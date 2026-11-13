Es ist eine der seltsamsten Geschichten des Börsenjahres 2026. Nokia, der alte Handy-Pionier aus Finnland, hat sich zu einem gefragten Ausrüster für KI-Rechenzentren gewandelt. Am 22. Oktober meldete der Konzern ein Plus von 123 Prozent beim Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden und einen operativen Gewinn, der die Schätzungen um rund ein Drittel übertraf. Die Antwort der Börse: ein Kurssturz um rund 10 Prozent in Helsinki. Heute notiert die Nokia-Aktie bei rund 7,50 Euro – etwa halb so hoch wie auf dem Rekordhoch Anfang Juni. Diese Nokia Aktienanalyse erklärt, warum der Markt die starken Zahlen abstraft, was hinter dem Cashflow-Rückschlag steckt und was das für die Nokia Aktienprognose bedeutet.
Nokia Aktienanalyse: KI-Umsatz plus 123 Prozent, Gewinn plus 35 Prozent – warum hat sich die Aktie trotzdem halbiert?
Rekordwachstum mit KI- und Cloud-Kunden, ein Gewinnsprung weit über den Erwartungen – und doch steht die Nokia-Aktie rund 50 Prozent unter ihrem Hoch vom Juni. Unsere große Nokia Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal vom 22. Oktober: Netzwerk-Infrastruktur, Mobilfunk, Cashflow, Umbaukosten, Ausblick 2027, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Nokia Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nokia Oyj
- Sitz
- Espoo, Finnland
- Ticker / ISIN
- NOKIA / FI0009000681
- Kurs
- 7,47 Euro
- 52-Wochen-Spanne
- 5,04 bis 14,91 Euro
- Börsenwert
- rund 43 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 21
- Vorstandschef
- Justin Hotard
Stand: 13.11.2026, Kurs Börse Stuttgart 12.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung auf Basis von Konsensschätzungen
Die Ausgangslage
Vom KI-Liebling zum Sorgenkind: die Nokia-Aktie im freien Fall
Um die Nokia-Aktie zu verstehen, muss man ihre wilde Fahrt im Jahr 2026 kennen.
Zu Jahresbeginn kostete die Nokia-Aktie in New York rund 6,50 Dollar. Dann setzte eine Rally ein, die kaum jemand für möglich gehalten hätte: Anleger entdeckten Nokia als Profiteur des KI-Booms, weil Rechenzentren riesige Mengen an Glasfaser- und Routertechnik brauchen. Anfang Juni erreichte die Aktie ein Hoch von fast 15 Euro, in New York zeitweise mehr als 17 Dollar – weit mehr als eine Verdopplung binnen fünf Monaten. Seitdem geht es bergab. Gewinnmitnahmen und Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen drückten den Kurs. Am Tag der Quartalszahlen verlor die Aktie in Helsinki rund 10 Prozent, an der New Yorker Börse fast 15 Prozent – zusammen mit dem gesamten KI-Sektor. Am 5. November markierte sie mit 6,82 Euro ein Sechs-Monats-Tief. Seither hat sie sich etwas erholt.
Die Quartalszahlen
605 statt 453 Millionen: ein Gewinn weit über den Erwartungen
Für jede seriöse Nokia Aktienanalyse gilt: Operativ hat Nokia im dritten Quartal klar überzeugt.
Im dritten Quartal steigerte Nokia den Umsatz um 10 Prozent auf 5,15 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 9 Prozent. Analysten hatten mit 5,05 Milliarden Euro gerechnet. Noch deutlicher fiel der Gewinnsprung aus: Das vergleichbare operative Ergebnis kletterte um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro, erwartet waren nur rund 453 Millionen Euro. Die vergleichbare operative Marge verbesserte sich von 9,5 auf 11,7 Prozent. Der vergleichbare Gewinn je Aktie stieg von 6 auf 9 Cent, der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 156 Millionen Euro. Im Juli hatte Nokia noch angedeutet, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal etwa auf dem Niveau des Vorquartals von 434 Millionen Euro liegen werde – die Übererfüllung ist also beträchtlich.
Nokia: Vergleichbares operatives Ergebnis
Mio. Euro
Q3 2026: Analysten hatten im Schnitt rund 453 Millionen Euro erwartet.
