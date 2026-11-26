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Nordex Aktie +3,44%: Starke Aufträge zum Jahresende – übertrifft Nordex noch 2025?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 16:38 2 Min.

Die Nordex-Aktie springt auf 34,86 Euro, und Jefferies sieht mit einem Kursziel von 63 Euro noch rund 81% Potenzial.

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Die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker: NDX1) springt um 1,16 Euro oder 3,44% auf 34,86 Euro. Selbst nach diesem Kurssprung liegt das Kursziel von Jefferies noch rund 80,7% über dem Aktienkurs. Nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt bestätigt das Analysehaus in seiner Nordex-Aktienanalyse vom 25. November das Kursziel von 63 Euro und das Rating "buy". Wie viele neue Aufträge holt Nordex herein? Und wie viele Windkraftanlagen bringt der Konzern bis zum Jahresende tatsächlich ans Netz? In der Nachlese von Jefferies kommen beide Fragen zur Sprache. Nordex rechne im Schlussquartal mit einem "starken Auftragseingang", heißt es in der deutschsprachigen Zusammenfassung von dpa-AFX. Für das Gesamtjahr solle der Auftragseingang "mindestens das Vorjahresniveau erreichen". Nordex traut sich damit zu, das Auftragsvolumen von 2025 erneut zu erreichen oder zu übertreffen. Bei den Installationen lohnt sich der Blick auf den Vergleichszeitraum. Gegenüber dem dritten Quartal erwarte Nordex eine deutliche Steigerung bei den neu installierten Anlagen. An das Schlussquartal des Vorjahres dürfte die Entwicklung allerdings nicht heranreichen. Für Anleger sind das zwei unterschiedliche Signale: Neue Aufträge zeigen, wie viel Geschäft Nordex für die Zukunft gewinnt. Die Installationen zeigen, wie schnell der Konzern bestehende Projekte voranbringt. Unter dem Strich bleibt Jefferies bei seiner bisherigen Einschätzung. Die Nordex-Aktienanalyse bekräftigt mit dem Kursziel 63 Euro und dem Rating "buy" die Kaufempfehlung. Der Abstand von 28,14 Euro zum genannten Aktienkurs zeigt, wie viel Aufwärtspotenzial Jefferies dem Windkraftanlagenbauer noch zutraut. Teilt den Artikel mit Freunden, bevor im Gruppenchat jemand aus 3,44% Rückenwind schon Windstärke zwölf macht. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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