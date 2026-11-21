Die Nike Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: NKE, US-Handelssymbol: NKE, NYSE) kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der Sportartikelhersteller bei 32,92 Dollar, ein Minus von rund 4 Prozent. Innerhalb eines Jahres hat die Nike Aktie 46 Prozent verloren, der Börsenwert liegt nur noch bei knapp 49 Milliarden Dollar.
Nike Aktie: 80 Prozent unter dem Rekord, Wende erst 2029 – Dividenden-Schnäppchen oder Fass ohne Boden?
Die Nike Aktie fällt nach dem Investor Day auf 32,92 Dollar. Das Management kündigt ein weiteres schwieriges Jahr an und verschiebt die Wende auf 2029. Dafür lockt eine Dividendenrendite von rund 5 Prozent. Was Anleger jetzt abwägen müssen.
Investor Day
Die Wende rückt in die Ferne
Mit Spannung hatten Anleger den Investor Day am Dienstag, 17. November, erwartet. Doch die Botschaft war ernüchternd: Das Management kündigte an, dass das Geschäftsjahr 2028 finanziell schwierig wird. Die Rückkehr zum Wachstum ist erst für das Geschäftsjahr 2029 vorgesehen. Bereits Anfang Oktober hatte Nike für das laufende Geschäftsjahr bis Mai 2027 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich angekündigt – deutlich mehr als erwartet.
Von 35,86 Dollar am Tag des Investor Day fiel die Nike Aktie bis Freitag nach eigener Rechnung um gut 8 Prozent. Vom Rekordhoch bei 179 Dollar aus dem Jahr 2021 ist sie inzwischen rund 80 Prozent entfernt. Nike will bewusst schrumpfen: Das Lifestyle-Geschäft, die Marke Jordan und das Geschäft in China sollen kleiner, aber profitabler werden.
Analysten
Von 25 bis 50 Dollar: die Meinungen gehen auseinander
Die Analysten sind tief gespalten. John Kernan von Cantor Fitzgerald senkte sein Kursziel am Freitag von 38 auf 33 Dollar und bleibt bei „Neutral“. BMO Capital rät mit Ziel 25 Dollar zum Verkauf, ebenso Truist mit 29 Dollar. Am anderen Ende stehen Barclays mit „Buy“ und 42 Dollar sowie BTIG mit „Buy“ und 50 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Auch die Leerverkäufer sind aktiv: Rund 8 Prozent der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft. Zuvor hatte die Ratingagentur S und P die Bonitätsnote von Nike auf A gesenkt.
Dividende
Rund 5 Prozent Rendite – aber keine Erhöhung
Ein Argument für die Nike Aktie ist die Dividende. Der Konzern zahlt 0,41 Dollar je Quartal, die nächste Zahlung erfolgt am 4. Januar 2027. Auf Basis des aktuellen Kurses ergibt das nach eigener Rechnung eine Rendite von rund 5 Prozent. Allerdings verzichtete Nike in diesem November auf die sonst übliche Erhöhung – ein Zeichen, dass das Management die Kasse schont.
Ausblick
Geduld ist gefragt
Für Anleger bedeutet der neue Zeitplan vor allem eines: Geduld. Die Nike Aktie dürfte erst dann nachhaltig steigen, wenn sich die Wende in den Zahlen abzeichnet. Bis dahin hängt viel davon ab, ob Nike die Dividende halten kann und neue Produkte bei den Kunden ankommen.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Warum fällt die Nike Aktie?
Beim Investor Day kündigte Nike ein weiteres schwieriges Geschäftsjahr 2028 an und verschob die Wende auf 2029. Mehrere Analysten senkten ihre Kursziele.
Wie hoch ist die Dividende der Nike Aktie?
Nike zahlt 0,41 Dollar je Quartal, die nächste Zahlung erfolgt am 4. Januar 2027.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nike Aktie?
ISIN US6541061031, WKN 866993, Handelssymbol in Deutschland NKE, US-Handelssymbol NKE (NYSE).
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