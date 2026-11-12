Selten lagen Triumph und Absturz so nah beieinander. Nebius hat am Donnerstag das beste Quartal seiner Geschichte vorgelegt: Umsatz versiebenfacht, Erwartungen klar geschlagen, erstmals ein operativer Gewinn. Und doch fällt die Nebius-Aktie vorbörslich um 10,96 Prozent auf 137,74 Dollar – nur einen Tag nachdem sie im Sog der CoreWeave-Zahlen um gut 15 Prozent auf 154,69 Dollar gesprungen war. Der Grund steht nicht in der Bilanz des abgelaufenen Quartals, sondern im Plan für das kommende Jahr: Bis zu 45 Milliarden Dollar will der KI-Cloud-Anbieter 2027 in neue Rechenzentren stecken. Das ist mehr, als die gesamte Firma an der Börse derzeit wert ist. Unsere Nebius-Aktie Prognose sortiert, was jetzt kurzfristig über den Kurs entscheidet – und was über Jahre trägt.
Nebius-Aktie Prognose: Umsatz plus 571 Prozent, Aktie minus 11 Prozent – die 45-Milliarden-Wette entscheidet alles
Das stärkste Quartal der Firmengeschichte, und trotzdem stürzt die Nebius-Aktie ab. Der KI-Cloud-Anbieter will 2027 bis zu 45 Milliarden Dollar investieren – mehr, als er an der Börse wert ist. Unsere Nebius-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Nebius Chartanalyse jetzt in den Mittelpunkt rückt, was die Q3-Zahlen wirklich verraten, wie die Analysten die Aktie sehen und warum sich mittel- bis langfristig alles um eine einzige Frage dreht: Wer bezahlt den Ausbau?
Die Ausgangslage
Rekordzahlen, Kursrutsch: Warum die Börse anders rechnet
Die Nebius-Aktie ist in diesem Herbst zum Fieberthermometer des gesamten KI-Infrastruktur-Booms geworden. Jede Nachricht zu Nachfrage, Finanzierung oder Nvidia schlägt mit zweistelligen Prozentsätzen auf den Kurs durch.
Rückblick: Von Februar bis Juni hatte sich die Nebius-Aktie fast vervierfacht und am 18. Juni mit 299,86 Dollar ein Rekordhoch markiert. Seitdem regiert die Angst – nicht vor zu wenig Nachfrage, sondern vor den Kosten, sie zu bedienen. Wandelanleihen, Aktienverkäufe, Milliardenkredite und Sorgen, dass Großkunde Microsoft bei externer Rechenleistung auf die Bremse tritt, drückten den Kurs binnen eines Monats um fast 30 Prozent. Am Dienstag schloss die Nebius-Aktie bei 134,00 Dollar. Dann lieferte Konkurrent CoreWeave starke Zahlen, und Nebius sprang am Mittwoch um 15,4 Prozent. Seit Jahresbeginn stand damit trotz allem noch ein Plus von rund 85 Prozent zu Buche. Mit genau dieser Erwartungshaltung ging die Aktie in die eigenen Zahlen – und enttäuschte trotz eines starken Quartals.
Nebius Aktienanalyse: die Quartalszahlen
Das Quartal glänzt – der Ausblick kostet Vertrauen
Für eine belastbare Nebius Aktienanalyse lohnt es sich, die Zahlen in zwei Teile zu zerlegen: was im dritten Quartal geliefert wurde und was das Management für die kommenden fünf Quartale verspricht.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen um rund 8 Prozent. Fast alles davon stammt aus dem KI-Cloud-Geschäft, das um 643 Prozent zulegte. Das bereinigte EBITDA drehte von minus 5,2 auf plus 465,8 Millionen Dollar, die Marge erreichte 47,5 Prozent. Erstmals schrieb Nebius auch beim Betriebsergebnis schwarze Zahlen (50,4 Millionen Dollar), bereinigt um Sondereffekte blieb ein Nettogewinn von 90,9 Millionen Dollar. Unter dem Strich stand wegen hoher Zinsen und Kosten für die vorzeitige Wandlung von Anleihen dennoch ein Verlust von 37,5 Millionen Dollar oder 13 Cent je Aktie – deutlich weniger als die befürchteten rund 69 Cent.
