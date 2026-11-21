Mit Spannung hatten Anleger den Investor Day am Dienstag, 17. November, erwartet. Doch die Botschaft war ernüchternd: Das Management kündigte an, dass das Geschäftsjahr 2028 finanziell schwierig wird. Die Rückkehr zum Wachstum ist erst für das Geschäftsjahr 2029 vorgesehen. Bereits Anfang Oktober hatte Nike für das laufende Geschäftsjahr bis Mai 2027 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich angekündigt – deutlich mehr als erwartet.