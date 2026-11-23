Nelson Peltz ist 84 Jahre alt und hat Konzerne wie Procter and Gamble, Disney und Unilever das Fürchten gelehrt. Die neue 13F-Meldung seines Hedgefonds Trian zeigt ein Depot im Umbruch. Der gemeldete Wert fiel binnen drei Monaten von 4,2 auf 2,6 Milliarden Dollar, ein Minus von 39 Prozent (eigene Rechnung). Der Grund ist kein Verlust, sondern ein Geschäft: Die bisher zweitgrößte Position, der Vermögensverwalter Janus Henderson, taucht nicht mehr auf. Peltz hat das Unternehmen gekauft und von der Börse genommen. Als Nächstes ist die Wendy's Aktie dran.
Nelson Peltz Depot: Die größte Wette ist von der Börse verschwunden – jetzt will er Wendy's ganz
Nelson Peltz macht keine halben Sachen mehr. Erst hat der Aktivist den Vermögensverwalter Janus Henderson komplett von der Börse genommen, jetzt bietet er 1,4 Milliarden Dollar für die Burgerkette Wendy's. Sein gemeldetes Depot ist dadurch um fast 40 Prozent geschrumpft und besteht nur noch aus acht Aktien. An der Spitze steht GE Aerospace.
Der Abgang
Warum Janus Henderson fehlt
Janus Henderson stand zuletzt für rund ein Drittel des Trian-Depots. Ende Juni schloss Peltz gemeinsam mit dem Wagniskapitalgeber General Catalyst und dem Staatsfonds von Katar die Übernahme ab. Die übrigen Aktionäre erhielten 52 Dollar je Aktie in bar, die Aktie wurde von der New Yorker Börse genommen. Trian hat seine eigenen Anteile nicht verkauft, sondern in die neue private Gesellschaft eingebracht. In einer 13F-Meldung stehen aber nur börsennotierte Papiere. Die größte Wette von Peltz ist also nicht weg, sie ist nur nicht mehr sichtbar.
Der nächste Schritt
1,4 Milliarden Dollar für Wendy's
Am 28. Oktober legte Trian nach. Zusammen mit den Investoren BlueFive Capital und Sixth Street sowie dem Großfranchisenehmer Flynn Group bot Peltz 7,35 Dollar je Aktie in bar für Wendy's, insgesamt rund 1,4 Milliarden Dollar. Das waren etwa 20 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Vortag. Die Aktie sprang um rund 15 Prozent. Trian und verbundene Parteien halten bereits gut 16 Prozent. Peltz war früher selbst Verwaltungsratschef der Burgerkette, deren Kurs in fünf Jahren rund zwei Drittel verloren hat. Das Angebot ist unverbindlich, ein unabhängiger Ausschuss prüft es. An der Spitze des verbliebenen Depots steht die GE Aerospace Aktie, vor dem Medizintechnik-Unternehmen Solventum und GE HealthCare.
Einordnung der Redaktion: Peltz wandelt sich vom Aktivisten zum Eigentümer. Früher kaufte er Minderheitsanteile und stritt mit Vorständen. Jetzt kauft er die Unternehmen ganz und baut sie abseits der Börse um. Für Aktionäre der Wendy's Aktie ist das Angebot Chance und Risiko zugleich: Es setzt eine Untergrenze, solange es steht, kann aber scheitern. Wer das Depot von Trian liest, sollte wissen, dass der wichtigste Teil des Vermögens darin nicht mehr vorkommt. Die GE Aerospace Aktie ist die größte Position, die man noch sehen kann.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Nelson Peltz
Welche Aktien hält Nelson Peltz?
Trian meldete zum 30. September 2026 acht Aktien. Die größten sind GE Aerospace, Solventum, GE HealthCare, Wendy's und Ferguson.
Will Nelson Peltz Wendy's übernehmen?
Ja. Trian und Partner haben am 28. Oktober 2026 ein unverbindliches Angebot über 7,35 Dollar je Aktie vorgelegt.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Wendy's Aktie: ISIN US95058W1009, Handelssymbol TQK (Deutschland), US-Handelssymbol WEN (Nasdaq). Die WKN wird nachgetragen.
GE Aerospace Aktie: ISIN US3696043013, WKN A3CSML, Handelssymbol GCP (Deutschland), US-Handelssymbol GE (NYSE).
Solventum Aktie: US-Handelssymbol SOLV (NYSE). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
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