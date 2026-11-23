Kaum eine Aktiengruppe hat im Herbst so stark gelitten wie die Neoclouds, also die Anbieter, die KI-Rechenleistung aus kreditfinanzierten Rechenzentren vermieten. Zum Wochenstart setzt die Gegenbewegung ein: Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent, und die am stärksten gefallenen KI-Werte werden zurückgekauft. Neben Nebius legt auch CoreWeave kräftig zu. Die Nebius Aktie hatte vom Rekordhoch bei 299,86 Dollar im Juni bis Freitag mehr als 70 Prozent verloren (eigene Rechnung).