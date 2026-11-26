Nach einer schwachen Vorwoche für Finanzwerte geht es wieder aufwärts. Die NN-Group-Aktie (ISIN: NL0010773842, WKN: A115DJ, Handelssymbol Amsterdam: NN, US-Handelssymbol: NNGRY) gewinnt am Donnerstagmorgen 1,53 Prozent auf 78,08 Euro. Die Muttergesellschaft von Nationale-Nederlanden gehört damit zu den AEX Gewinnern des Morgens.
NN-Group-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,5 Prozent – der Versicherer zieht mit dem Sektor an
Die NN-Group-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,53 Prozent auf 78,08 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Finanzwerte sind in Amsterdam gefragt.
Die Gründe
Der ganze Sektor legt zu
Unternehmensnachrichten liegen nicht vor. Der AEX Gewinner NN Group steigt, weil sich der Gesamtmarkt nach der späten Erholung der Wall Street fängt und Finanzwerte dabei überdurchschnittlich zulegen. Alle drei Versicherer im AEX stehen am Morgen im Plus, ebenso die Banken ING und ABN AMRO.
Kaufempfehlung von Bank of America
Die US-Bank empfahl die NN-Group-Aktie am 17. November in einer Sektorstudie zum Kauf.
JPMorgan bleibt positiv
JPMorgan bestätigte am 22. Oktober seine Kaufempfehlung.
Profiteur der Rentenreform
Zusammen mit ASR Nederland hält NN Group laut JPMorgan 75 bis 80 Prozent des Markts für versicherte Beitragsrenten in den Niederlanden.
Häufige Fragen zur NN-Group-Aktie
Warum ist die NN-Group-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,53 Prozent auf 78,08 Euro. Sie profitiert von der Erholung der Finanzwerte.
Wie lauten ISIN und WKN der NN-Group-Aktie?
ISIN NL0010773842, WKN A115DJ, Symbol in Amsterdam NN.
Was ist NN Group?
NN Group ist ein niederländischer Versicherer und Vermögensverwalter, bekannt durch die Marke Nationale-Nederlanden.
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