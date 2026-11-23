Die Nebius Aktie führt die Gewinnerliste der US-Vorbörse an. Das Papier des Amsterdamer KI-Cloud-Anbieters springt auf 90,20 Dollar, ein Plus von 8,89 Dollar oder 10,93 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 81,31 Dollar. Damit ist die Nebius Aktie der stärkste Wert unter den meistgehandelten Titeln vor Handelsbeginn.
Nebius Aktie: Plus 11 Prozent vorbörslich – Neocloud-Comeback?
Die Nebius Aktie ist der Top-Gewinner im vorbörslichen US-Handel. Nach einem Absturz von mehr als 70 Prozent vom Rekordhoch kehren Anleger zu den KI-Cloud-Anbietern zurück – trotz Milliardeninvestitionen und gekappter Umsatzprognose.
Die Gründe für den Kurssprung
Die Neoclouds holen Luft
Kaum eine Aktiengruppe hat im Herbst so stark gelitten wie die Neoclouds, also die Anbieter, die KI-Rechenleistung aus kreditfinanzierten Rechenzentren vermieten. Zum Wochenstart setzt die Gegenbewegung ein: Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent, und die am stärksten gefallenen KI-Werte werden zurückgekauft. Neben Nebius legt auch CoreWeave kräftig zu. Die Nebius Aktie hatte vom Rekordhoch bei 299,86 Dollar im Juni bis Freitag mehr als 70 Prozent verloren (eigene Rechnung).
Operativ wächst Nebius rasant. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar. Die Börse bestrafte die Zahlen am 12. November dennoch hart: Nebius hob die geplanten Investitionen für 2026 auf 27 Milliarden Dollar an, gut 4 Milliarden Dollar mehr als erwartet, und senkte die Umsatzprognose wegen Verzögerungen bei Rechenzentren ans untere Ende. In zwei Handelstagen verlor die Aktie danach rund ein Viertel ihres Werts.
Chancen und Risiken
Wachstum gegen Kapitalhunger
Für die Nebius Aktie ist das zentrale Thema die Finanzierung. Die enormen Investitionen sichern künftiges Wachstum, belasten aber den Cashflow und erhöhen die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt. Gleichzeitig verfügt Nebius über Großverträge mit Kunden wie Microsoft und Meta, die eine hohe Auslastung der neuen Kapazitäten versprechen. Die Bewertung ist nach dem Absturz deutlich gesunken.
Einordnung der Redaktion: Die Nebius Aktie ist der Hochrisikowert im KI-Sektor schlechthin. Das zweistellige Plus zeigt, wie viel Pessimismus zuletzt eingepreist war. Für eine nachhaltige Erholung muss Nebius aber beweisen, dass die neuen Rechenzentren pünktlich ans Netz gehen und die Milliardeninvestitionen finanziert werden können. Bis dahin bleibt die Nebius Aktie ein Spielball der KI-Stimmung.
FAQ
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum steigt die Nebius Aktie heute vorbörslich?
Die KI- und Neocloud-Werte erholen sich nach dem Ausverkauf der Vorwoche. Nebius gehört zu den am stärksten gefallenen Werten und erholt sich entsprechend kräftig.
Warum ist die Nebius Aktie zuletzt so stark gefallen?
Nebius hat seine Investitionen auf 27 Milliarden Dollar angehoben und die Umsatzprognose wegen Verzögerungen bei Rechenzentren gesenkt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nebius Aktie?
ISIN: NL0009805522, WKN: A2PZ0V, Handelssymbol: YDX (Deutschland), US-Handelssymbol: NBIS (Nasdaq).
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