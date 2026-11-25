Die Nestlé Aktie steigt am Mittwochmittag um 1,22% auf 87,33 Franken und gehört erneut zu den SMI Gewinnern. Das Schwergewicht im Leitindex notiert damit nur gut 1% unter dem Jahreshoch von 88,43 Franken, das am 17. November erreicht wurde. Schon am Dienstag hatte Nestlé mit einem Plus von 1,65% zu den stärksten Titeln im SMI gezählt.
Nestlé Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Defensiver Hafen, Jahreshoch in Reichweite
Die Nestlé Aktie steigt am Mittag um 1,22% auf 87,33 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Das Schwergewicht liegt nur gut 1% unter dem Jahreshoch und profitiert von der Nachfrage nach defensiven Titeln.
Warum die Nestlé Aktie als SMI Gewinner steigt
Einen konkreten neuen Auslöser gibt es für die Nestlé Aktie heute nicht. Gefragt sind defensive Schwergewichte: Technologiewerte stehen nach Turbulenzen um Nvidia und Gerüchten über neue US-Zölle unter Druck, ein Händler beschrieb den SMI als sicheren Hafen. Der Leitindex notierte am Vormittag rund 0,7% höher bei etwa 14.835 Punkten. Am Nachmittag stehen US-Konjunkturdaten an, allen voran der PCE-Deflator.
Hinzu kommt ein intakter Aufwärtstrend. Seit Mitte Oktober hat sich die Nestlé Aktie von ihrer längeren Schwächephase gelöst und deutlich zugelegt.
Drittes Quartal: Wachstum kommt über die Menge
Nestlé hatte im dritten Quartal 2026 den Umsatz auf 22.756 Mio. Franken gesteigert. Das organische Wachstum betrug 4,0%, das reale interne Wachstum, das die Absatzmengen abbildet, 2,8%. In den ersten neun Monaten lag das organische Wachstum bei 3,7% und das reale interne Wachstum bei 1,9%. Die Jahresprognose für 2026 wurde bekräftigt. Der Quartalsumsatz lag über den Schätzungen der Analysten.
Russland-Abschied und Analystenstimmen
Belastend wirkt die Dekonsolidierung des Russland-Geschäfts, das seit Ende September nicht mehr in den Konzernzahlen enthalten ist. Analysten nannten dies laut dpa-AFX eine Belastung. Stimmungsaufhellend wirkte dagegen, dass JPMorgan Nestlé am 16. Oktober von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft hatte. Der nächste große Termin ist die Vorlage der Bilanz für das Geschäftsjahr 2026, die für den 18. Februar 2027 erwartet wird.
Für Einkommensanleger bleibt die Dividende ein Argument: Erwartet werden 3,10 Franken je Aktie, was einer Rendite von rund 3,6% entspricht.
Die SMI Gewinner am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Amrize
|34,64
|+1,76%
|Geberit
|593,40
|+1,64%
|Sika
|187,45
|+1,38%
|Holcim
|74,26
|+1,34%
|Nestlé
|87,33
|+1,22%
Kurse in Franken, Stand Mittag.
Quelle: Börsenkurse SIX, Stand Mittag 25.11.2026
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