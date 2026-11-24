Erst der Tiefschlag, dann das Lebenszeichen: Die Nemetschek Aktie steigt am Dienstag um 3,24 Prozent auf 52,65 Euro (Stand 17:48 Uhr, comdirect) und gehört zu den TecDAX Gewinnern. Am Montag war der Münchner Bausoftware-Spezialist nach einer harten Abstufung auf ein Dreijahrestief gefallen.
Nemetschek Aktie: TecDAX Gewinner – Gegenbewegung nach dem JPMorgan-Schock, ein Insider kauft am Dreijahrestief
Die Nemetschek Aktie erholt sich am Dienstag um 3,24 Prozent auf 52,65 Euro und ist TecDAX Gewinner. Nach der Doppel-Abstufung vom Montag greift ein Aufsichtsrat zu. Ist das die Wende?
Warum steigt die Nemetschek Aktie heute?
Der Dienstag ist die Antwort auf den Montag. Da hatte JPMorgan die Nemetschek Aktie gleich um zwei Stufen von „Overweight“ auf „Underweight“ gesenkt, das Kursziel von 110 auf 50 Euro mehr als halbiert und den Titel von der hauseigenen Favoritenliste gestrichen. Analyst Joseph George erwartet, dass der Markt seine Annahmen für das organische Wachstum senken muss, und sieht anhaltenden Gegenwind im Design-Geschäft. Die Aktie verlor in der Spitze rund sechs Prozent.
Am Dienstag meldete sich die Gegenseite. Laut einer Pflichtmitteilung hat Aufsichtsrat Kurt Dobitsch am Montag, also am Tag der Abstufung, Nemetschek-Aktien über Xetra gekauft. Insiderkäufe nach einem Kurssturz lesen Anleger gern als Vertrauenssignal.
Hinzu kommt das Umfeld: Geld, das am Dienstag aus Chipwerten abfloss, suchte neue Ziele. Software, zuletzt selbst wochenlang unter Druck, zählte zu den Profiteuren. Auch TeamViewer und IONOS stehen auf der Liste der TecDAX Gewinner.
Der Hintergrund: 30 Prozent Minus in einem Monat
Die Erholung ist bislang klein gemessen am Schaden. Auf Monatssicht hat die Nemetschek Aktie rund 30 Prozent verloren, auf Jahressicht gut 43 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 96 Euro. Belastet hat vor allem die Sorge, dass KI-Werkzeuge klassische Softwareanbieter unter Preisdruck setzen.
Die Zahlen des Unternehmens erzählen eine andere Geschichte. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, auch dank der Übernahme von HCSS. Die Prognose für 2026 hat Nemetschek bestätigt. Nicht alle Analysten teilen die Skepsis von JPMorgan: Goldman Sachs blieb am 18. November bei seiner positiven Einstufung.
Was jetzt für die Nemetschek Aktie zählt
Hält das Dreijahrestief?
Die Zone um 51,45 Euro ist die Marke, an der sich Käufer und Verkäufer messen.
Weitere Insidergeschäfte
Folgen dem ersten Kauf weitere, gewinnt das Signal an Gewicht.
Organisches Wachstum
Die nächsten Zahlen müssen zeigen, ob die These von JPMorgan trägt.
Stammdaten
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC). Kurs: 52,65 Euro, plus 3,24 Prozent (Stand 17:48 Uhr, comdirect).
Weitere genannte Unternehmen:
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
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