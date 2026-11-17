NetApp verkauft Datenspeicher-Systeme und Cloud-Speicherdienste. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 2,03 Milliarden US-Dollar, das Geschäft mit All-Flash-Systemen wuchs um 47 Prozent.

Das Management hob die Jahresprognose auf 7,975 bis 8,225 Milliarden US-Dollar Umsatz und 9,73 bis 10,03 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an. Die Zahlen zum zweiten Quartal folgen am 1. Dezember.