Quelle: Nokia Corporation, Zwischenberichte 2025 und 2026; Konsens laut Infront
Daten als Tabelle
|Quartal
|Ergebnis
|Q3 2025
|448
|Q2 2026
|434
|Q3 2026
|605
Die Segmente
Glasfaser und Router für die KI: der neue Wachstumsmotor
Die spannendste Zahl für die Nokia Aktienprognose kommt aus dem Netzwerkgeschäft.
Das Segment Network Infrastructure, in dem Nokia Glasfaser-Übertragungstechnik, Router und Festnetztechnik bündelt, steigerte den Umsatz auf 2,16 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 15 Prozent. Treiber waren die Router-Sparte IP Networks mit einem Wachstum von 43 Prozent und die Glasfaser-Sparte Optical Networks mit 18 Prozent – hier wirkt die Übernahme des US-Spezialisten Infinera. Der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden, also vor allem mit großen Rechenzentrumsbetreibern, stieg konzernweit um 123 Prozent, der Auftragseingang aus dieser Kundengruppe um 118 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis des Segments kletterte von 143 auf 216 Millionen Euro, die Marge von 7,7 auf 10,0 Prozent.
Nokia: Wachstum ausgewählter Bereiche im dritten Quartal
Prozent
Veränderung zum Vorjahresquartal; Network Infrastructure und Sparten währungs- und portfoliobereinigt.
Quelle: Nokia Corporation, Zwischenbericht vom 22. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum
|Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden
|123
|IP Networks
|43
|Optical Networks
|18
|Network Infrastructure
|15
|Konzernumsatz
|10
|Mobile Infrastructure
|5
Auch das klassische Mobilfunkgeschäft, das in Mobile Infrastructure gebündelt ist und auch die lukrativen Patentlizenzen umfasst, lieferte mehr als erwartet. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 2,90 Milliarden Euro, das operative Ergebnis von 355 auf 420 Millionen Euro, die Marge auf 14,5 Prozent. Ein Teil davon ist allerdings vorgezogen: Nach Angaben des Managements wurden Umsätze aus dem vierten Quartal ins dritte verlagert, auch der Zeitpunkt von Lizenzerlösen half. Der Markt für klassische Mobilfunknetze bleibt nach Einschätzung von Vorstandschef Justin Hotard flach. Nokia will dort wegen steigender Kosten in der Lieferkette die Preise anheben.
Das Wachstum beschleunigt sich, und die operative Hebelwirkung wird sichtbarer.
Der Haken
Negativer Cashflow, höhere Umbaukosten: warum der Markt nervös wird
Der Kurssturz nach den Zahlen hat einen klaren Grund: das Geld, das am Ende in der Kasse bleibt.
Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 99 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr senkte Nokia die erwartete Umwandlung des operativen Gewinns in freien Cashflow von 55 bis 75 Prozent auf nur noch 35 bis 55 Prozent. Der Grund: Der Konzern steckt rund 400 Millionen Euro zusätzlich in Vorräte und Material, um die Lieferfähigkeit für das Wachstum 2027 zu sichern. Gleichzeitig steigen die Kosten für den Konzernumbau. Statt 800 Millionen Euro veranschlagt Nokia für 2026 nun 1,1 Milliarden Euro. Allein im dritten Quartal fielen 357 Millionen Euro an, weshalb das berichtete operative Ergebnis trotz des starken Geschäfts um 22 Prozent auf 196 Millionen Euro sank. Die Nettoliquidität ging auf 2,58 Milliarden Euro zurück.
Der Ausblick
Schlussquartal mit Schub, 2027 mit Tempo: was Nokia verspricht
Nokia bestätigte die Prognose für ein vergleichbares operatives Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2026 und erwartet einen Wert über der Mitte dieser Spanne. Im Schlussquartal soll der Umsatz gegenüber dem dritten Quartal um 20 bis 24 Prozent zulegen. Für Network Infrastructure hob Nokia das Wachstumsziel für 2026 auf 12 bis 14 Prozent an. Der wichtigste Satz für Anleger betrifft aber 2027: Optical und IP Networks sollen dann zusammen um 25 bis 30 Prozent wachsen. Die Integration von Infinera will Nokia bis Ende 2026 abschließen und die angepeilten Einsparungen von 200 Millionen Euro ein Jahr früher als geplant erreichen.
