aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 14:28 12 Min.

Evercore ISI sieht neue Chancen - doch reicht das für ein Comeback?

Die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) sorgt für einen spektakulären Widerspruch an der Wall Street! Während Anleger den weltgrößten Sportartikelkonzern nach enttäuschenden Geschäftsperspektiven weiter abstrafen, erhöht die US-Investmentbank Evercore ISI ihre Bewertung deutlich. In der Aktienanalyse vom 18. November 2026 hebt Analyst Michael Binetti das Kursziel für Nike von 28 auf 35 USD an. Das entspricht einer Erhöhung um satte 25 Prozent. Doch die große Kaufempfehlung bleibt aus: Evercore ISI bestätigt lediglich das Rating "in line". Am Freitag, dem 20. November 2026, schloss die Nike-Aktie an der New York Stock Exchange bei 32,92 USD und verlor 4,1 Prozent. Damit liegt das neue Kursziel 35 USD nur rund 6,3 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs. Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Kombination aus kräftiger Kurszielanhebung und unverändert vorsichtiger Bewertung? Steht Nike tatsächlich vor dem großen Comeback oder wird die Geduld der Anleger noch über Jahre auf die Probe gestellt?

Evercore ISI erhöht Kursziel auf 35 USD: Ein überraschendes Signal

Die aktuelle Nike-Aktienanalyse von Evercore ISI enthält eine bemerkenswerte Neubewertung. Analyst Michael Binetti hebt das Kursziel von bisher 28 auf 35 USD an und erhöht damit seine Bewertung um 7 USD beziehungsweise 25 Prozent. Gleichzeitig bestätigt Evercore ISI das Rating "in line". Diese Einstufung bedeutet, dass die Investmentbank keine klare überdurchschnittliche Entwicklung der Nike-Aktie gegenüber ihrer Vergleichsgruppe erwartet. Besonders interessant ist der Zeitpunkt. Die Anpassung erfolgt unmittelbar nach dem Investorentag von Nike am 17. November 2026, bei dem der Konzern seine langfristige Strategie und ehrgeizige Finanzziele vorgestellt hatte. Allerdings enthält die öffentlich zugängliche Meldung zur Evercore-ISI-Aktienanalyse keine detaillierte Begründung für die neue Bewertungsannahme. Deshalb lässt sich nicht abschließend feststellen, welche einzelnen Faktoren Michael Binetti zur Erhöhung des Kursziels bewogen haben. Fest steht jedoch: Trotz der deutlich höheren Zielmarke bleibt Evercore ISI bei einer neutralen Gesamteinschätzung.

Nike präsentiert die große Wende: Die Strategie "Full Stride Ahead"

Im Mittelpunkt der jüngsten Entwicklungen steht die neue Unternehmensstrategie "Full Stride Ahead". Nike will damit näher an seine Kunden und Sportler heranrücken, die Produktinnovation beschleunigen und langfristig zu nachhaltigem, profitablem Wachstum zurückkehren. Der Investorentag am 17. November 2026 lieferte dafür einen umfangreichen Fahrplan. Das Management stellte neue Produktinitiativen vor und erläuterte, wie Nike seine Position in den Bereichen Performance Sports und Sportswear stärken will. Für Anleger ist diese Neuausrichtung entscheidend. Denn die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass selbst eine weltweit bekannte Marke ihre Marktposition nicht als selbstverständlich betrachten darf. Nike muss wieder Produkte entwickeln, die Kunden begeistern, und gleichzeitig seine Vertriebskanäle effizienter gestalten. Die neue Strategie könnte langfristig helfen, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Allerdings müssen aus ambitionierten Ankündigungen erst messbare wirtschaftliche Ergebnisse werden. Die aktuelle Aktienanalyse von Evercore ISI mit dem Rating "in line" und dem Kursziel 35 USD passt zu einem Umfeld, in dem Chancen und Unsicherheiten eng beieinanderliegen.

