Streaming-Marktführer, Gewinn auf Rekordniveau, Aktie trotzdem fast halbiert: Die Netflix Aktie (Ticker NFLX, ISIN US64110L1061) fiel in der vergangenen Woche um 8,7 Prozent und markierte am Freitag, dem 20. November 2026, bei 56,56 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Der Schlusskurs lag bei 56,73 Dollar. Am Montag, dem Tag der großen Wall-Street-Erholung, legte die Aktie am Nachmittag (13:59 Uhr New Yorker Zeit) um rund 2,2 Prozent auf 57,96 Dollar zu. Diese Netflix Aktienanalyse klärt, warum der Markt trotz guter Zahlen skeptisch bleibt.
Netflix Aktienanalyse: Rund 47 Prozent unter dem Hoch, 4,8 Milliarden Dollar Rückkauf in einem Quartal – kauft sich Netflix die Wende selbst?
Die Netflix Aktie hat ihr 52-Wochen-Tief bei 56,56 Dollar markiert und erholt sich am Montag. Die Netflix Aktienanalyse zeigt Zahlen, Rückkäufe, Bewertung und die Netflix Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Netflix, Inc.
- Ticker / ISIN
- NFLX / US64110L1061
- Handelsplatz
- Nasdaq (USD)
- Marktkapitalisierung
- rund 233 Mrd. USD
- 52-Wochen-Hoch
- rund 110 USD (Quellen: 109,73 und 111,10 USD)
- 52-Wochen-Tief
- 56,56 USD (20.11.2026)
- Aktiensplit
- 10 zu 1, wirksam seit 14.11.2025 (Kurse bereinigt)
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 20.11.2026. Montag 23.11.: Zwischenstand 57,96 USD (+2,2 %) um 13:59 Uhr New Yorker Zeit, Schluss nicht bestätigt
Ein bestätigter Schlusskurs für Montag lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Die Kursangaben in diesem Artikel beziehen sich daher auf den Freitagsschluss; der Montagswert ist ein Zwischenstand.
Rund 47 Prozent unter dem Hoch
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 110 Dollar, der Zwischenstand vom Montag bei knapp 58 Dollar (eigene Berechnung).
Gewinn stark, Prognose gesenkt
Die operative Marge stieg im dritten Quartal auf 34,6 Prozent, der Ausblick für Werbeumsatz und Free Cashflow wurde aber gekappt.
Der Rückkauf als Stütze
Netflix kaufte im dritten Quartal eigene Aktien für 4,8 Milliarden Dollar, mehr als in jedem Quartal zuvor.
Bewertung deutlich niedriger
Das KGV liegt bei rund 16, historisch ein sehr niedriger Wert für Netflix.
Der Kurs
Was ist mit der Netflix Aktie passiert?
In der Woche bis zum 20. November fiel die Netflix Aktie von 62,15 Dollar auf 56,73 Dollar, ein Minus von 8,7 Prozent. Auf Sicht von einem Monat summiert sich der Verlust auf rund 14 Prozent. Der Auslöser war keine einzelne Nachricht. Marktbeobachter verweisen auf den breiten Ausverkauf bei Technologie- und Wachstumswerten, auf die schwächere Wachstumsdynamik seit den Zahlen vom 20. Oktober und auf eine Reihe von Kurszielsenkungen.
Am 21. Oktober, dem Tag nach den Quartalszahlen, gab die Aktie weitere rund 4 Prozent ab. Auf Sicht von einem Jahr steht ein Minus von rund 45 Prozent zu Buche. Am Montag half der breite Markt: Der Nasdaq sprang kräftig nach oben, nachdem Nvidia seinen Gründer Jensen Huang wieder als Chef eingesetzt hatte. Dazu kamen bestätigte positive Einstufungen mehrerer Analysehäuser und eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit, nach der Zufriedenheit und Marktdurchdringung zuletzt gestiegen sein sollen.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Netflix sein Geld?
