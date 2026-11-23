Am 28. Oktober legte Trian nach. Zusammen mit den Investoren BlueFive Capital und Sixth Street sowie dem Großfranchisenehmer Flynn Group bot Peltz 7,35 Dollar je Aktie in bar für Wendy's, insgesamt rund 1,4 Milliarden Dollar. Das waren etwa 20 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Vortag. Die Aktie sprang um rund 15 Prozent. Trian und verbundene Parteien halten bereits gut 16 Prozent. Peltz war früher selbst Verwaltungsratschef der Burgerkette, deren Kurs in fünf Jahren rund zwei Drittel verloren hat. Das Angebot ist unverbindlich, ein unabhängiger Ausschuss prüft es. An der Spitze des verbliebenen Depots steht die GE Aerospace Aktie, vor dem Medizintechnik-Unternehmen Solventum und GE HealthCare.