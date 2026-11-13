Nike Aktie: Raus aus Tech, rein in Konsum – profitiert jetzt der Sportgigant?

Auch eine günstige Bewertung ist für sich genommen kein Beweis für eine attraktive Anlage. Sie kann eine Gelegenheit anzeigen, aber ebenso schwächere Geschäftsaussichten widerspiegeln. Gerade bei zyklischen Konsumgütern kommt es darauf an, ob die Verbraucher tatsächlich mehr ausgeben und Unternehmen ihre Margen behaupten können.