Netflix finanziert sich überwiegend über monatliche Abonnements, ergänzt um das wachsende Werbegeschäft. Der Konzern mit mehr als 325 Millionen Abonnenten (Stand Ende 2025) investiert Milliarden in eigene Inhalte, deren Kosten über mehrere Jahre abgeschrieben werden. Die Content-Verpflichtungen für Streaming lagen Ende September bei rund 25,2 Milliarden Dollar. Wachstumshebel sind Preiserhöhungen, die Einführung eines günstigeren Werbetarifs in weiteren Ländern (15 neue Märkte ab März 2027) und Live-Inhalte.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen in dieser Netflix Aktienanalyse?
Die Zahlen für das dritte Quartal 2026, veröffentlicht am 20. Oktober, zeigen ein profitables, aber langsamer wachsendes Unternehmen. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 37 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar. Die operative Marge kletterte auf 34,6 Prozent (Vorjahr: 28,2 Prozent), das Ergebnis je Aktie auf 0,87 Dollar (plus 49 Prozent).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|12,9 Mrd. USD
|+12 %
|Operatives Ergebnis
|4,5 Mrd. USD
|+37 %
|Operative Marge
|34,6 %
|Vorjahr 28,2 %
|Ergebnis je Aktie
|0,87 USD
|+49 %
|Free Cashflow
|2,9 Mrd. USD
|Vorjahr 2,7 Mrd. USD
Zahlen aus dem Aktionärsbrief vom 20.10.2026, Quartalsende 30.09.2026. Ergebnis je Aktie splitbereinigt (verwässert).
Quelle: Netflix Aktionärsbrief, 20.10.2026
Der Haken liegt im Ausblick. Für das vierte Quartal peilt Netflix 13,4 Milliarden Dollar Umsatz (plus 12 Prozent) bei einer operativen Marge von 26,0 Prozent an, belastet durch rund 120 Basispunkte Restrukturierungskosten nach einem Stellenabbau. Für das Gesamtjahr 2026 liegt das Umsatzziel bei 51,1 Milliarden Dollar (plus 13 Prozent), die Marge bei 31,5 Prozent. Den Free Cashflow senkte das Unternehmen auf rund 12,0 Milliarden Dollar (zuvor 12,5 Milliarden), auch wegen eines erwarteten Immobiliengeschäfts. Der erwartete Werbeumsatz für 2026 sinkt auf rund 2,7 Milliarden Dollar (zuvor rund 3 Milliarden), weil einzelne Werbeprodukte langsamer starten.
|Position
|Wert
|Umsatzziel 2026
|51,1 Mrd. USD (+13 %)
|Operative Marge 2026
|31,5 %
|Free Cashflow 2026
|rund 12,0 Mrd. USD (zuvor 12,5 Mrd.)
|Rückkauf Q3 2026
|63,9 Mio. Aktien für 4,8 Mrd. USD
|Verbleibende Ermächtigung
|22,3 Mrd. USD
|Schulden / Kasse
|15,1 Mrd. USD / 8,2 Mrd. USD
Alle Angaben laut Unternehmen, Stand 20.10.2026 bzw. 30.09.2026.
Quelle: Netflix Aktionärsbrief, 20.10.2026
Kapitalmarktseitig fällt der Rückkauf auf: Im dritten Quartal kaufte Netflix 63,9 Millionen Aktien für 4,8 Milliarden Dollar, das größte Quartalsvolumen der Firmengeschichte, die verbleibende Ermächtigung beträgt 22,3 Milliarden Dollar. Kritiker bemerken, dass der Rückkauf den Free Cashflow der letzten Quartale überstieg und die Nettoverschuldung auf rund 7,1 Milliarden Dollar steigen ließ.
Zur Bewertung: Das KGV beträgt rund 16,4 auf Basis der letzten zwölf Monate und rund 15,8 auf Basis der Gewinnerwartungen (Stand 20.11.2026). Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 233 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|KGV (letzte 12 Monate)
|rund 16,4
|KGV (erwartet)
|rund 15,8
|Marktkapitalisierung
|rund 233 Mrd. USD
|Abstand zum 52-Wochen-Hoch
|rund -47 % (eigene Berechnung)
|Kursänderung 1 Woche / 1 Monat
|-8,7 % / rund -13,9 %
Stand 20.11.2026, Datenanbieter; Montag 23.11. nur Zwischenstand. Peer-KGV (z. B. Disney) konnten nicht belastbar abgeglichen werden.
