6.X mit zusammen 133 MW samt 20-jährigem Servicevertrag, die Installation beginnt im Sommer 2027. Anfang November lag der Kurs noch bei rund 43 Euro - seitdem hat die Aktie etwa 19% verloren. Wahrscheinlich sichern Anleger nach der starken Rally seit Mitte Oktober Gewinne. Umsatz im dritten Quartal (+28,2%) 2,19 Mrd. € EBITDA-Marge im Q3 (Vorjahr 8,0%) 12,7% Auftragsbestand 19,3 Mrd. € Quelle : Nordex, Q3 2026 Starke Zahlen, gemischte Analysten Nordex hob die Prognose 2026 an: Die EBITDA-Marge soll bei 11,5% bis 12,5% liegen (zuvor 8,0% bis 11,0%), der Umsatz bei 8,2 bis 9,0 Mrd. Euro. Neue Rahmenverträge mit Vattenfall bis 2029 und die Übernahme von C1 Connections stützen die Story. Bremsend wirken Verzögerungen bei Installationen. Nordex ist heute auf der Bernstein-Konferenz vertreten, am 1. Dezember folgt die Goldman Sachs Industrials Week. Die Analysten sind überwiegend positiv: Jefferies, Deutsche Bank, Bank of America und Goldman Sachs raten zu "Buy". Barclays steht auf "Equal Weight", RBC auf "Underperform" und verweist auf die deutsche Strommarktreform und die Lage in den USA. Risiken für die Nordex Aktie Verzögerungen bei Installationen

Politische Unsicherheit durch Strommarktreform und USA

Zyklische Stimmung gegenüber Energiewende-Werten, Margenanhebung ist eingepreist Fazit Operativ läuft es für die Nordex Aktie so gut wie nie - genau das ist das Problem, denn die Margenanhebung ist eingepreist. Als MDAX-Verlierer entscheidet sich nun, ob Käufer auf Basis der Q3-Zahlen zurückkommen.

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