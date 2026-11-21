Die Nemetschek Aktie (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Handelssymbol Xetra: NEM, US-Handelssymbol: NEMKY, OTC) hat in der Woche bis zum 20. November 2026 laut der MDAX-Wochenliste von finanzen.net 14,94 Prozent verloren. Seit Jahresbeginn, als das Papier noch bei 92,10 Euro stand, summiert sich das Minus auf mehr als 40 Prozent.
Nemetschek Aktie: Fast 15 Prozent Wochenminus und über 40 Prozent seit Januar – frisst KI die Bausoftware?
Die Nemetschek Aktie zählt zu den größten MDAX-Verlierern der Woche, obwohl der Konzern seine Prognose bestätigt hat. Analysten streiten, ob die Schwäche im Design-Geschäft vorübergeht.
Der Widerspruch
Prognose bestätigt, Kurs im freien Fall: Was die Nemetschek Aktie belastet
Operativ gab es in dieser Woche keine schlechte Nachricht. Nemetschek hält am Umsatzziel für 2026 fest, plant 15 Kompetenzzentren für technische Ausbildung in Indien und zeigt KI-Anwendungen auf der Messe BIM World Munich. Trotzdem fiel die Nemetschek Aktie an fast jedem Handelstag.
Der Grund liegt im Sektor. Softwarewerte stehen weltweit unter dem Verdacht, dass KI-Werkzeuge etablierte Funktionen ersetzen könnten. Nach Angaben von Reuters bauten Anleger zudem Positionen mit KI-Bezug ab, nachdem das Börsendebüt von Anthropic das Vertrauen in den Sektor nicht wiederbelebt hatte. Europas Börsen steuerten auf den stärksten Wochenrückgang seit März zu.
Analysten
Wie die Häuser die Nemetschek Aktie einschätzen
Deutsche Bank Research bestätigte am Montag, 16. November, die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 80 Euro und wertete die Schwäche im Design-Geschäft als vorübergehend, nicht als Verdrängung durch KI. Goldman Sachs senkte das Kursziel laut boerse-express auf 90 Euro. Beide Ziele liegen weit über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Nemetschek Aktie wird derzeit weniger nach ihren Zahlen bewertet als nach einer Grundsatzfrage – ob spezialisierte Software von KI profitiert oder von ihr verdrängt wird. Eine Antwort darauf liefern erst die nächsten Quartale.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum fällt die Nemetschek Aktie trotz bestätigter Prognose?
Wegen des Ausverkaufs bei Softwarewerten. Anleger fürchten, dass KI etablierte Softwarefunktionen ersetzt.
Was erwartet Nemetschek für 2026?
Ein Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nemetschek Aktie?
ISIN DE0006452907, WKN 645290, Xetra-Kürzel NEM, US-Handelssymbol NEMKY (OTC).
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