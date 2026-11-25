Auf Jahressicht hat die Nike Aktie mehr als 40 Prozent verloren. In einer solchen Lage genügt manchmal ein einziger Satz von außen. Am Dienstag sagte der Chairman des Händlers Dick's Sporting Goods, die Kernprodukte von Nike verkauften sich gut. Die Aktie sprang um 5,89 Prozent. Am Mittwoch legte sie laut Indikation weitere 2,55 Prozent auf 36,66 Dollar zu. Es war der dritte Gewinntag in Folge. Am Freitag hatte das Papier noch bei 32,92 Dollar geschlossen.
Nike Aktie: Drei Gewinntage, plus 11 Prozent seit Freitag – reicht ein Lob vom Händler für die Wende?
Die Nike Aktie stieg am Mittwoch laut Indikation um 2,55 Prozent auf 36,66 Dollar. Auslöser der Erholung sind Aussagen des Händlers Dick's Sporting Goods. Das Management selbst rechnet weiter mit sinkenden Umsätzen.
Der Auslöser
Ein Signal aus dem Handel, nicht aus dem Konzern
Eine neue Mitteilung von Nike gab es weder am Dienstag noch am Mittwoch. Der Impuls kam von einem der wichtigsten Handelspartner. Dick's Sporting Goods legte Quartalszahlen vor, und Chairman Ed Stack äußerte sich positiv über den Absatz der Nike-Kernprodukte. Die Marke Jordan nannte er zugleich schwach.
Am Mittwoch half zusätzlich der Markt. Anleger verkauften KI- und Chipaktien und suchten Alternativen in anderen Branchen. Davon profitierten auch stark gefallene Konsumwerte. Am Morgen hatte die Nike Aktie noch leicht im Minus gelegen.
Die Lage
Das Management erwartet weiter sinkende Umsätze
Drei gute Tage ändern wenig am großen Bild. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Nike mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und nimmt schwächere Produktlinien bewusst vom Markt. Im ersten Geschäftsquartal sank der Umsatz um 4,3 Prozent, in China ging er deutlich zurück.
Die Dividende von 0,41 Dollar je Quartal ergibt beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 4,5 Prozent. Der freie Mittelzufluss reichte im vergangenen Geschäftsjahr allerdings nicht aus, um die Ausschüttung zu decken. Ab dem 1. Dezember wird die Aktie ohne Dividende gehandelt. Neue US-Zölle würden zudem die in Asien gefertigte Ware verteuern. Die nächsten Prüfsteine sind der Black Friday am 27. November und die Quartalszahlen am 17. Dezember.
Die Nike Aktie steigt, weil ein Händler gute Verkäufe meldet. Für eine Trendwende müsste Nike selbst steigende Umsätze melden. Davon ist in der Prognose des Konzerns noch nichts zu sehen.
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Warum steigt die Nike Aktie?
Positive Aussagen des Händlers Dick's Sporting Goods wirken nach, zudem schichteten Anleger aus Technologiewerten in andere Branchen um.
Wie hat die Nike Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Laut Indikation 2,55 Prozent höher bei 36,66 Dollar.
Wann legt Nike Quartalszahlen vor?
Der nächste Quartalsbericht wird für den 17. Dezember 2026 erwartet.
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