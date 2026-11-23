Eine neue Unternehmensnachricht war bis zum Vormittag nicht erkennbar. Der Absturz der Nemetschek Aktie fällt vielmehr in eine Phase, in der Anleger zum Wochenstart Geld aus europäischen Softwarewerten abziehen und in zuletzt stark gefallene Chip- und Rüstungstitel umschichten. Für Nemetschek ist das ein bekanntes Muster: Seit Jahresbeginn hatte die Aktie bis Mitte November bereits rund 34 Prozent verloren. Am 18. November kostete sie noch 60,85 Euro – seither ging es innerhalb weniger Handelstage um rund 17 Prozent abwärts (eigene Rechnung).