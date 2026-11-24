In der Woche bis zum 20. November fiel die Netflix Aktie von 62,15 Dollar auf 56,73 Dollar, ein Minus von 8,7 Prozent. Auf Sicht von einem Monat summiert sich der Verlust auf rund 14 Prozent. Der Auslöser war keine einzelne Nachricht. Marktbeobachter verweisen auf den breiten Ausverkauf bei Technologie- und Wachstumswerten, auf die schwächere Wachstumsdynamik seit den Zahlen vom 20. Oktober und auf eine Reihe von Kurszielsenkungen.

Am 21. Oktober, dem Tag nach den Quartalszahlen, gab die Aktie weitere rund 4 Prozent ab. Auf Sicht von einem Jahr steht ein Minus von rund 45 Prozent zu Buche. Am Montag half der breite Markt: Der Nasdaq sprang kräftig nach oben, nachdem Nvidia seinen Gründer Jensen Huang wieder als Chef eingesetzt hatte. Dazu kamen bestätigte positive Einstufungen mehrerer Analysehäuser und eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit, nach der Zufriedenheit und Marktdurchdringung zuletzt gestiegen sein sollen.