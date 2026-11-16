Nektar-Aktie: Canaccord-Analyst Edward Nash bleibt bei „Buy“ – Kursziel 149 Dollar trotz Kurshalbierung

Nektar entwickelt mit Rezpegaldesleukin einen Wirkstoff, der regulatorische T-Zellen stärken soll, um überschießende Immunreaktionen zu bremsen. Getestet wird er bei Neurodermitis und kreisrundem Haarausfall.

Die Aktienanalyse von Canaccord Genuity sieht das langfristige Potenzial des Wirkstoffs durch den Kursrückgang nicht beschädigt.