Mit einem KGV von 16,4 notiert die Netflix Aktie so niedrig wie lange nicht. Das spiegelt, dass der Markt Netflix nicht mehr als reinen Wachstumswert bezahlt. Gleichzeitig steht der Streamer ohne Schulden- oder Margenprobleme da und erzielt Gewinne in Rekordhöhe. Wer die Aktienanalyse nüchtern liest, sieht ein reifendes Geschäft, dessen Wachstum im Kurs neu verhandelt wird.