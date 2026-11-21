Der Grund liegt im Sektor. Softwarewerte stehen weltweit unter dem Verdacht, dass KI-Werkzeuge etablierte Funktionen ersetzen könnten. Nach Angaben von Reuters bauten Anleger zudem Positionen mit KI-Bezug ab, nachdem das Börsendebüt von Anthropic das Vertrauen in den Sektor nicht wiederbelebt hatte. Europas Börsen steuerten auf den stärksten Wochenrückgang seit März zu.