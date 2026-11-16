Unbeirrt trotz Absturz: Canaccord-Genuity-Analyst Edward Nash bleibt bei „Buy“ für die Nektar-Aktie und senkt das Kursziel nur leicht von 153 auf 149 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 37,27 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 300 Prozent. Seit dem Sommer hat sich der Kurs etwa halbiert, allein Anfang Oktober brach er binnen weniger Tage um rund ein Drittel ein.
Nektar-Aktie: Canaccord-Analyst Edward Nash bleibt bei „Buy“ – Kursziel 149 Dollar trotz Kurshalbierung
Canaccord-Genuity-Analyst Edward Nash bleibt bei „Buy“ für die Nektar-Aktie und senkt das Kursziel leicht von 153 auf 149 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 37,27 US-Dollar wären das rund 300 Prozent Potenzial. Die Aktie hat sich zuletzt etwa halbiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nektar Therapeutics
- Handelssymbol
- NKTR (Nasdaq)
- Analyst
- Edward Nash
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 149 US-Dollar (zuvor 153 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Canaccord Genuity zur Nektar-Aktie
Kurs halbiert – Nash hält an der Wette fest
Edward Nash bleibt trotz des massiven Kursverlusts bei seiner Kaufempfehlung. Sein Kursziel liegt beim Vierfachen des aktuellen Kurses.
Nektar entwickelt mit Rezpegaldesleukin einen Wirkstoff, der regulatorische T-Zellen stärken soll, um überschießende Immunreaktionen zu bremsen. Getestet wird er bei Neurodermitis und kreisrundem Haarausfall.
Die Aktienanalyse von Canaccord Genuity sieht das langfristige Potenzial des Wirkstoffs durch den Kursrückgang nicht beschädigt.
Die Argumente von Edward Nash
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analyst Edward Nash stützt:
Großer Markt
Die Phase-3-Studie ZENITH bei Neurodermitis soll Mitte 2028 Daten liefern.
Zweite Indikation
Bei kreisrundem Haarausfall (Alopecia areata) soll Anfang 2027 eine Phase-3-Studie starten.
Solide Kasse
Zum Jahresende erwartet Nektar Mittel von rund 815 bis 840 Millionen US-Dollar.
Planbare Kosten
Für Forschung und Entwicklung plant das Unternehmen 210 bis 230 Millionen US-Dollar ein.
Viel Geduld nötig
Bis zu den entscheidenden Phase-3-Daten vergehen noch mehr als eineinhalb Jahre. Bis dahin dürfte die Aktie stark schwanken.
Auf die Quartalszahlen vom 12. November reagierte die Aktie mit einem weiteren Minus von rund 4 Prozent. Hohe Mittelabflüsse und Aktienverkäufe von Insidern im Rahmen fester Handelspläne drücken auf die Stimmung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analyst Edward Nash. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 149 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nektar Therapeutics (NKTR): Kaufen, Kursziel 149,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Edward Nash, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Edward Nash, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.