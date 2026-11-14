Ein Lichtblick am Montag, dann ging es wieder bergab: Die Nike-Aktie ist Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 38,59 US-Dollar fiel das Papier um 1,56 Prozent auf 37,99 Dollar und belegt damit Platz drei der Dow Jones Wochenverlierer. Damit setzt sich eine Talfahrt fort, die den Sportartikelriesen seit Jahresbeginn rund 40 Prozent gekostet hat. Unsere Nike-Aktie Wochenanalyse zeigt, was die Anleger vor dem wichtigen Investorentag nervös macht.
Nike-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Unter 38 Dollar vor dem Investorentag – jetzt muss der Umbau überzeugen
Nike-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Minus von 1,56 Prozent auf 37,99 US-Dollar ist der Sportartikelhersteller der drittgrößte Dow Jones Verlierer der Woche. Ein Kurseinbruch beim Konkurrenten On, skeptische Analysten und die Unsicherheit vor dem Investorentag am 16. und 17. November drückten die Aktie. Seit Jahresbeginn hat Nike rund 40 Prozent verloren.
Nike-Aktie Wochenanalyse
Ein Sprung nach oben – und drei Tage im Rückwärtsgang
Die Woche der Nike-Aktie spiegelt die Lage des Konzerns: Kurze Hoffnungsschimmer werden schnell von Skepsis eingeholt.
Montag, +3,34 Prozent auf 39,88 Dollar: Mit der breiten Erholung an der Wall Street sprang auch Nike deutlich an.
Dienstag, -3,03 Prozent auf 38,67 Dollar: Der Kurseinbruch beim Schweizer Konkurrenten On und eine neue Analystenstudie machten den Montagsgewinn fast vollständig zunichte.
Mittwoch, -0,91 Prozent auf 38,32 Dollar: Weitere Verluste, während die KI-Werte die Börse antrieben.
Donnerstag, -1,46 Prozent auf 37,76 Dollar: Die Aktie fiel unter die Marke von 38 Dollar.
Freitag, +0,61 Prozent auf 37,99 Dollar: Leichte Erholung zum Wochenschluss.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die Nike-Aktie nicht vom Fleck kommt
Warnsignal von der Konkurrenz. Den Ausschlag gab am Dienstag der Schweizer Laufschuhhersteller On Holding. Er legte zwar einen Rekordumsatz von 931,4 Millionen Franken vor, bestätigte aber nur seine Jahresprognose und verfehlte im Direktgeschäft die Erwartungen. Die On-Aktie brach um rund 8 Prozent ein und zog die gesamte Branche mit nach unten. Für Nike ist das doppelt unangenehm: On gehört zu den Marken, die Nike in den vergangenen Jahren Marktanteile im wichtigen Laufsegment abgenommen haben – und selbst der Herausforderer schwächelt nun.
Skeptische Analysten. Ebenfalls am Dienstag nahm Cantor Fitzgerald die Bewertung der Nike-Aktie mit „Neutral“ auf. Die Erholung sei zeitlich schwer einzuordnen, und die Bewertung liege weiterhin über der der Konkurrenz. Bereits zuvor hatte Truist die Aktie auf „Verkaufen“ abgestuft.
Warten auf den Investorentag. Am 16. und 17. November lädt Nike zum Investorentag. Dort soll das Management erklären, wie der Umbau gelingen und das Wachstum zurückkehren soll. Vor solchen Terminen halten sich viele Anleger zurück, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Die Nachricht aus der Branche und die Analystenstimmen machten diese Zurückhaltung in dieser Woche noch größer.
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Wie stark ist die Nike-Aktie in der KW 46/2026 gefallen?
Die Nike-Aktie fiel vom 6. bis 13. November 2026 um 1,56 Prozent auf 37,99 US-Dollar und war damit der drittgrößte Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum ist die Nike-Aktie gefallen?
Der Kurseinbruch beim Konkurrenten On, eine zurückhaltende Analystenstudie von Cantor Fitzgerald und die Zurückhaltung vor dem Investorentag belasteten die Aktie.
Wann ist der Investorentag von Nike?
Am 16. und 17. November 2026.
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