Nintendo Aktie: Alle kaufen Chips, die Spielewerte bleiben liegen

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:38 2 Min.

Die Nintendo Aktie verliert am Dienstag 1,99 Prozent auf 8.656 Yen und gehört zu den größten Verlierern im Nikkei 225. Japanische Marktberichte nennen Gewinnmitnahmen nach einer starken Vorwoche. Auch Bandai Namco und Konami gaben nach.

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Der Nikkei 225 legte am Dienstag fast vier Prozent zu, doch ein ganzer Sektor machte nicht mit. Die Nintendo Aktie schloss bei 8.656 Yen, ein Minus von 176 Yen oder 1,99 Prozent. Am Vormittag hatte das Papier mit 8.611 Yen noch tiefer gelegen. Mit Bandai Namco, Konami und Capcom standen weitere Spielekonzerne auf der Verliererliste des Tages. Schlusskurs der Nintendo Aktie 8.656 JPY Tagesverlust −1,99 % Schlusskurs vom Freitag 8.832 JPY Stand am Vormittag 8.611 JPY Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Fisco; Traders Web Der Grund Gewinnmitnahmen nach einer starken Vorwoche Japanische Marktberichte führen den Rückgang auf Gewinnmitnahmen zurück. Spielewerte hatten sich in der vergangenen Woche gut gehalten, als Chipaktien unter der Führungskrise bei Nvidia litten. Nun lief die Bewegung in die Gegenrichtung. Anleger verkauften, was zuletzt stabil war, und kauften zurück, was am stärksten gefallen war. Eine Unternehmensnachricht zu Nintendo lag nicht vor. Die Einordnung Ein kleiner Rücksetzer vor dem wichtigsten Quartal Ein Minus von zwei Prozent ist für die Nintendo Aktie kein außergewöhnlicher Tag. Bemerkenswert ist vor allem der Kontrast zum Gesamtmarkt. Für das Unternehmen selbst zählt in diesen Wochen etwas anderes: Das Weihnachtsgeschäft ist traditionell die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Wie es läuft, wird sich erst mit den nächsten Quartalszahlen zeigen. Bis dahin dürfte die Aktie stärker von der Stimmung am Gesamtmarkt abhängen als von eigenen Nachrichten. Was für die Nintendo Aktie spricht In der Vorwoche stabiler als der Markt

Kein operativer Auslöser für den Rückgang

Weihnachtsgeschäft steht bevor

Tagestief am Vormittag nicht unterschritten Was Anleger bedenken sollten Umschichtung in Chipwerte kann anhalten

Ganzer Spielesektor schwach

Abhängigkeit vom Erfolg einzelner Titel

Aktuelle Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Nintendo Aktie war in der Krise um Nvidia ein Zufluchtsort und zahlt dafür nun einen kleinen Preis. Das ist nach unserer Einordnung eine technische Bewegung und kein Signal zum Geschäft. Anleger, die das Papier beobachten, sollten weniger auf den heutigen Tag achten als darauf, ob die Umschichtung in Technologiewerte in den kommenden Tagen anhält. FAQ Häufige Fragen zur Nintendo Aktie Warum fiel die Nintendo Aktie am Dienstag?

Japanische Marktberichte nennen Gewinnmitnahmen nach einer starken Vorwoche. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Wie hat die Nintendo Aktie geschlossen?

Bei 8.656 Yen, 1,99 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nintendo Aktie?

ISIN JP3756600007, WKN 864009. Handelssymbol in Tokio: 7974. Handelssymbol an deutschen Börsen: NTO.

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