Mehr Menge statt nur höhere Preise: Genau das wollten Anleger von Nestlé sehen, und im dritten Quartal hat der Konzern geliefert. Die Nestlé Aktie schloss am 20. November mit einem Plus von 1,62 Prozent bei 92,28 Euro. Diese Nestlé Aktienanalyse zeigt, wie nachhaltig die Erholung ist und was die Nestlé Aktie noch bremsen kann.
Nestlé Aktienanalyse: Absatz wächst so stark wie lange nicht, Russland-Geschäft entkonsolidiert – gelingt Navratil die Wende beim Lebensmittelriesen?
Nestlé steigerte das reale interne Wachstum im dritten Quartal auf 2,8 Prozent. Die Nestlé Aktie gewann am 20. November 1,62 Prozent auf 92,28 Euro und bietet 3,4 Prozent Dividendenrendite. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nestlé S.A.
- ISIN
- CH0038863350
- WKN
- A0Q4DC
- Handelssymbol
- NESR (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- NSRGY (OTC, ADR)
- Branche
- Nahrungsmittel und Getränke
- Sitz
- Vevey, Schweiz
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Nestlé Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 5,2 Prozent auf 22,76 Milliarden Franken. Organisch wuchs Nestlé um 4,0 Prozent, davon entfielen 2,8 Prozent auf höhere Absatzmengen und 1,1 Prozent auf Preise. Im zweiten Quartal hatte das reale interne Wachstum noch bei 1,8 Prozent gelegen.
Breites Wachstum
Das reale interne Wachstum war in allen Regionen und weltweit geführten Geschäften positiv.
Snacks und Süßwaren
Food & Snacks wuchs organisch um 5 Prozent, getragen von Süßwaren in Amerika und Tiefkühlkost in den USA.
Kaffee
Kaffee legte organisch um 3,4 Prozent zu, die Preiseffekte laufen aus.
Neun Monate
Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 65,87 Milliarden Franken, organisch ein Plus von 3,7 Prozent.
Nestlé: Wachstum je Quartal
%
- Organisches Wachstum
- Reales internes Wachstum
Quelle: Nestlé, Mitteilungen zum Halbjahr und zu neun Monaten 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Organisches Wachstum
|Reales internes Wachstum
|Q2 2026
|3,7
|1,8
|Q3 2026
|4,0
|2,8
Nestlé bestätigte das Ziel von 3 bis 4 Prozent organischem Wachstum für 2026. Das Geschäft in Russland wird seit Ende September nicht mehr konsolidiert, nachdem es unter vorübergehende externe Verwaltung gestellt wurde. Auf Umsatz und Ergebnis 2026 soll das nur begrenzte Auswirkungen haben.
Bewertung
Was die Nestlé Aktie einpreist
Mit einem KGV von 29,39 ist die Nestlé Aktie kein Schnäppchen, die Dividendenrendite von 3,4 Prozent bietet aber eine solide Grundverzinsung. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 237 Milliarden Euro, auf ein Jahr steht ein Plus von 8 Prozent. Der Markt setzt darauf, dass der Absatz weiter anzieht, während die Preiserhöhungen auslaufen.
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