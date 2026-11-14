Nike-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Unter 38 Dollar vor dem Investorentag – jetzt muss der Umbau überzeugen

Skeptische Analysten. Ebenfalls am Dienstag nahm Cantor Fitzgerald die Bewertung der Nike-Aktie mit „Neutral“ auf. Die Erholung sei zeitlich schwer einzuordnen, und die Bewertung liege weiterhin über der der Konkurrenz. Bereits zuvor hatte Truist die Aktie auf „Verkaufen“ abgestuft.

Warten auf den Investorentag. Am 16. und 17. November lädt Nike zum Investorentag. Dort soll das Management erklären, wie der Umbau gelingen und das Wachstum zurückkehren soll. Vor solchen Terminen halten sich viele Anleger zurück, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Die Nachricht aus der Branche und die Analystenstimmen machten diese Zurückhaltung in dieser Woche noch größer.