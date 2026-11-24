Der Dienstag ist die Antwort auf den Montag. Da hatte JPMorgan die Nemetschek Aktie gleich um zwei Stufen von „Overweight“ auf „Underweight“ gesenkt, das Kursziel von 110 auf 50 Euro mehr als halbiert und den Titel von der hauseigenen Favoritenliste gestrichen. Analyst Joseph George erwartet, dass der Markt seine Annahmen für das organische Wachstum senken muss, und sieht anhaltenden Gegenwind im Design-Geschäft. Die Aktie verlor in der Spitze rund sechs Prozent.

Am Dienstag meldete sich die Gegenseite. Laut einer Pflichtmitteilung hat Aufsichtsrat Kurt Dobitsch am Montag, also am Tag der Abstufung, Nemetschek-Aktien über Xetra gekauft. Insiderkäufe nach einem Kurssturz lesen Anleger gern als Vertrauenssignal.