Die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker: NKE) holt am Montag vorbörslich einen Teil ihrer Freitagsverluste auf. Am 23. November 2026 um 08:41 Uhr US-Ostküstenzeit notiert sie bei 33,44 USD, ein Plus von 0,52 USD oder 1,58%. Am Freitag war sie um 16:00 Uhr mit 32,92 USD aus dem Handel gegangen und hatte 1,41 USD oder 4,11% verloren. Für Vani Mohindra bleibt Nike auch nach diesem Rückgang zu hoch bewertet. In der Nike-Aktienanalyse vom 20. November senkt Berenberg das Kursziel von 27,50 auf 27,00 USD und bestätigt das Rating "sell".
Nike Aktie: Berenberg senkt Kursziel auf 27 USD – fast 19,3% unter dem vorbörslichen Kurs
Berenberg senkt das Nike-Kursziel auf 27 USD – knapp 19,3% unter dem vorbörslichen Montagskurs.
Warum der Investorentag die Zweifel von Berenberg kaum zerstreut
Im Mittelpunkt der Nike-Aktienanalyse steht das Jahr 2031. Die Geschäftsziele, die der Sportartikelkonzern auf seinem Investorentag vorgestellt habe, seien ehrgeizig, so Vani Mohindra. Um sie zu erreichen, müsse der Gewinn im Laufe der kommenden Jahre schneller wachsen. Der Investorentag habe aus Sicht von Berenberg wenig Anlass gegeben, die Aktie positiver zu beurteilen.
Für Anleger liegt der entscheidende Unterschied zwischen Gewinnwachstum und einer Beschleunigung dieses Wachstums. Nike kann mehr verdienen als im Vorjahr und dennoch hinter dem Tempo zurückbleiben, das die eigenen Ziele voraussetzen. Je später die Gewinne an Fahrt gewinnen, desto größer werden die nötigen Fortschritte in den verbleibenden Jahren bis 2031. An den kommenden Geschäftszahlen lässt sich diese Annahme früher prüfen als am langfristigen Ziel selbst.
Kursziel 27,00 USD – was der Abstand zum Börsenkurs bedeutet
Die eigentliche Botschaft von Vani Mohindra steckt im Abstand zum aktuellen Kurs. Berenberg nimmt das Ziel um 0,50 USD oder rund 1,8% zurück. Gegenüber dem Freitagsschluss von 32,92 USD liegt das neue Kursziel jedoch knapp 18,0% tiefer. Durch die vorbörsliche Erholung auf 33,44 USD wächst die Differenz auf 6,44 USD je Aktie oder rund 19,3%.
Mit dem Kursziel von 27,00 USD und dem Rating "sell" hält Berenberg damit an einer klaren Verkaufsempfehlung fest. Wer Nike am Montag vorbörslich 33,44 USD je Aktie zugesteht, bewertet den Sportartikelkonzern deutlich höher als Vani Mohindra. Ob Nike diesen Vorsprung rechtfertigen kann, hängt für Berenberg vor allem davon ab, wie schnell aus den Plänen für 2031 höhere Gewinne werden.
Teilen Sie die Analyse mit Ihren Börsenfreunden. Wer beim Stichwort Nike sofort über die beste Laufzeit diskutiert, darf diesmal ausrechnen, wie schnell der Gewinn bis 2031 zulegen muss.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
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