Es war das beste Quartal der Firmengeschichte – und die Börse quittierte es mit einem Absturz. Die Nebius Quartalszahlen vom 12. November 2026 zeigen einen fast versiebenfachten Umsatz, ein erstmals positives Betriebsergebnis und Werte deutlich über den Erwartungen der Analysten. Doch die Nebius-Aktie brach am Zahlentag um 16,84 Prozent ein, nachdem sie am Vortag im Sog von CoreWeave noch um 15 Prozent gestiegen war. Am Freitag folgten weitere 9,92 Prozent Minus auf 115,88 Dollar, als die Bank of America und Baird ihre Kursziele senkten. Die Woche endete mit 10,51 Prozent Verlust – Nebius zählte damit zu den größten Verlierern im Nasdaq 100.
Nebius-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 571 Prozent Wachstum – und trotzdem 25 Prozent Kursverlust in zwei Tagen
Die Nebius Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 schlagen die Erwartungen der Analysten deutlich: 980,8 Millionen Dollar Umsatz statt 907 Millionen, ein bereinigtes EBITDA ein Drittel über dem Konsens, erstmals ein positives Betriebsergebnis. Doch die Nebius-Aktie stürzt um 16,84 Prozent ab und verliert am Freitag weitere 9,92 Prozent. Die große Analyse der Nebius Zahlen: eine Prognose am unteren Ende, Investitionen von bis zu 45 Milliarden Dollar und warum die Börse das stärkste Quartal der Firmengeschichte bestraft.
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Nebius Quartalszahlen Q3 2026
Ein Quartal ohne Makel: die Nebius Zahlen im Detail
Wer nur auf das abgelaufene Quartal schaut, findet keinen Grund für einen Kursrutsch.
Der Umsatz des KI-Cloudanbieters aus Amsterdam stieg von 146,1 Millionen Dollar im Vorjahr auf 980,8 Millionen Dollar – ein Plus von 571 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal kamen fast 400 Millionen Dollar hinzu. Analysten hatten laut LSEG nur mit rund 907 Millionen Dollar gerechnet. Das bereinigte EBITDA drehte von minus 5,2 auf plus 465,8 Millionen Dollar, rund ein Drittel über den erwarteten 352 Millionen Dollar, die Marge erreichte 47,5 Prozent. Das Betriebsergebnis lag mit 50,4 Millionen Dollar erstmals im Plus. Der Verlust je Aktie fiel mit 13 Cent viel geringer aus als die erwarteten 69 Cent.
Nebius Zahlen: Umsatz je Quartal 2026
Mio. US-Dollar
- Rechnerischer Wert, keine Prognose
Q4 (Untergrenze): 3,0 Mrd. Dollar Jahresziel minus 1,96 Mrd. Dollar nach neun Monaten. Q4 (Konsens): aus der Jahreserwartung von rund 3,37 Mrd. Dollar abgeleitet.
Quelle: Nebius Quartalsberichte Q1–Q3 2026; Konsens laut Futu; Berechnung aktiencheck.de
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q1 2026
|399,0
|Q2 2026
|582,3
|Q3 2026
|980,8
|Q4 2026 (Untergrenze)
|1.038
|Q4 2026 (Konsens)
|1.408
Grund Nummer eins
Die Prognose am unteren Ende: eine Lücke von fast 400 Millionen Dollar
Nach neun Monaten hat Nebius 1,96 Milliarden Dollar umgesetzt. Für das Gesamtjahr erwartet das Management nur noch das untere Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar. Rechnerisch bleiben damit für das vierte Quartal rund 1,04 Milliarden Dollar – ein Plus von nur 6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal, nach Zuwächsen von 46 und 68 Prozent in den Vorquartalen. Die Analysten hatten mit rund 3,37 Milliarden Dollar im Gesamtjahr gerechnet. Dazu kommt ein Detail, das Anleger hellhörig macht: Die annualisierte Umsatzrate, lange eine Lieblingskennzahl des Managements, lag Ende September bei 6,4 Milliarden Dollar, das Jahresziel bei 7 bis 9 Milliarden Dollar. Gleichzeitig erklärte Nebius laut Newsquawk, diese Kennzahl sei nicht mehr der richtige Maßstab.
