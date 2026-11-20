Das US-Justizministerium hat seine kartellrechtliche Prüfung der geplanten Übernahme von Dominion Energy durch NextEra Energy für 66,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, laut Reuters am Donnerstag, 19. November 2026 (Börse Express, 20.11.2026, 07:13 Uhr MEZ).
NextEra Energy Aktie: US-Justizministerium beendet Kartellprüfung der 66,8-Milliarden-Dollar-Übernahme von Dominion - Was bleibt vor der Genehmigung offen?
Das US-Justizministerium hat seine Kartellprüfung der geplanten Übernahme von Dominion Energy durch NextEra Energy für 66,8 Milliarden Dollar abgeschlossen. Offen sind FERC, Virginia und die Frage der Strompreise. Was bedeutet das für die NextEra Energy Aktie und US-Versorger?
Für die NextEra Energy Aktie (ISIN: US65339F1012, FSE: FP3, NYSE: NEE) ist das ein Meilenstein. Die Genehmigung ist damit aber nicht abgeschlossen: Es fehlen die Zustimmung der Bundesenergiebehörde FERC, Entscheidungen auf Ebene der Bundesstaaten und vor allem die Frage, wer in Virginia die Kosten für Haushaltskunden trägt. Die Aktie notierte laut Börse Express am Freitag um 15:31 Uhr MEZ bei 77,00 Euro, 1,00 Prozent im Plus (Tagesspanne 75,49 bis 77,34 Euro; verzögerte Kurse von baha/Lang & Schwarz).
Kartellrecht
Was heißt das Ende der Kartellprüfung für NextEra und Dominion?
Vor dem Abschluss der Prüfung hatten beide Unternehmen Schutzvorkehrungen für geplante Kraftwerksstilllegungen zugesagt. Der Netzbetreiber ISO New England darf geplante Stilllegungen demnach fünf Jahre lang prüfen, beginnend mit der Kapazitätsauktion im Mai 2028. Das Ende der Kartellprüfung bedeutet, dass das Justizministerium den Zusammenschluss nicht mehr aus Wettbewerbsgründen aufhält. Andere Genehmigungen stehen aus.
Wer bezahlt in Virginia, und wie reagiert die Politik?
In Virginia hat die State Corporation Commission am Dienstag die Beweisanhörungen eröffnet, die Entscheidung ist bis zum 11. Januar 2027 vorgesehen. Gouverneurin Abigail Spanberger fordert laut Bloomberg Law einen sechsjährigen Tarifstopp für Haushalte. NextEra und Dominion lehnen das ab und bieten stattdessen an, dass Aktionäre vier Jahre lang Gutschriften auf die Stromrechnung finanzieren, für einen typischen Haushalt knapp 500 US-Dollar. Für das Dominion-Hilfsprogramm EnergyShare kommen zusätzlich 100 Millionen US-Dollar. Die Positionen sind damit klar benannt: Die Politik will Preissicherheit für Verbraucher, die Unternehmen wollen Spielraum bei den Tarifen und bieten zeitlich begrenzte Entlastung.
|Schritt
|Stand
|Kartellprüfung (US-Justizministerium)
|Abgeschlossen, laut Reuters am 19.11.2026
|FERC
|Genehmigung ausstehend
|Virginia (State Corporation Commission)
|Anhörungen seit Dienstag, Entscheidung bis 11.01.2027
|Weitere Genehmigungen
|Auf Bundesstaats- und Bundesebene ausstehend
|Tarifstreit Virginia
|Sechs Jahre Tarifstopp gefordert, vier Jahre Gutschriften angeboten
Quelle: Börse Express mit Verweis auf Reuters und Bloomberg Law, 20.11.2026
Was bedeutet das für die NextEra Energy Aktie und US-Versorgeraktien?
Versorger sind Zins- und Politikwerte: Genehmigungen, Tarife und Zinsen bestimmen die Erträge. Die NextEra Energy Aktie lag laut Börse Express im Monatsvergleich 9,05 Prozent im Plus und im Wochenvergleich 0,25 Prozent im Minus (52-Wochen-Spanne 66,50 bis 83,74 Euro, Stand 20.11.2026). Am Vortag hatte sie 1,2 Prozent verloren. Ob das Ende der Kartellprüfung bereits eingepreist ist, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten; das ist die Einschätzung der Redaktion. Für europäische Anleger kommt der Wechselkurs hinzu, da die Kurse in Euro und US-Dollar auseinanderlaufen können.
Das Thema hat auch eine energiepolitische Dimension: Strom wird in den USA knapper und teurer, weil Rechenzentren und KI zusätzliche Nachfrage erzeugen. Wie die Kosten verteilt werden, ist in Virginia gerade Gegenstand des politischen Streits.
Worauf achten Anleger jetzt?
FERC-Entscheidung: Zeitplan und mögliche Auflagen der Bundesenergiebehörde.
Virginia: Verlauf der Anhörungen bis zur Entscheidung am 11. Januar 2027.
Tarifstreit: Ob sich Unternehmen und Gouverneurin auf ein Entlastungspaket einigen.
Zinsen: Die erwartete Fed-Zinserhöhung im Dezember beeinflusst Versorgeraktien.
Häufige Fragen zur NextEra-Dominion-Übernahme
Wie groß ist die Übernahme? 66,8 Milliarden US-Dollar.
Ist die Übernahme genehmigt? Nein, die Kartellprüfung ist abgeschlossen, FERC und weitere Genehmigungen stehen aus.
Was fordert Virginia? Gouverneurin Spanberger verlangt laut Bloomberg Law einen sechsjährigen Tarifstopp für Haushalte.
Was bieten die Unternehmen? Vier Jahre Gutschriften von knapp 500 US-Dollar je typischem Haushalt und 100 Millionen US-Dollar für EnergyShare.
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