Nokia Aktienanalyse: KI-Umsatz plus 123 Prozent, Gewinn plus 35 Prozent – warum hat sich die Aktie trotzdem halbiert?

Der Kursrutsch hat die Bewertung der Nokia-Aktie spürbar entschärft. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate wirkt sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von deutlich über 50 zwar teuer, doch das liegt an den hohen Umbaukosten. Für 2026 erwarten Analysten im Schnitt einen Gewinn von 36 Cent je Aktie, für 2027 von 43 Cent. Daraus ergibt sich ein KGV von rund 21 für 2026 und gut 17 für 2027. Das ist mehr als der Fünfjahresdurchschnitt von etwa 14, aber weit entfernt von den Werten auf dem Höhepunkt der Rally. Der Börsenwert liegt bei rund 43 Milliarden Euro. Anleger zahlen damit weiter einen Aufschlag für das KI-Wachstum – aber einen deutlich kleineren als noch im Sommer.