Die Nike Aktie steckt in der längsten Durststrecke seit Jahren. Beim Investorentag am 17. November in Beaverton legte Konzernchef Elliott Hill seinen Plan für das Comeback vor – und machte zugleich klar, dass es länger dauern wird als erhofft. Die Aktie fiel daraufhin um 6,3 Prozent, so stark wie seit April nicht mehr, und schloss bei 35,85 Dollar, nur knapp über dem Jahrestief.
Nike Aktie: Zwei weitere Jahre sinkende Umsätze – wie lange dauert das Comeback der Sport-Ikone?
Am Investorentag hat Nike seinen Plan „Full Stride Ahead“ vorgestellt: fünf Milliarden Dollar mehr Umsatz bis 2031 – aber erst nach zwei weiteren schwachen Jahren. Die Aktie fiel auf Jahrestief-Nähe. Was Anleger der Nike Aktie jetzt wissen müssen.
Der Plan
„Full Stride Ahead“: Erst runter, dann rauf
Nike will bis zum Geschäftsjahr 2031 rund fünf Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz erzielen, ausgehend vom laufenden Geschäftsjahr. Die operative Marge soll dann zwölf bis 14 Prozent erreichen, das bereinigte Ergebnis je Aktie 3,00 bis 3,50 Dollar. Über Dividenden sollen in diesem Zeitraum rund zwölf Milliarden Dollar an die Aktionäre fließen. Für die Nike Aktie ist vor allem der Weg dorthin entscheidend.
Und der ist steinig: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte operative Marge von nur rund sechs Prozent. Im Geschäftsjahr 2028 soll sich der Rückgang abschwächen, erst 2029 strebt Nike wieder Wachstum auf Marktniveau an. Parallel läuft ein Sparprogramm, das die Kosten bis 2031 um 2,5 Milliarden Dollar senken soll, zunächst aber rund 1,3 Milliarden Dollar kostet – fast die Hälfte davon für Abfindungen.
Die Baustellen
Schneller werden, fokussieren
Die größte Schwäche benennt Hill selbst: Nike war zu langsam bei neuen Produkten. Neue Modelle trugen zuletzt nur rund zehn Prozent zum Schuhumsatz bei, bis 2031 soll der Anteil auf rund 40 Prozent steigen. Zudem konzentriert sich Nike auf 23 Länder, die 90 Prozent des Wachstums liefern sollen. Vor der Belegschaft räumte Hill ein, dass ein Comeback dieser Größenordnung mehr Zeit brauche, als ihm lieb sei.
Nike hat einen glaubwürdigen Plan, aber keinen schnellen. Wer in die Nike Aktie investiert, braucht Geduld – mindestens bis 2028.
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Was ist „Full Stride Ahead“?
Nikes Strategie bis 2031 mit dem Ziel von rund fünf Milliarden Dollar zusätzlichem Umsatz und einer operativen Marge von zwölf bis 14 Prozent.
Wann soll Nike wieder wachsen?
Nach zwei Jahren mit sinkendem Umsatz strebt Nike ab dem Geschäftsjahr 2029 wieder Wachstum auf Marktniveau an.
Wann legt Nike die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden am 17. Dezember 2026 erwartet.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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