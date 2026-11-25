Die Nike-Aktie (ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE, US-Symbol NKE) ist am Mittwochabend der zweitgrößte Dow Jones Gewinner. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Sportartikelkonzern 2,55 % höher bei 36,66 US-Dollar. Es ist der dritte Gewinntag in Folge: Am Freitag hatte die Aktie noch bei 32,92 US-Dollar geschlossen.
Nike-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Abend: Dritter Gewinntag in Folge
Die Nike-Aktie schließt 2,55 % höher bei 36,66 US-Dollar und ist zweitgrößter Dow Jones Gewinner. Seit Freitag hat der Sportartikelkonzern gut 11 % zugelegt – getragen von ermutigenden Signalen des Händlers Dick's Sporting Goods.
Dow Jones Gewinner Nr. 2
Warum die Nike-Aktie weiter zulegt
Am Morgen lag die Nike-Aktie noch leicht im Minus. Im Tagesverlauf drehte sie mit dem Markt – und baute die Gewinne vom Dienstag aus.
Das Signal von Dick's Sporting Goods wirkt nach
Am Dienstag sprang die Aktie um 5,89 %. Auslöser waren die Quartalszahlen des Händlers Dick's Sporting Goods (ISIN US2533931026, WKN 662541, Symbol DSG, US-Symbol DKS). Dessen Chairman Ed Stack sagte, die Kernprodukte von Nike verkauften sich gut. Zugleich nannte er die Marke Jordan schwach.
Geld fließt aus Tech in andere Branchen
Am Mittwoch verkauften Anleger KI- und Chipaktien und suchten Alternativen in anderen Teilen des Marktes. Davon profitierten auch stark gefallene Konsumwerte.
Die Dividende lockt
Nike zahlt 0,41 US-Dollar je Quartal. Gehandelt wird die Aktie ab dem 1. Dezember ohne Dividende. Durch den Kursverfall ist die Dividendenrendite auf rund 4,5 % gestiegen.
Viel Pessimismus ist eingepreist
Auf Jahressicht hat die Aktie mehr als 40 % verloren. Bei so tiefen Kursen genügen kleine positive Signale für deutliche Gegenbewegungen.
Eine neue Mitteilung von Nike selbst gab es am Mittwoch nicht. Der Analysedienst Trefis hält fest, dass auch der Kurssprung vom Dienstag ohne eigene Unternehmensnachricht zustande kam.
Einordnung
Hoffnung ja, Trendwende noch nicht
Drei Gewinntage ändern wenig am großen Bild. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und nimmt schwächere Produktlinien bewusst vom Markt. Im ersten Geschäftsquartal sank der Umsatz um 4,3 %, in China ging er zuletzt deutlich zurück. Der freie Mittelzufluss reichte im vergangenen Geschäftsjahr nicht aus, um die Dividende zu decken. Die nächsten Prüfsteine folgen rasch: der Black Friday am 27. November und die Quartalszahlen am 17. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Warum ist die Nike-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Die positiven Aussagen des Händlers Dick's Sporting Goods wirken nach, zudem schichteten Anleger aus Technologiewerten in andere Branchen um.
Wie hat die Nike-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 2,55 % höher bei 36,66 US-Dollar.
Wann legt Nike Quartalszahlen vor?
Der nächste Quartalsbericht wird für den 17. Dezember 2026 erwartet.
Welche ISIN und WKN hat die Nike-Aktie?
ISIN US6541061031, WKN 866993. Das Handelssymbol lautet in Deutschland und in den USA NKE (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc. (Klasse B)
- ISIN
- US6541061031
- WKN
- 866993
- Handelssymbol
- NKE
- US-Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- Kurs
- 36,66 US-Dollar (+2,55 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 2 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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