Großes Ziel trotz Absturz: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ für die Nektar-Aktie und nennt ein Kursziel von 185 US-Dollar. Zum Kurs von 36,54 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 406 Prozent. Seit dem Sommer hat sich der Kurs etwa halbiert.
Nektar-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ – Kursziel 185 Dollar, das Fünffache
H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Nektar Therapeutics und nennt ein Kursziel von 185 US-Dollar. Zum Kurs von 36,54 US-Dollar sind das rund 406 Prozent Potenzial. Die Aktie hat sich seit dem Sommer etwa halbiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nektar Therapeutics
- Handelssymbol
- NKTR (Nasdaq)
- Analyst
- Arthur He
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 185 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Nektar-Aktie
Halbierter Kurs – He bleibt unbeirrt
Arthur He hält an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt beim Fünffachen des aktuellen Kurses.
Nektar entwickelt mit Rezpegaldesleukin einen Wirkstoff, der regulatorische T-Zellen stärken soll. So sollen überschießende Immunreaktionen gebremst werden.
Getestet wird er bei Neurodermitis und kreisrundem Haarausfall.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He zu lesen ist:
Großer Markt
Die Phase-3-Studie ZENITH bei Neurodermitis soll Mitte 2028 Daten liefern.
Zweite Indikation
Bei kreisrundem Haarausfall soll Anfang 2027 eine Phase-3-Studie starten.
Solide Kasse
Zum Jahresende erwartet Nektar Mittel von rund 815 bis 840 Millionen US-Dollar.
Planbare Kosten
Für Forschung und Entwicklung plant das Unternehmen 210 bis 230 Millionen US-Dollar ein.
Viel Geduld nötig
Bis zu den entscheidenden Phase-3-Daten vergehen noch mehr als eineinhalb Jahre. Bis dahin dürfte die Aktie stark schwanken.
Die gut gefüllte Kasse verschafft Nektar Zeit.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Arthur He. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 185 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nektar Therapeutics (NKTR): Kaufen, Kursziel 185,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Arthur He, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Arthur He, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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