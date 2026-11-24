Nestlé Aktie: Größter SMI-Gewinner des Tages – das Schwergewicht rettet den Index

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:09 2 Min.

Die Nestlé Aktie steigt am Dienstag um 1,65 Prozent und ist der stärkste SMI-Gewinner des Tages. Während Technologiewerte nach der Nvidia-Rally abverkauft werden, flüchten Anleger in den defensiven Riesen.

Die Nestlé Aktie ist am Dienstag der größte SMI-Gewinner: Das Papier des Nahrungsmittelkonzerns schloss 1,65 Prozent höher bei 86,28 Franken. Ohne sein Schwergewicht hätte der Leitindex den Tag im Minus beendet. So reichte es für einen Schlussstand von 14.733,89 Punkten, ein Minus von nur 0,01 Prozent. SMI-Gewinner des Tages Warum die Nestlé Aktie gefragt ist Der Dienstag war der Tag der Defensiven. Nestlé stand dabei an der Spitze. Nach der kräftigen Rally vom Montag legte der Schweizer Markt eine Pause ein. Technologie- und Halbleiterwerte gaben deutlich nach, weil die Erholung nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang schon wieder vorbei war. Laut AWP hielt sich der SMI nur dank seiner defensiven Schwergewichte. Bei der Nestlé Aktie verwiesen Händler zudem auf die Stärke der gesamten Branche. Anleger tauschten also Risiko gegen Verlässlichkeit. Nestlé Aktie am 24.11.2026, größter SMI-Gewinner +1,65 % Schlusskurs der Nestlé Aktie 86,28 CHF organisches Wachstum im dritten Quartal +4,0 % Jahreshoch der Nestlé Aktie 88,43 CHF Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), AWP, Nestlé Nestlé Aktie: Das Wachstum kommt wieder aus der Menge Der Kursanstieg hat ein solides Fundament. Im dritten Quartal wuchs Nestlé organisch um 4,0 Prozent, davon stammten 2,8 Prozentpunkte aus höheren Absatzmengen. Der Konzern verkauft also wieder mehr und lebt nicht nur von Preiserhöhungen. Den Ausblick hat Nestlé bestätigt: Für 2026 soll das organische Wachstum bei 3 bis 4 Prozent liegen, der freie Cashflow bei mehr als 9 Milliarden Franken. Nestlé Aktie nähert sich dem Jahreshoch Mit 86,28 Franken fehlen der Nestlé Aktie nur noch rund 2,4 Prozent bis zum Jahreshoch von 88,43 Franken. Weil Nestlé zu den am höchsten gewichteten Titeln im SMI gehört, bewegt jeder Kursanstieg des SMI-Gewinners den gesamten Index. Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter? Hält die Nervosität bei den KI- und Technologiewerten an, bleibt die Nestlé Aktie als sicherer Hafen gefragt. Kehrt die Risikofreude zurück, dürfte das Tempo nachlassen. Entscheidend bleibt, ob Nestlé das Mengenwachstum in den kommenden Quartalen bestätigt. Stammdaten der Nestlé Aktie Nestlé S.A.: ISIN CH0038863350, WKN A0Q4DC, Handelssymbol NESN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol NSRGY (OTC-ADR)

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