Fünf Milliarden USD zusätzlich: Nike setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele

Besonders aufmerksam verfolgten Investoren die neuen langfristigen Finanzziele. Nike strebt bis zum Ende des Geschäftsjahres 2031 einen zusätzlichen Jahresumsatz von rund 5 Milliarden USD gegenüber dem Geschäftsjahr 2027 an. Gleichzeitig soll die operative Marge auf 12 bis 14 Prozent steigen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt das Unternehmen für 2031 einen Wert zwischen 3,00 und 3,50 USD an. Diese Zahlen verdeutlichen die Ambitionen des Managements. Sollte Nike seine Ziele erreichen, könnte sich die Profitabilität gegenüber der aktuellen schwierigen Phase deutlich verbessern. Allerdings ist der zeitliche Horizont lang. Zwischen den aktuellen Problemen und den angestrebten Ergebnissen liegen mehrere Geschäftsjahre, in denen zahlreiche Risiken auftreten können. Für Anleger stellt sich deshalb die Frage, wie glaubwürdig der Weg zu diesen Zielen ist. Die Kurszielanhebung von Evercore ISI auf 35 USD ist ein positives Bewertungssignal, doch das bestätigte Rating "in line" zeigt, dass Michael Binetti keine uneingeschränkte Kaufempfehlung ausspricht.

2027 bleibt schwierig: Warum die Börse Nike weiterhin abstraft

Die kurzfristigen Aussichten bleiben trotz der langfristigen Wachstumsziele anspruchsvoll. Nike bestätigte auf seinem Investorentag die Prognose für das Geschäftsjahr 2027. Demnach wird weiterhin mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Eine Rückkehr zu einem Wachstum im Rahmen des Gesamtmarktes erwartet das Management erst für das Geschäftsjahr 2029. Diese zeitliche Verzögerung erklärt einen erheblichen Teil der Skepsis an der Börse. Anleger müssen möglicherweise noch mehrere Jahre warten, bevor sich die strategische Neuausrichtung vollständig in steigenden Umsätzen und Gewinnen niederschlägt. Gleichzeitig können schwache Verkaufszahlen die Profitabilität belasten, insbesondere wenn hohe Rabatte erforderlich sind, um Lagerbestände abzubauen. Für Nike ist deshalb entscheidend, die Übergangsphase wirtschaftlich zu bewältigen. Evercore ISI erhöht zwar das Kursziel auf 35 USD, bleibt mit dem Rating "in line" aber vorsichtig. Die langfristigen Ziele allein reichen offenbar nicht aus, um eine klare Kaufempfehlung zu rechtfertigen.

Michael Binetti bleibt zurückhaltend: Warum 35 USD keine Kaufempfehlung sind

Die vielleicht wichtigste Botschaft der Evercore-ISI-Aktienanalyse liegt im unveränderten Rating "in line". Denn eine Kurszielanhebung um 25 Prozent klingt zunächst ausgesprochen optimistisch. Tatsächlich liegt das neue Kursziel 35 USD beim aktuellen Nike-Kurs von 32,92 USD aber lediglich 2,08 USD höher. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 6,3 Prozent. Eine solche Differenz ist für eine Aktie mit erheblichen operativen Herausforderungen vergleichsweise überschaubar. Zudem hatte Nike am 17. November noch bei 35,85 USD geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt lag das neue Kursziel von Evercore ISI sogar unter dem Börsenkurs. Die spätere Annäherung des Aktienkurses an die Zielmarke resultiert daher auch aus den jüngsten Kursverlusten. Anleger sollten deshalb zwischen einer höheren Analystenbewertung und einer tatsächlichen Kaufempfehlung unterscheiden. Michael Binetti hebt die Bewertung an, bestätigt aber ausdrücklich das Rating "in line". Das ist ein Signal vorsichtiger Zuversicht, kein Freifahrtschein für eine Kursrallye.

Produktinnovation als Hoffnungsträger: Kann Nike seine Kunden zurückgewinnen?

Ein entscheidender Erfolgsfaktor der neuen Nike-Strategie ist die Produktinnovation. Der Konzern will seine Kompetenz im Leistungssport stärker nutzen und neue Impulse in wichtigen Produktkategorien setzen. Gerade bei Laufschuhen, Trainingsprodukten und Sportbekleidung kommt es darauf an, technologische Fortschritte mit einer attraktiven Markenpositionierung zu verbinden. Nike verfügt weiterhin über erhebliche Stärken: eine weltweit bekannte Marke, langjährige Beziehungen zu Spitzensportlern und eine große internationale Vertriebspräsenz. Doch die Konkurrenz hat in zahlreichen Segmenten aufgeholt. Marken wie Adidas, On und Hoka konkurrieren intensiv um die Aufmerksamkeit sportbegeisterter Kunden. Nike muss deshalb beweisen, dass neue Produkte wieder höhere Nachfrage auslösen und Kunden bereit sind, attraktive Preise zu bezahlen. Gelingt dies, könnten sich Umsatzentwicklung und Margen verbessern. Bleiben die Innovationen hinter den Erwartungen zurück, dürfte die Erholung schwieriger werden. Diese strategische Herausforderung ist ein wesentlicher Faktor für die Bewertung der Nike-Aktie, unabhängig von der konkreten Evercore-ISI-Einschätzung.

