Eine neue Mitteilung von Nike gab es weder am Dienstag noch am Mittwoch. Der Impuls kam von einem der wichtigsten Handelspartner. Dick's Sporting Goods legte Quartalszahlen vor, und Chairman Ed Stack äußerte sich positiv über den Absatz der Nike-Kernprodukte. Die Marke Jordan nannte er zugleich schwach.

Am Mittwoch half zusätzlich der Markt. Anleger verkauften KI- und Chipaktien und suchten Alternativen in anderen Branchen. Davon profitierten auch stark gefallene Konsumwerte. Am Morgen hatte die Nike Aktie noch leicht im Minus gelegen.