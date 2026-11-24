Es gibt Aktien, bei denen ein Kursplus von 5 Prozent weniger als einen Cent ausmacht. Die Nel ASA Aktie ist so ein Fall. Am Dienstag steigt das Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten auf rund 0,16 Euro, in der Spitze auf 0,166 Euro. Auf wallstreet-online ist Nel am Nachmittag das am zweithäufigsten gesuchte Wertpapier, direkt hinter Moderna. Eine neue Meldung aus Oslo gibt es nicht. Die Anleger suchen trotzdem, weil sich hier eine einfache Frage stellt: Ist das der Boden?
Nel ASA Aktie: 16 Cent, Chefsessel leer, Aufträge plus 339 Prozent – Pennystock am Abgrund oder vor der Wende?
Die Nel ASA Aktie ist am Dienstag das am zweithäufigsten gesuchte Wertpapier auf wallstreet-online und steigt um rund 5 Prozent auf 16 Cent. Der Kurs liegt knapp über dem 52-Wochen-Tief. Der Umsatz ist eingebrochen, der Auftragseingang hat sich vervielfacht, und der neue Chef kommt erst 2027. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Der Kurs
Knapp über dem Tief, weit unter allen Durchschnitten
Das 52-Wochen-Hoch der Nel ASA Aktie liegt bei rund 0,37 Euro, das Tief je nach Handelsplatz bei 0,145 bis 0,15 Euro. Der aktuelle Kurs steht damit mehr als 50 Prozent unter dem Jahreshoch und nur wenige Prozent über dem Tief. Zur 200-Tage-Linie fehlen laut Börse Express rund 22 Prozent. Auf Wochensicht steht trotz des heutigen Anstiegs ein Minus von gut 9 Prozent. Der norwegische Analysedienst Investtech hat die Aktie am 20. November laut einem Bericht der Zeitung Finansavisen in sein Warnportfolio aufgenommen und hält Schwankungen von 20 bis 30 Prozent binnen weniger Monate für möglich.
Das Geschäft
Zwei Zahlen, die nicht zusammenpassen
Wer die Zahlen zum dritten Quartal liest, sieht zwei verschiedene Unternehmen. Das erste schrumpft: Die Erlöse aus Kundenverträgen fielen um 63 Prozent auf 112 Millionen norwegische Kronen. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen lag bei minus 93 Millionen Kronen, unter dem Strich stand ein Verlust von 141 Millionen Kronen.
Das zweite Unternehmen wächst: Der Auftragseingang stieg um 339 Prozent auf 253 Millionen Kronen, der Auftragsbestand um 34 Prozent auf 1.314 Millionen Kronen. Fast alle neuen Bestellungen entfielen auf die PEM-Technik, deren Umsatz um 65 Prozent auf 89 Millionen Kronen zulegte. Elektrolyseure werden bestellt, gebaut und erst bei Lieferung als Umsatz gebucht. Deshalb können volle Auftragsbücher und leere Umsatzzeilen gleichzeitig auftreten. Die entscheidende Frage für die Nel ASA Aktie lautet also nicht, ob Aufträge da sind, sondern wann daraus Geld wird.
Die Führung
Ein Konzern im Übergang
Ausgerechnet in dieser Phase wechselt die Spitze. Der langjährige Chef Håkon Volldal ist gegangen. Seit dem 1. November führt Finanzchef Kjell Christian Bjørnsen den Konzern übergangsweise. Der designierte Nachfolger Morten Holum soll spätestens am 1. Mai 2027 antreten. Bis dahin vergehen zwei Quartalsberichte, der nächste ist für den 19. Februar 2027 angekündigt. Analysten erwarten für das Gesamtjahr laut Börse Express einen Verlust je Aktie von rund 0,32 Kronen.
Häufige Fragen zur Nel ASA Aktie
Warum steigt die Nel ASA Aktie heute?
Neue Nachrichten gibt es nicht. Marktbeobachter werten den Anstieg als Gegenbewegung nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage.
Ist die Nel ASA Aktie ein Pennystock?
In Euro gerechnet ja: Der Kurs liegt mit rund 16 Cent deutlich unter einem Euro. An der Heimatbörse Oslo wird die Aktie in Kronen gehandelt.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal werden am 19. Februar 2027 erwartet.
Wie lauten ISIN und WKN der Nel ASA Aktie?
ISIN NO0010081235, WKN A0B733, Handelssymbol in Deutschland D7G, Handelssymbol in Oslo NEL.
In den USA wird die Aktie außerbörslich unter dem Kürzel NLLSF gehandelt.
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