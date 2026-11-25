Die Nestlé Aktie steigt am Mittwochmittag um 1,22% auf 87,33 Franken und gehört erneut zu den SMI Gewinnern. Das Schwergewicht im Leitindex notiert damit nur gut 1% unter dem Jahreshoch von 88,43 Franken, das am 17. November erreicht wurde. Schon am Dienstag hatte Nestlé mit einem Plus von 1,65% zu den stärksten Titeln im SMI gezählt.