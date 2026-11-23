Die Nemetschek Aktie (ISIN: DE0006452907, FSE: NEM) erlebt einen rabenschwarzen Wochenstart. Auf Xetra fällt das Papier des Münchner Bausoftware-Konzerns am Vormittag auf 50,60 Euro, ein Minus von 3,50 Euro oder 6,47 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 54,10 Euro. Damit ist die Nemetschek Aktie mit Abstand der größte Verlierer im MDAX – während Chip- und Rüstungswerte zum Wochenstart kräftig zulegen.
Nemetschek Aktie: Absturz ans Jahrestief - Software-Ausverkauf geht weiter
Die Nemetschek Aktie ist zum Wochenstart der klare Verlierer im MDAX und rutscht um mehr als sechs Prozent ab. Der Bausoftware-Spezialist notiert damit direkt am 52-Wochen-Tief – obwohl der Umsatz um mehr als ein Viertel wächst und fast alle Analysten zum Kauf raten.
Die Gründe für den Kursrutsch
Rotation weg von der Software
Eine neue Unternehmensnachricht war bis zum Vormittag nicht erkennbar. Der Absturz der Nemetschek Aktie fällt vielmehr in eine Phase, in der Anleger zum Wochenstart Geld aus europäischen Softwarewerten abziehen und in zuletzt stark gefallene Chip- und Rüstungstitel umschichten. Für Nemetschek ist das ein bekanntes Muster: Seit Jahresbeginn hatte die Aktie bis Mitte November bereits rund 34 Prozent verloren. Am 18. November kostete sie noch 60,85 Euro – seither ging es innerhalb weniger Handelstage um rund 17 Prozent abwärts (eigene Rechnung).
Belastet wird die Stimmung auch noch von den Zahlen zum dritten Quartal. Zwar stieg der Umsatz einschließlich der Übernahme HCSS um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Das organische, währungsbereinigte Wachstum von 12,5 Prozent blieb laut dpa-AFX aber hinter den Erwartungen zurück, und das Ergebnis je Aktie sank von 0,48 auf 0,40 Euro. Am Tag der Zahlen hatte die Nemetschek Aktie bereits mehr als 8 Prozent verloren. Der Vorstand bestätigte allerdings seine Prognose eines organischen Wachstums von 14 bis 15 Prozent für 2026.
Analysten und Charttechnik
Kursziele sinken, Kaufurteile bleiben
Die Analysten haben ihre Ziele zuletzt reihenweise gesenkt, bleiben aber überwiegend positiv. Goldman Sachs reduzierte am 18. November von 100 auf 90 Euro, Exane BNP Paribas von 80 auf 75 Euro und MWB Research von 89 auf 82 Euro – alle mit Kaufempfehlung. Jefferies hob dagegen von 72 auf 79 Euro an, die Deutsche Bank sieht 80 Euro. Die DZ Bank rät mit 70 Euro zum Halten. Der Median der Kursziele liegt bei 80 Euro, die Spanne reicht von 53 bis 115 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnisch ist die Lage brisant. Mit 50,60 Euro notiert die Nemetschek Aktie nur noch knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 50,45 Euro. Vom Hoch bei 137,90 Euro ist sie damit rund 63 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Fällt die Marke von 50 Euro, wäre der Weg für eine weitere Abwärtswelle frei.
Einordnung der Redaktion: Die Nemetschek Aktie steht stellvertretend für die tiefe Verunsicherung bei europäischen Softwarewerten. Operativ wächst der Konzern weiter zweistellig, doch der Markt zweifelt an der Dynamik und straft jede Schwäche hart ab. Entscheidend ist jetzt die Marke von 50 Euro. Hält sie, kann die Präsentation der KI-Anwendungen auf der BIM World diese Woche einen Stimmungsumschwung einleiten. Bricht sie, droht der Software-Ausverkauf bei der Nemetschek Aktie in die nächste Runde zu gehen.
FAQ
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum fällt die Nemetschek Aktie heute?
Eine neue Unternehmensnachricht ist nicht bekannt. Anleger ziehen zum Wochenstart Geld aus Softwarewerten ab, zudem belasten das zuletzt schwächere organische Wachstum und gesenkte Kursziele.
Welche Kursziele haben Analysten für die Nemetschek Aktie?
Der Median liegt bei 80 Euro, die Spanne reicht von 53 bis 115 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nemetschek Aktie?
ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Handelssymbol: NEM (Xetra), US-Handelssymbol: NEMTF (OTC).
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