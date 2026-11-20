Versorger sind Zins- und Politikwerte: Genehmigungen, Tarife und Zinsen bestimmen die Erträge. Die NextEra Energy Aktie lag laut Börse Express im Monatsvergleich 9,05 Prozent im Plus und im Wochenvergleich 0,25 Prozent im Minus (52-Wochen-Spanne 66,50 bis 83,74 Euro, Stand 20.11.2026). Am Vortag hatte sie 1,2 Prozent verloren. Ob das Ende der Kartellprüfung bereits eingepreist ist, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten; das ist die Einschätzung der Redaktion. Für europäische Anleger kommt der Wechselkurs hinzu, da die Kurse in Euro und US-Dollar auseinanderlaufen können.

Das Thema hat auch eine energiepolitische Dimension: Strom wird in den USA knapper und teurer, weil Rechenzentren und KI zusätzliche Nachfrage erzeugen. Wie die Kosten verteilt werden, ist in Virginia gerade Gegenstand des politischen Streits.