Nokia: Umsatz je Quartal
Mrd. Euro
- Ausblick des Managements
Q4 2026: Umsatzplus von 20 bis 24 Prozent gegenüber dem dritten Quartal laut Nokia, umgerechnet von der Redaktion; keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Nokia Corporation, Zwischenberichte 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|4,70
|Q2 2026
|4,82
|Q3 2026
|5,15
|Q4 2026
|6,2–6,4
Die Bewertung
KGV um 21: der Preis ist deutlich gesunken
Der Kursrutsch hat die Bewertung der Nokia-Aktie spürbar entschärft. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate wirkt sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von deutlich über 50 zwar teuer, doch das liegt an den hohen Umbaukosten. Für 2026 erwarten Analysten im Schnitt einen Gewinn von 36 Cent je Aktie, für 2027 von 43 Cent. Daraus ergibt sich ein KGV von rund 21 für 2026 und gut 17 für 2027. Das ist mehr als der Fünfjahresdurchschnitt von etwa 14, aber weit entfernt von den Werten auf dem Höhepunkt der Rally. Der Börsenwert liegt bei rund 43 Milliarden Euro. Anleger zahlen damit weiter einen Aufschlag für das KI-Wachstum – aber einen deutlich kleineren als noch im Sommer.
Die Analysten
Kursziele von 4,65 bis 18 Euro: selten waren sich die Experten so uneins
Bei kaum einer europäischen Technologieaktie gehen die Meinungen so weit auseinander wie bei Nokia. JPMorgan bestätigte nach den Zahlen das Kursziel von 18 Euro und hält eine weitere Anhebung des Ausblicks für 2027 für möglich. Jefferies bleibt mit 13,80 Euro ebenfalls optimistisch. Die Deutsche Bank senkte ihr Ziel von 11,50 auf 10 Euro, blieb aber bei ihrer Kaufempfehlung, Handelsbanken stufte mit einem Ziel von 10 Euro auf Kaufen hoch. Zurückhaltender sind Bernstein mit 9,53 Euro und Goldman Sachs mit 8,80 Euro. Barclays rät mit 8,50 Euro zum Untergewichten, das finnische Analysehaus Inderes sieht nur 7 Euro. Im Schnitt der rund 22 Analysten liegt das Kursziel bei etwa 10,60 Euro.
Nokia-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 12. November 2026: 7,47 Euro (Börse Stuttgart). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX Analyser, MarketScreener, Medienberichte; Stand 6. Oktober bis 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|JPMorgan
|18
|Jefferies
|13,8
|Durchschnitt (22)
|10,6
|Deutsche Bank
|10
|Handelsbanken
|10
|Bernstein
|9,53
|Goldman Sachs
|8,8
|Barclays
|8,5
|Inderes
|7
|Niedrigstes Ziel
|4,65
Die Szenarien
Nokia Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das KI-Comeback
Nokia übertrifft im Schlussquartal die eigene Prognose, der Cashflow dreht kräftig ins Plus, und der Auftragseingang mit Rechenzentrumsbetreibern zieht weiter an. Dann könnte die Nokia-Aktie einen Teil des Absturzes aufholen und in Richtung des durchschnittlichen Analystenziels um 10 bis 11 Euro laufen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Zahlen bleiben solide, doch der Markt wartet auf den Beweis, dass das Wachstum 2027 tatsächlich kommt. Die Aktie pendelt zwischen dem Tief von rund 6,80 Euro und der Zone um 9 Euro.
Szenario 3: Der KI-Zyklus dreht
Kürzen die großen Rechenzentrumsbetreiber ihre Investitionen oder bleibt der Cashflow schwach, droht ein weiterer Rückschlag. Dann rücken die Ziele der Skeptiker von 7 Euro und darunter in den Blick.
Häufige Fragen zur Nokia Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Nokia?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 5,15 Milliarden Euro, das vergleichbare operative Ergebnis um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro. Der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden wuchs um 123 Prozent.
Warum fiel die Nokia-Aktie nach den Zahlen?
Nokia senkte die Erwartung für den freien Cashflow und erhöhte die Kosten für den Konzernumbau. Zudem standen am Zahlentag KI-Werte insgesamt unter Druck, und die Aktie war nach der Rally im ersten Halbjahr hoch bewertet.
Was hat Nokia mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Nokia liefert Glasfaser-Übertragungstechnik und Router, mit denen Rechenzentren untereinander und intern verbunden werden. Durch die Übernahme von Infinera ist das Unternehmen in der optischen Netzwerktechnik stark gewachsen.
Zahlt Nokia eine Dividende?
Ja. Nokia zahlt eine Quartalsdividende von 3 Cent je Aktie, zuletzt am 5. November 2026.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 4,65 Euro bis 18 Euro (JPMorgan), der Durchschnitt liegt bei rund 10,60 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
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