Die Nike-Aktie (Handelssymbol NKE, ISIN US6541061031) hat am Dienstag vorgeführt, wie schnell Hoffnung an der Börse kippt: Zum ersten Investorentag seit rund neun Jahren legte der Sportartikelriese einen Fünfjahresplan bis zum Geschäftsjahr 2031 vor, die Aktie sprang zunächst auf 40,68 US-Dollar – und rutschte dann ins Minus.
Nike-Aktie: Marge mehr als verdoppeln bis 2031 – warum Analysten zwischen 25 und 42 Dollar streiten
Nike-Aktie nach dem Investorentag: Ziel 12 bis 14 Prozent operative Marge bis 2031, doch die Kursziele der Analysten liegen zwischen 25 und 42 Dollar – so tief reicht der Graben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nike, Inc.
- Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- ISIN
- US6541061031
- Sitz
- Beaverton, Oregon
Stand: 18.11.2026, Unternehmensangaben; Kursangaben siehe Text
Der Graben, der sich seitdem auftut, ist das eigentliche Thema. Wall-Street-Häuser, die denselben Plan gelesen haben, kommen auf Kursziele von 25 bis 42 US-Dollar. Warum das so ist, was hinter den Zielen steckt und welche Fragen offen bleiben, ordnet dieser Artikel ein.
Der Plan
Was verspricht Nike mit „Full Stride Ahead“?
Nike nennt die Strategie „Full Stride Ahead“. Nach Angaben der Berichterstattung von Motley Fool soll der Konzern bis zum Geschäftsjahr 2031 rund fünf Milliarden US-Dollar zusätzlichen Umsatz erzielen, gemessen ab dem Geschäftsjahr 2027. Etwa vier Milliarden davon sollen aus dem Performance-Sport kommen, also aus Laufen, Basketball und Fußball.
|Kennzahl
|Laufendes Jahr
|Ziel FY2031
|Operative Marge (bereinigt)
|rund 6 % (erwartet)
|12–14 %
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|1,15–1,35 USD
|3,00–3,50 USD
|Zusatzumsatz gegenüber FY2027
|–
|rund 5 Mrd. USD
|Jährliche Einsparungen („Pace“)
|–
|rund 2,5 Mrd. USD
Zahlen laut Motley Fool vom 17.11.2026; Nike-Originalunterlagen wurden nicht ausgewertet.
Quelle: Motley Fool
Für das Sparprogramm „Pace“ nennt Nike einmalige Kosten von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Zudem will der Konzern von FY2027 bis FY2031 rund zwölf Milliarden US-Dollar als Dividende ausschütten.
Die Reaktion
Warum gibt die Nike-Aktie trotz Wendeplan nach?
Der Grund liegt im Weg zum Ziel. Laut Motley Fool soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, das operative Ergebnis noch stärker. Im Folgejahr sollen sich die Rückgänge lediglich abschwächen, Wachstum erwartet Nike erst ab dem Geschäftsjahr 2029. Das Unternehmen selbst bezeichnet FY2028 laut dem Bericht als „herausfordernd“.
Dazu kommt China: Der Umsatz dort soll bis FY2031 etwa auf der Stelle treten. Ab Januar zieht Nike laut Stocktwits unter Berufung auf Reuters Online-Verkaufsrechte bei einigen großen Partnern in China wieder an sich. Wer nach dem Hoch von 40,68 US-Dollar eingestiegen war, sah die Aktie im Tagesverlauf ins Minus drehen; je nach Quelle lag sie am Nachmittag etwa 3 bis knapp 5 Prozent im Minus.
Die Analysten
Wie weit liegen die Analysten bei der Nike-Aktie auseinander?
Sehr weit. Die folgenden Einschätzungen stammen von den genannten Banken, nicht von aktiencheck.de, und sind nach Stocktwits (Stand 18.11.2026, überwiegend über TheFly) wiedergegeben:
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Barclays
|Overweight
|42 USD (zuvor 45)
|RBC Capital
|Sector Perform
|39 USD
|Truist
|Sell
|29 USD
|Morgan Stanley
|Underweight
|25 USD
|Stifel
|Hold
|–
Einschätzungen Dritter; Stifel ohne genanntes Kursziel.
Quelle: Stocktwits, 18.11.2026
Morgan Stanley hält die Ziele für 2031 für optimistisch und sieht Abwärtsrisiken bei Umsatz und Marge, besonders im Sportswear-Geschäft. Truist nennt sie aggressiv. RBC verweist darauf, dass das EPS-Ziel für 2031 rund 20 Prozent über dem Konsens liegt. Barclays zeigt sich trotz der gesenkten Marke konstruktiver. Über alle 44 bei Koyfin erfassten Analysten verteilen sich 10 Kaufen-Urteile, 25 Halten und 9 Verkaufen, die Kursziele reichen von 19 bis 60 US-Dollar, im Schnitt 36,46 US-Dollar.
Die Bewertung
Wie teuer ist die Nike-Aktie, und was zahlt der Konzern aus?
Nike bringt laut Motley Fool knapp 55 Milliarden US-Dollar Börsenwert auf die Waage. Die Aktie liegt über 40 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn (Stocktwits), das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 69 US-Dollar, das Allzeithoch bei 161,97 US-Dollar (November 2021). Die Dividende summiert sich im laufenden Geschäftsjahr auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar, nach Fools Rechnung etwa vier Prozent Rendite. Dieselbe Rechnung ergibt ein rund 30-faches Kurs-Gewinn-Verhältnis auf das laufende bereinigte Ergebnis, aber nur das rund 11-fache auf die Mitte des 2031er-Ziels. Genau diese Lücke macht die Debatte aus: Sie funktioniert nur, wenn die Planziele erreicht werden.
Der Ausblick
Was entscheidet als Nächstes über die Nike-Aktie?
Nun muss Nike belegen, dass die Zahlen den Zielen folgen. Den Termin der nächsten Quartalszahlen nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Auch für die deutschen Anleger ist das relevant: Der Rivale adidas gehörte am Mittwochmorgen zu den DAX-Verlierern, auch weil Nikes Investorentag nachwirkte.
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Was hat Nike auf dem Investorentag angekündigt?
Ziele bis FY2031: rund 5 Mrd. USD Zusatzumsatz, 12 bis 14 Prozent operative Marge, bereinigtes EPS von 3,00 bis 3,50 USD und rund 2,5 Mrd. USD jährliche Einsparungen.
Welches Kursziel haben Analysten für die Nike-Aktie?
Die genannten Ziele reichen von 25 USD (Morgan Stanley) bis 42 USD (Barclays); der Koyfin-Schnitt liegt bei 36,46 USD.
Zahlt Nike eine Dividende?
Ja. Laut Motley Fool fließen im laufenden Jahr rund 2,4 Mrd. USD an Aktionäre, bis FY2031 sollen es rund 12 Mrd. USD werden.
Wann wächst Nike wieder?
Nach den Plänen ab dem Geschäftsjahr 2029; zuvor sinkt der Umsatz weiter.
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