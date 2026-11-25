Drei Gewinntage ändern wenig am großen Bild. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und nimmt schwächere Produktlinien bewusst vom Markt. Im ersten Geschäftsquartal sank der Umsatz um 4,3 %, in China ging er zuletzt deutlich zurück. Der freie Mittelzufluss reichte im vergangenen Geschäftsjahr nicht aus, um die Dividende zu decken. Die nächsten Prüfsteine folgen rasch: der Black Friday am 27. November und die Quartalszahlen am 17. Dezember.