China bleibt ein Unsicherheitsfaktor für Nike

Neben den Herausforderungen in Nordamerika spielt der chinesische Markt eine wichtige Rolle. China gehört zu den bedeutenden Absatzregionen des Sportartikelkonzerns. Allerdings ist das Geschäft dort durch intensiven Wettbewerb und veränderte Konsumgewohnheiten geprägt. Heimische Sportartikelmarken gewinnen zunehmend an Bedeutung und können mit lokal angepassten Produkten sowie wettbewerbsfähigen Preisen punkten. Für Nike ist dies besonders problematisch, weil eine schwächere Nachfrage in China die internationale Umsatzentwicklung zusätzlich belasten kann. Hinzu kommen mögliche wirtschaftliche Unsicherheiten und ein verändertes Konsumverhalten. Eine nachhaltige Erholung des chinesischen Geschäfts könnte dagegen einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Wachstumsstrategie leisten. Entscheidend ist, ob Nike seine Marke für jüngere Zielgruppen attraktiv hält und gleichzeitig die lokale Wettbewerbsdynamik besser berücksichtigt. Die aktuelle Aktienanalyse von Evercore ISI nennt in den öffentlich zugänglichen Angaben keine gesonderte China-Prognose von Michael Binetti. Der Markt bleibt dennoch ein wichtiger Risikofaktor für die fundamentale Bewertung.

Die Margen müssen steigen: Hier entscheidet sich die Zukunft

Für die langfristige Bewertung von Nike ist die Entwicklung der Profitabilität mindestens ebenso wichtig wie das Umsatzwachstum. Das Unternehmen strebt bis 2031 eine operative Marge zwischen 12 und 14 Prozent an. Dieses Ziel setzt voraus, dass Nike seine Kosten effizient steuert, die Produktivität verbessert und die Abhängigkeit von hohen Preisnachlässen reduziert. Gerade im Sportartikelgeschäft können Rabatte die Gewinnmargen erheblich belasten. Wenn Produkte nicht zum ursprünglich geplanten Preis verkauft werden können, sinkt häufig der Gewinn je verkauftem Artikel. Gleichzeitig verursacht die Entwicklung neuer Produkte zusätzliche Kosten. Nike muss deshalb eine Balance zwischen Innovation, Marketingausgaben und Kostendisziplin finden. Eine erfolgreiche Umsetzung könnte die Ertragskraft deutlich verbessern. Allerdings sind die langfristigen Margenziele ambitioniert und keineswegs garantiert. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Nike bereits in den kommenden Quartalen Fortschritte erkennen lässt. Das Kursziel 35 USD von Evercore ISI sollte deshalb nicht als Bestätigung verstanden werden, dass sämtliche langfristigen Managementziele erreicht werden.

Zwölf Milliarden USD für Aktionäre: Die Dividende als Stabilitätsfaktor?

Ein weiterer Bestandteil der langfristigen Finanzplanung betrifft die Ausschüttungen an Aktionäre. Nike erwartet für die Geschäftsjahre 2027 bis 2031 kumulierte Kapitalrückflüsse durch Dividenden von rund 12 Milliarden USD. Damit unterstreicht das Management den Anspruch, auch während der strategischen Transformation Kapital an die Anteilseigner zurückzugeben. Für langfristig orientierte Investoren können regelmäßige Dividenden attraktiv sein, insbesondere wenn sich die Aktie in einer schwierigen operativen Phase befindet. Allerdings darf die Ausschüttungspolitik nicht isoliert betrachtet werden. Entscheidend ist, ob Nike ausreichend freien Cashflow erwirtschaftet, um sowohl die notwendigen Investitionen als auch die Dividenden nachhaltig zu finanzieren. Sollten die Gewinne länger als erwartet unter Druck bleiben, könnte der finanzielle Handlungsspielraum eingeschränkt werden. Die Dividendenperspektive ist deshalb ein möglicher positiver Faktor, ersetzt aber keine überzeugende operative Trendwende. Das Rating "in line" von Evercore ISI verdeutlicht, dass die Gesamtbewertung weiterhin vorsichtig ausfällt.