Quelle: Datenanbieter, Stand 20.11.2026; eigene Berechnung
Die Experten
Was sagt die Netflix Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens bleibt freundlich, auch wenn einzelne Häuser Einstufungen oder Ziele gesenkt haben. Laut Auswertung von 51 Analysten lautet das Gesamturteil „Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 84,55 Dollar (Stand 20.11.2026). Gegenüber dem Freitagsschluss von 56,73 Dollar ergibt das rechnerisch rund 49 Prozent Abstand. Die Aufteilung nach Kaufen, Halten und Verkaufen sowie die Spanne der Ziele konnten wir nicht belastbar bestätigen. Zielsenkungen nach den Quartalszahlen und Hinweise auf Herabstufungen zeigen, dass die Meinungen auseinandergehen.
|Kennzahl
|Wert
|Gesamturteil
|Buy (51 Analysten)
|Durchschnittliches Kursziel
|84,55 USD
|Abstand zum Freitagsschluss
|rund +49 % (eigene Berechnung)
|Aufteilung Kaufen / Halten / Verkaufen
|nicht belastbar belegt
Einschätzungen Dritter, keine Prognose oder Empfehlung von aktiencheck.de. Stand 20.11.2026.
Quelle: Analystenkonsens (Datenanbieter), Stand 20.11.2026
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Netflix Aktie aus?
Beschreibend: Die Aktie notierte zuletzt deutlich unter der 20-Tage-Linie (rund 62,3 Dollar) und der 50-Tage-Linie (rund 67,4 Dollar). Der RSI stand mit rund 27 im überverkauften Bereich, was nach Lehrbuch eine technische Gegenbewegung begünstigen kann. Als Marken gelten das Jahrestief bei 56,56 Dollar (Unterstützung) sowie Widerstände im Bereich um 62 bis 66 Dollar. Das untere Bollinger-Band lag bei rund 57,75 Dollar.
Ausblick
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Netflix Aktienprognose?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Im Markt werden zwei Lesarten diskutiert. Die erste: Eine Aktie mit mehr als 30 Prozent operativer Marge, hohem Cashflow und einem KGV von rund 16 preist ein pessimistisches Szenario ein, und der Rückkauf stützt den Gewinn je Aktie. Die zweite: Ein Wachstum von zuletzt rund 12 Prozent, gesenkte Ziele und starke Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Zuschauer rechtfertigen die niedrigere Bewertung. Der Termin der nächsten Zahlen im Januar 2027 ist noch nicht bestätigt.
Termine
Was sollten Anleger bei der Netflix Aktie jetzt beobachten?
Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick 2027 (Datum nicht bestätigt).
März 2027: Start des Werbetarifs in 15 weiteren Ländern.
9. Dezember 2026: Zinsentscheid der US-Notenbank, der Wachstumswerte bewegen kann.
Fortlaufend: Rückkauftempo, Preisrunden und Werbeumsatz.
FAQ
Häufige Fragen zur Netflix Aktie
Warum ist die Netflix Aktie so stark gefallen? Das Wachstum hat sich verlangsamt, der Ausblick für Werbung und Free Cashflow wurde gesenkt, und die Aktie litt unter dem Ausverkauf bei Technologiewerten.
Wie hoch ist das KGV der Netflix Aktie? Rund 16,4 auf Basis der letzten zwölf Monate und rund 15,8 auf Basis der Gewinnerwartungen (Stand 20.11.2026).
Was sagt die Netflix Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet laut Auswertung von 51 Analysten „Buy“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von 84,55 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann kommen die nächsten Netflix-Zahlen? Voraussichtlich im Januar 2027; ein Termin ist nicht bestätigt.
Zahlt Netflix eine Dividende? Netflix schüttet keine Dividende aus, sondern setzt auf Aktienrückkäufe.
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