Wer die Zahlen zum dritten Quartal liest, sieht zwei verschiedene Unternehmen. Das erste schrumpft: Die Erlöse aus Kundenverträgen fielen um 63 Prozent auf 112 Millionen norwegische Kronen. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen lag bei minus 93 Millionen Kronen, unter dem Strich stand ein Verlust von 141 Millionen Kronen.

Das zweite Unternehmen wächst: Der Auftragseingang stieg um 339 Prozent auf 253 Millionen Kronen, der Auftragsbestand um 34 Prozent auf 1.314 Millionen Kronen. Fast alle neuen Bestellungen entfielen auf die PEM-Technik, deren Umsatz um 65 Prozent auf 89 Millionen Kronen zulegte. Elektrolyseure werden bestellt, gebaut und erst bei Lieferung als Umsatz gebucht. Deshalb können volle Auftragsbücher und leere Umsatzzeilen gleichzeitig auftreten. Die entscheidende Frage für die Nel ASA Aktie lautet also nicht, ob Aufträge da sind, sondern wann daraus Geld wird.