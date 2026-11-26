Unternehmensnachrichten liegen nicht vor. Der AEX Gewinner NN Group steigt, weil sich der Gesamtmarkt nach der späten Erholung der Wall Street fängt und Finanzwerte dabei überdurchschnittlich zulegen. Alle drei Versicherer im AEX stehen am Morgen im Plus, ebenso die Banken ING und ABN AMRO.