Die aktuelle Nike-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald ist eine deutliche Mahnung an Anleger, die auf eine schnelle Erholung des Sportartikelriesen setzen. Analyst John Kernan senkt am 20. November 2026 das Kursziel von 38 auf 33 USD und bestätigt das Rating "neutral". Beim angegebenen NYSE-Kurs von 33,61 USD liegt die Zielbewertung rund 1,81 Prozent unter dem Börsenkurs. Besonders schwer wiegt die Kürzung der Gewinnprognose für 2028 um 15,7 Prozent auf 1,24 USD je Aktie. Gleichzeitig reduziert Cantor Fitzgerald seine Umsatzschätzung auf 41,9 Milliarden USD. Die Probleme sind vielschichtig: Schwäche im Sportswear-Geschäft, Herausforderungen bei Jordan und Converse, Unsicherheiten in China sowie die notwendige Verbesserung von Lieferketten und Margen. Positiv bleibt das Potenzial des Performance-Geschäfts und die enorme internationale Markenstärke. Doch John Kernan fordert Geduld. Der Turnaround könnte gelingen, allerdings erscheint sein zeitlicher Verlauf schwer vorhersehbar. Für die Nike-Aktie lautet die entscheidende Frage deshalb nicht, ob die Marke weiterhin weltweit bekannt ist, sondern wann diese Stärke wieder zu nachhaltig steigenden Gewinnen führt. Bis dahin bleibt Cantor Fitzgerald beim Rating "neutral" und beim Kursziel 33 USD.

Hat Ihnen diese Nike-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel unbedingt mit Ihren Freunden! Schließlich sollte man gute Börseninformationen nicht wie ein seltenes Paar limitierter Sneaker im Schuhschrank verstecken. Ein Klick auf „Teilen“ genügt – und schon bringen Sie den Depot-Talk Ihrer Freunde auf Trab, ganz ohne Blasen an den Füßen oder überteuerte Reseller-Preise!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.