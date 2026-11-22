Mit einem KGV von 29,39 ist die Nestlé Aktie kein Schnäppchen, die Dividendenrendite von 3,4 Prozent bietet aber eine solide Grundverzinsung. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 237 Milliarden Euro, auf ein Jahr steht ein Plus von 8 Prozent. Der Markt setzt darauf, dass der Absatz weiter anzieht, während die Preiserhöhungen auslaufen.