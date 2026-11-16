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Nektar-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ – Kursziel 185 Dollar, das Fünffache

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Nektar Therapeutics und nennt ein Kursziel von 185 US-Dollar. Zum Kurs von 36,54 US-Dollar sind das rund 406 Prozent Potenzial. Die Aktie hat sich seit dem Sommer etwa halbiert.

Nektar-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ – Kursziel 185 Dollar, das Fünffache
Bild: Melany @ tuinfosalud.com / Unsplash
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
185 $
Kurs 16.11.2026
36,54 $
Abstand zum Kursziel
+406,3 %

Steckbrief

Unternehmen
Nektar Therapeutics
Handelssymbol
NKTR (Nasdaq)
Analyst
Arthur He
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
185 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Großes Ziel trotz Absturz: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ für die Nektar-Aktie und nennt ein Kursziel von 185 US-Dollar. Zum Kurs von 36,54 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 406 Prozent. Seit dem Sommer hat sich der Kurs etwa halbiert.

H.C. Wainwright zur Nektar-Aktie

Halbierter Kurs – He bleibt unbeirrt

Arthur He hält an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt beim Fünffachen des aktuellen Kurses.

Nektar entwickelt mit Rezpegaldesleukin einen Wirkstoff, der regulatorische T-Zellen stärken soll. So sollen überschießende Immunreaktionen gebremst werden.

Getestet wird er bei Neurodermitis und kreisrundem Haarausfall.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He zu lesen ist:

  1. Großer Markt

    Die Phase-3-Studie ZENITH bei Neurodermitis soll Mitte 2028 Daten liefern.

  2. Zweite Indikation

    Bei kreisrundem Haarausfall soll Anfang 2027 eine Phase-3-Studie starten.

  3. Solide Kasse

    Zum Jahresende erwartet Nektar Mittel von rund 815 bis 840 Millionen US-Dollar.

  4. Planbare Kosten

    Für Forschung und Entwicklung plant das Unternehmen 210 bis 230 Millionen US-Dollar ein.

Viel Geduld nötig

Bis zu den entscheidenden Phase-3-Daten vergehen noch mehr als eineinhalb Jahre. Bis dahin dürfte die Aktie stark schwanken.

Die gut gefüllte Kasse verschafft Nektar Zeit.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Arthur He. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 185 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Nektar Therapeutics (NKTR): Kaufen, Kursziel 185,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Arthur He, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:32 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:32 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Arthur He, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.