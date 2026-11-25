Die Nestlé Aktie gehört am Mittwochmorgen wieder zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Schwergewicht 1,24 Prozent höher bei 87,35 Franken. Schon am Dienstag war Nestlé mit einem Plus von 1,65 Prozent der stärkste Titel im Leitindex.
Nestlé Aktie: SMI-Gewinner greift nach dem Jahreshoch – zweiter starker Tag in Folge
Die Nestlé Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,24 Prozent auf 87,35 Franken und zählt erneut zu den SMI-Gewinnern. Bis zum Jahreshoch fehlt nur noch gut ein Prozent.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Nestlé Aktie weiter steigt
Die Anleger bleiben vorsichtig. Davon profitiert der Nahrungsmittelkonzern.
Im Hintergrund kursieren laut der Nachrichtenagentur AWP erneut Gerüchte über US-Zollerhöhungen gegen China, die EU und weitere Länder. Die asiatischen Börsen schlossen überwiegend im Minus. Das begrenze den Risikoappetit, sagte ein Händler, und defensive Indizes wie der SMI könnten zum sicheren Hafen werden. Die Nestlé Aktie ist der Inbegriff dieser Rolle: Kaffee, Tiernahrung und Babynahrung werden unabhängig von der Konjunktur gekauft.
Nestlé Aktie: Das Jahreshoch ist in Reichweite
Mit 87,35 Franken fehlen der Nestlé Aktie nur noch rund 1,2 Prozent bis zum Jahreshoch von 88,43 Franken. In zwei Handelstagen hat der Titel fast 3 Prozent gewonnen. Operativ stützen die Zahlen den Lauf: Im dritten Quartal wuchs Nestlé organisch um 4,0 Prozent, davon kamen 2,8 Prozentpunkte aus höheren Absatzmengen. Den Ausblick mit 3 bis 4 Prozent organischem Wachstum und einem freien Cashflow von mehr als 9 Milliarden Franken hat der Konzern bestätigt.
Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter?
Der nächste Impuls kommt am Nachmittag aus den USA: Dann wird der PCE-Preisindex veröffentlicht, am Abend folgt das Beige Book der US-Notenbank. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Für die Nestlé Aktie entscheidet sich in diesem Umfeld, ob der Sprung über 88,43 Franken gelingt.
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