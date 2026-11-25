Nestlé Aktie: SMI-Gewinner greift nach dem Jahreshoch – zweiter starker Tag in Folge

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Nestlé Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,24 Prozent auf 87,35 Franken und zählt erneut zu den SMI-Gewinnern. Bis zum Jahreshoch fehlt nur noch gut ein Prozent.

Die Nestlé Aktie gehört am Mittwochmorgen wieder zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Schwergewicht 1,24 Prozent höher bei 87,35 Franken. Schon am Dienstag war Nestlé mit einem Plus von 1,65 Prozent der stärkste Titel im Leitindex. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Nestlé Aktie weiter steigt Die Anleger bleiben vorsichtig. Davon profitiert der Nahrungsmittelkonzern. Im Hintergrund kursieren laut der Nachrichtenagentur AWP erneut Gerüchte über US-Zollerhöhungen gegen China, die EU und weitere Länder. Die asiatischen Börsen schlossen überwiegend im Minus. Das begrenze den Risikoappetit, sagte ein Händler, und defensive Indizes wie der SMI könnten zum sicheren Hafen werden. Die Nestlé Aktie ist der Inbegriff dieser Rolle: Kaffee, Tiernahrung und Babynahrung werden unabhängig von der Konjunktur gekauft. Nestlé Aktie am Mittwochmorgen +1,24 % Kurs der Nestlé Aktie um 09.27 Uhr 87,35 CHF Jahreshoch der Nestlé Aktie 88,43 CHF organisches Wachstum im dritten Quartal +4,0 % Quelle : comdirect (25.11.2026, 09.27 Uhr), Nestlé Nestlé Aktie: Das Jahreshoch ist in Reichweite Mit 87,35 Franken fehlen der Nestlé Aktie nur noch rund 1,2 Prozent bis zum Jahreshoch von 88,43 Franken. In zwei Handelstagen hat der Titel fast 3 Prozent gewonnen. Operativ stützen die Zahlen den Lauf: Im dritten Quartal wuchs Nestlé organisch um 4,0 Prozent, davon kamen 2,8 Prozentpunkte aus höheren Absatzmengen. Den Ausblick mit 3 bis 4 Prozent organischem Wachstum und einem freien Cashflow von mehr als 9 Milliarden Franken hat der Konzern bestätigt. Was gegen einen Durchmarsch spricht Widerstand: Am Jahreshoch warten erfahrungsgemäß Verkäufer.

Dividenden-Liste: Das Analysehaus Morningstar hat Nestlé laut cash.ch im November aus seiner Auswahl führender europäischer Dividendenaktien gestrichen.

Stimmungsabhängig: Kehrt die Risikofreude zurück, verlieren defensive Titel wie der SMI-Gewinner Nestlé meist an Schwung. Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter? Der nächste Impuls kommt am Nachmittag aus den USA: Dann wird der PCE-Preisindex veröffentlicht, am Abend folgt das Beige Book der US-Notenbank. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Für die Nestlé Aktie entscheidet sich in diesem Umfeld, ob der Sprung über 88,43 Franken gelingt. Stammdaten der Nestlé Aktie Nestlé S.A.: ISIN CH0038863350, WKN A0Q4DC, Handelssymbol NESN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol NSRGY (OTC-ADR)

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