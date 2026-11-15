Nebius-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 571 Prozent Wachstum – und trotzdem 25 Prozent Kursverlust in zwei Tagen

Nach neun Monaten hat Nebius 1,96 Milliarden Dollar umgesetzt. Für das Gesamtjahr erwartet das Management nur noch das untere Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar. Rechnerisch bleiben damit für das vierte Quartal rund 1,04 Milliarden Dollar – ein Plus von nur 6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal, nach Zuwächsen von 46 und 68 Prozent in den Vorquartalen. Die Analysten hatten mit rund 3,37 Milliarden Dollar im Gesamtjahr gerechnet. Dazu kommt ein Detail, das Anleger hellhörig macht: Die annualisierte Umsatzrate, lange eine Lieblingskennzahl des Managements, lag Ende September bei 6,4 Milliarden Dollar, das Jahresziel bei 7 bis 9 Milliarden Dollar. Gleichzeitig erklärte Nebius laut Newsquawk, diese Kennzahl sei nicht mehr der richtige Maßstab.