Grund Nummer zwei
45 Milliarden Dollar: Investitionen größer als der Börsenwert
Noch schwerer wiegt der Investitionsplan. Für 2026 erwartet Nebius nun Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar, bisher waren es 20 bis 25 Milliarden. Für 2027 plant der Konzern 40 bis 45 Milliarden Dollar – bei einem erwarteten Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Diese Umsatzprognose liegt zwar über den Erwartungen von rund 12 Milliarden Dollar. Doch nach dem Kursrutsch ist Nebius an der Börse nur noch rund 34 Milliarden Dollar wert – weniger, als das Unternehmen im nächsten Jahr investieren will. Das Management hält dagegen: 75 bis 85 Prozent der Investitionen sollen über Kundenvorauszahlungen und vertragsgebundene Kredite gedeckt werden, die Gewinnschwelle vor Steuern will Nebius bis Ende 2027 erreichen.
Die Bilanz zeigt, wie aggressiv Nebius wächst. Die Finanzschulden stiegen seit Jahresbeginn von 4,1 auf 14,2 Milliarden Dollar, allein im dritten Quartal nahm Nebius 5,75 Milliarden Dollar über Wandelanleihen auf. Dem stehen 7,4 Milliarden Dollar liquide Mittel und 9,4 Milliarden Dollar an Kundenvorauszahlungen gegenüber. Trotz des starken Quartals floss operativ Geld ab, weil die Forderungen binnen drei Monaten auf 4,0 Milliarden Dollar stiegen. Seit Beginn des dritten Quartals unterzeichnete Nebius neue Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar, erstmals mit Databricks, Datadog, Palantir und Snowflake.
Das große Bild
Neocloud-Euphorie trifft auf Nvidia-Krise
Die Nebius Quartalszahlen kamen zum ungünstigsten Zeitpunkt. Am Vortag hatte die Euphorie über CoreWeave die Erwartungen in die Höhe getrieben, am selben Tag bestätigte Nvidia den Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang. Nvidia ist für die Neoclouds nicht nur wichtigster Lieferant, sondern auch Investor – Ende Juni hielt der Chipkonzern laut CNBC Nebius-Aktien im Wert von rund 329 Millionen Dollar. Anleger fürchten, dass Nvidia die Neoclouds ohne Huang weniger großzügig unterstützt. Gegenüber dem Rekordhoch von 299,86 Dollar aus dem Juni hat die Nebius-Aktie inzwischen mehr als 60 Prozent verloren.
Am Freitag reagierten die ersten Analysten: Die Bank of America und Baird senkten ihre Kursziele. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Die Nebius-Aktie auf einen Blick
Nebius Group N.V. (ISIN: NL0009805522, Handelssymbol: NBIS, Nasdaq) – 115,88 US-Dollar am 13. November 2026, Wochenminus 10,51 Prozent
Q3 2026: Umsatz 980,8 Mio. Dollar (+571 Prozent, Konsens rund 907 Mio. Dollar)
Bereinigtes EBITDA: 465,8 Mio. Dollar (Marge 47,5 Prozent, Konsens rund 352 Mio. Dollar)
Betriebsergebnis: 50,4 Mio. Dollar, Nettoverlust 37,5 Mio. Dollar
Prognose 2026: Umsatz am unteren Ende von 3,0 bis 3,4 Mrd. Dollar, Investitionen rund 27 Mrd. Dollar
Prognose 2027: Umsatz 12 bis 13 Mrd. Dollar, Investitionen 40 bis 45 Mrd. Dollar
Bilanz: Finanzschulden 14,2 Mrd. Dollar, liquide Mittel 7,4 Mrd. Dollar, Kundenvorauszahlungen 9,4 Mrd. Dollar
Häufige Fragen zu den Nebius Quartalszahlen
Wie fielen die Nebius Quartalszahlen Q3 2026 aus?
Nebius steigerte den Umsatz um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen von rund 907 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA lag mit 465,8 Millionen Dollar rund ein Drittel über dem Konsens.
Warum fiel die Nebius-Aktie trotz starker Zahlen?
Die Jahresprognose am unteren Ende deutet auf ein schwaches viertes Quartal hin, und die geplanten Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar im Jahr 2027 übersteigen den Börsenwert. Dazu kam die Nvidia-Krise.
Was erwartet Nebius für 2027?
Einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar bei Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar und die Gewinnschwelle vor Steuern bis Jahresende.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Nebius-Aktie?
Die Nebius-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol NBIS gehandelt. Die ISIN lautet NL0009805522.
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