Wall Street ist gespalten: Von 19 bis 60 USD ist alles dabei

Wie unterschiedlich die Zukunftsaussichten von Nike eingeschätzt werden, zeigt der Blick auf weitere Analystenbewertungen. Während Evercore ISI das Kursziel auf 35 USD erhöht und das Rating "in line" bestätigt, sieht Jefferies mit einem Kursziel von 60 USD deutlich größere Chancen. BTIG hält an einem Kursziel von 50 USD und dem Rating "buy" fest. Barclays reduzierte dagegen am 18. November das Kursziel von 45 auf 42 USD, bestätigte aber "overweight". Am skeptischen Ende steht BNP Paribas mit einem Kursziel von 19 USD und einer negativen Einschätzung. Diese erheblichen Unterschiede verdeutlichen, wie unsicher die zukünftige Geschäftsentwicklung eingeschätzt wird. Optimistische Analysten setzen stärker auf eine erfolgreiche Transformation und eine langfristige Erholung der Profitabilität. Skeptische Beobachter befürchten dagegen, dass der Wettbewerbsdruck hoch bleibt und die Erholung länger dauert als geplant. Für Anleger ist deshalb wichtig, die zugrunde liegenden Annahmen zu prüfen, statt sich ausschließlich am höchsten Kursziel zu orientieren.

Die Risiken: Warum Nike noch längst nicht über den Berg ist

Die Nike-Aktie bleibt trotz der Kurszielanhebung von Evercore ISI mit erheblichen Risiken verbunden. Erstens könnte der Umsatzrückgang länger anhalten als vom Management erwartet. Zweitens nimmt der Wettbewerb im internationalen Sportartikelmarkt weiter zu. Drittens können hohe Lagerbestände und Preisnachlässe die Profitabilität belasten. Viertens besteht die Gefahr, dass neue Produkte nicht die erhoffte Nachfrage auslösen. Fünftens könnten wirtschaftliche Unsicherheiten in wichtigen Absatzregionen die Konsumausgaben beeinträchtigen. Hinzu kommen mögliche Belastungen durch Handelskonflikte, Zölle und höhere Produktionskosten. Besonders kritisch wäre ein Szenario, in dem Nike seine langfristigen Margenziele verfehlt und gleichzeitig Marktanteile verliert. In diesem Fall könnte selbst das erhöhte Kursziel 35 USD von Evercore ISI zu optimistisch sein. Die aktuelle Aktienanalyse bestätigt deshalb keine risikofreie Erholung, sondern signalisiert mit dem Rating "in line" weiterhin eine neutrale Bewertung.

Nike-Aktie bei 32,92 USD: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?

Nach dem jüngsten Kursrückgang steht die Nike-Aktie vor einer interessanten Bewertungsfrage. Am Freitag schloss das Papier an der NYSE bei 32,92 USD und verlor damit 4,1 Prozent. Das Kursziel 35 USD von Evercore ISI liegt lediglich 2,08 USD darüber. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 6,3 Prozent. Für Anleger, die auf eine schnelle und kräftige Kurserholung hoffen, ist diese Perspektive zunächst begrenzt. Gleichzeitig könnte die Aktie für langfristig orientierte Investoren interessant werden, sofern Nike seine strategischen Ziele erfolgreich umsetzt. Allerdings ist der Weg zu den für 2031 angekündigten Finanzkennzahlen lang. Bis dahin muss der Konzern seine Produkte attraktiver machen, Marktanteile stabilisieren und die Profitabilität verbessern. Eine niedrigere Bewertung allein ist kein ausreichender Grund für einen Aktienkauf. Entscheidend bleibt, ob die erwartete Erholung tatsächlich eintritt. Evercore ISI zeigt sich mit dem erhöhten Kursziel etwas zuversichtlicher, bleibt aber bei einer neutralen Einstufung.

Fazit: Evercore ISI erhöht Nike-Kursziel um 25 Prozent – doch die große Wende steht noch aus