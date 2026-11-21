Nie war Netflix profitabler, und nie sah die Aktie so ungeliebt aus. Die Netflix Aktienanalyse beginnt mit einer Zahl: 56,73 Dollar. So viel kostet die Netflix-Aktie nach dem Handel am 20. November, rund 17 Prozent weniger als am Tag der Quartalszahlen.
Netflix Aktienanalyse: Minus 17 Prozent seit den Zahlen, 46 Prozent unter dem Hoch – ist der Streaming-Riese jetzt Schnäppchen oder Warnsignal?
Die Netflix Aktienanalyse zeigt einen Konzern mit Rekordmarge und zugleich einen Aktienkurs von 56,73 Dollar. Warum die Netflix-Aktie nach dem Aktiensplit fast halbiert wurde und worauf Anleger jetzt achten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Netflix, Inc.
- ISIN
- US64110L1061
- WKN
- 552484
- Handelssymbol
- NFLX (Nasdaq)
- US-Handelssymbol
- NFLX
- Börsenwert
- rund 212 Mrd. €
- Sitz
- Los Gatos, Kalifornien
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Wer die Netflix Aktie vor einem Jahr kaufte, liegt nach dem 10:1-Aktiensplit vom November 2025 mit rund 46 Prozent im Minus. Das Hoch nach dem Split lag bei gut 114 Dollar. Dazwischen liegen ein enttäuschender Ausblick, Sorgen um das Wachstum der Werbung und eine neue Konkurrenz, die Netflix nicht abschütteln kann: YouTube.
Die Zahlen
Das dritte Quartal: Gewinn top, Ausblick flau
Netflix steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 12 Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar, exakt im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,87 Dollar über den erwarteten 0,82 Dollar. Der operative Gewinn stieg um 37 Prozent auf 4,46 Milliarden Dollar, die operative Marge erreichte 34,6 Prozent nach 28,2 Prozent im Vorjahr. Netflix führte das auch auf den Zeitpunkt von Ausgaben zurück.
Netflix-Aktie: Operative Marge
Prozent
- Prognose und Ziel des Unternehmens
Q4 und Gesamtjahr sind Unternehmensprognosen, keine Ist-Werte.
Quelle: Netflix, Berichterstattung zum Q3 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Operative Marge
|Q3 2025
|28,2
|Q3 2026
|34,6
|Q4 2026 (Prognose)
|26,0
|Gesamtjahr 2026 (Ziel)
|31,5
Die Börse schaute auf den Ausblick. Für das vierte Quartal peilt Netflix 13,44 Milliarden Dollar Umsatz an, unter den erwarteten 13,51 Milliarden. Die operative Marge soll auf 26 Prozent fallen, belastet auch durch Kosten für Stellenabbau von rund 120 Basispunkten. Beim Jahresziel bleibt es bei 51,1 Milliarden Dollar Umsatz und 31,5 Prozent Marge.
Die Schwachstelle
Werbung: Das Ziel wurde gekürzt
Werbeziel gesenkt
Netflix erwartet für 2026 nur noch rund 2,7 Milliarden Dollar Werbeumsatz statt der bisher genannten drei Milliarden.
Free Cashflow niedriger
Die Prognose für den freien Cashflow sank auf rund 12 Milliarden Dollar.
Inhalte neu aufgestellt
Das Management stärkt das Kerngeschäft mit exklusiven Serien, Filmen und Live-Events und baut dafür um.
Für Anleger ist das der empfindliche Punkt. Die Werbung galt als zweiter Wachstumsmotor neben Preiserhöhungen und Abonnentenzuwachs. Wenn dieser Motor langsamer anläuft als versprochen, braucht die Netflix-Aktie ein anderes Argument für ihre Bewertung.
Die Bewertung
KGV 16 – günstig für Netflix
Mit einem KGV von 16,4 notiert die Netflix Aktie so niedrig wie lange nicht. Das spiegelt, dass der Markt Netflix nicht mehr als reinen Wachstumswert bezahlt. Gleichzeitig steht der Streamer ohne Schulden- oder Margenprobleme da und erzielt Gewinne in Rekordhöhe. Wer die Aktienanalyse nüchtern liest, sieht ein reifendes Geschäft, dessen Wachstum im Kurs neu verhandelt wird.
Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. Morgan Stanley senkte das Kursziel zuletzt auf 77 Dollar, bleibt aber bei Overweight. Zugleich zeigt die Spanne der Einschätzungen, wie weit Erwartung und aktueller Kurs auseinanderliegen.
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