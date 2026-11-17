Abwarten vor den Zahlen: Oppenheimer-Analyst Param Singh bestätigt für die NetApp-Aktie die neutrale Einstufung „Perform“. Ein Kursziel nennt er laut Ratingübersicht nicht. Die Aktie schloss am 16. November bei 177,85 US-Dollar.
NetApp-Aktie: Speicherspezialist wächst kräftig – Oppenheimer bleibt dennoch neutral
Oppenheimer-Analyst Param Singh bestätigt die neutrale Einstufung der NetApp-Aktie ohne Kursziel. Am 1. Dezember legt der Datenspeicher-Anbieter Zahlen vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- NetApp, Inc.
- Handelssymbol
- NTAP (Nasdaq)
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- Param Singh
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- Oppenheimer
- Rating
- Perform (bestätigt)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Oppenheimer zur NetApp-Aktie
Flash-Speicher boomt – Singh bleibt an der Seitenlinie
Param Singh sieht trotz starker Zahlen keinen Grund für eine Kaufempfehlung.
NetApp verkauft Datenspeicher-Systeme und Cloud-Speicherdienste. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 2,03 Milliarden US-Dollar, das Geschäft mit All-Flash-Systemen wuchs um 47 Prozent.
Das Management hob die Jahresprognose auf 7,975 bis 8,225 Milliarden US-Dollar Umsatz und 9,73 bis 10,03 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an. Die Zahlen zum zweiten Quartal folgen am 1. Dezember.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Oppenheimer-Analyst Param Singh zu lesen ist:
Starkes Wachstum
Der Umsatz stieg zuletzt um 30 Prozent.
KI-Daten
Unternehmen brauchen für KI-Anwendungen schnellen Speicher.
Höhere Prognose
NetApp hob den Jahresausblick an.
Kein Kursziel
Oppenheimer nennt laut Übersicht kein Kursziel.
Zahlen am 1. Dezember
Für das zweite Quartal hat NetApp 2,025 bis 2,175 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,54 bis 2,64 US-Dollar Gewinn je Aktie angekündigt.
Die neutrale Einstufung deutet darauf hin, dass der Analyst die guten Aussichten im Kurs bereits weitgehend berücksichtigt sieht. Die Begründung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Oppenheimer & Co. Inc., Analyst Param Singh. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Perform“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist laut Ratingübersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.oppenheimer.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NetApp, Inc. (NTAP): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Param Singh, Aktienanalyst, Oppenheimer & Co. Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:54 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:54 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Param Singh, Aktienanalyst, Oppenheimer & Co. Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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