Die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker: NKE) holt am Montag vorbörslich einen Teil ihrer Freitagsverluste auf. Am 23. November 2026 um 08:41 Uhr US-Ostküstenzeit notiert sie bei 33,44 USD, ein Plus von 0,52 USD oder 1,58%. Am Freitag war sie um 16:00 Uhr mit 32,92 USD aus dem Handel gegangen und hatte 1,41 USD oder 4,11% verloren. Für Vani Mohindra bleibt Nike auch nach diesem Rückgang zu hoch bewertet. In der Nike-Aktienanalyse vom 20. November senkt Berenberg das Kursziel von 27,50 auf 27,00 USD und bestätigt das Rating "sell".