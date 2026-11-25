Was ist „Full Stride Ahead“?

Nikes Strategie bis 2031 mit dem Ziel von rund fünf Milliarden Dollar zusätzlichem Umsatz und einer operativen Marge von zwölf bis 14 Prozent.

Wann soll Nike wieder wachsen?

Nach zwei Jahren mit sinkendem Umsatz strebt Nike ab dem Geschäftsjahr 2029 wieder Wachstum auf Marktniveau an.

Wann legt Nike die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden am 17. Dezember 2026 erwartet.