Jahresprognose 2026 nur am unteren Ende
Nebius erwartet nun 3,0 Milliarden Dollar Umsatz statt der Mitte der Spanne bis 3,4 Milliarden Dollar. Nach 1,96 Milliarden Dollar in neun Monaten bleiben rechnerisch rund 1,04 Milliarden Dollar für das vierte Quartal – ein Plus von nur rund 6 Prozent zum Vorquartal. Der Markt hatte mit rund 1,4 Milliarden Dollar gerechnet.
Investitionen steigen schneller als geplant
Für 2026 rechnet Nebius nun mit rund 27 Milliarden Dollar statt 20 bis 25 Milliarden Dollar, für 2027 mit 40 bis 45 Milliarden Dollar. Damit soll mehr als ein Gigawatt zusätzlicher KI-Kapazität entstehen.
Eine Kennzahl verschwindet
Die annualisierte Umsatzrate (ARR) lag Ende September bei 6,4 Milliarden Dollar, das Jahresziel bei 7 bis 9 Milliarden Dollar. Laut Newsquawk hält Nebius die Kennzahl nun nicht mehr für das richtige Maß. Das wirkt auf viele Anleger wie das Abhängen einer Messlatte.
Cashflow negativ trotz Rekordquartal
Der operative Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 273 Millionen Dollar, weil die Forderungen um 3,8 Milliarden Dollar sprangen. Die Rechnungen sind gestellt, das Geld ist noch nicht da.
Dem stehen starke Zusagen gegenüber. Für 2027 peilt Nebius einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar an, Analysten hatten mit rund 12 Milliarden Dollar gerechnet. Die Gewinnschwelle vor Steuern soll im vierten Quartal 2027 erreicht werden. Und die Kunden zahlen kräftig vorab: Nach rund 10 Milliarden Dollar an zugesagten Vorauszahlungen in diesem Jahr erwartet Nebius 2027 17 bis 20 Milliarden Dollar. Zusammen mit Krediten, die gegen Verträge mit Kunden bester Bonität besichert sind, sollen so 75 bis 85 Prozent der Investitionen gedeckt werden. Im dritten Quartal deckten die Vorauszahlungen die vertragsbezogenen Investitionen sogar zu mehr als 100 Prozent. Seit Beginn des Quartals unterschrieb Nebius neue Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar, erstmals auch mit Databricks, Datadog, Palantir und Snowflake.
Demand remains exceptionally strong, and we have the right mechanisms
Kurzfristige Nebius-Aktie Prognose
Nebius Chartanalyse: Die Kurslücke wird zum Prüfstein
Charttechnisch ist die Lage nach den Zahlen so klar wie selten: Der Rücksetzer führt die Nebius-Aktie direkt in die Zone zurück, aus der sie am Mittwoch nach oben gesprungen war.
Die Nebius Chartanalyse zeigt: Am Mittwoch hat die Aktie eine Kurslücke zwischen dem Dienstagsschluss bei 134,00 Dollar und dem Mittwochstief bei 147,36 Dollar gerissen. Mit dem vorbörslichen Kurs von 137,74 Dollar ist diese Lücke bereits weitgehend geschlossen. Damit rückt die Marke von 134 Dollar ins Zentrum: Sie ist der Ausgangspunkt der jüngsten Erholung. Knapp darüber liegt der Schlusskurs vom 4. November bei 141,52 Dollar, der nun als erste Hürde nach oben dient. Darüber warten der obere Rand der Kurslücke bei rund 147 Dollar und der Vortagesschluss bei 154,69 Dollar, das Mittwochshoch von 160,21 Dollar ist der wichtigste kurzfristige Widerstand. Erst darüber käme wieder die Zone um 182 Dollar in Reichweite, wo die Nebius-Aktie Ende Oktober vor dem jüngsten Ausverkauf notierte. Der übergeordnete Abwärtstrend seit dem Juni-Hoch ist intakt, solange die Aktie unter dieser Zone bleibt.
Wie heftig die Ausschläge werden können, zeigt der Optionsmarkt: Für den Zahlentag hatten Händler eine Bewegung von gut 13 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Jay Woods, Chefstratege von Freedom Capital Markets, sah die Aktie schon vor den Zahlen in einem klaren Bruch einer wichtigen Unterstützung, zugleich aber kurzfristig leicht überverkauft. Fällt die Nebius-Aktie per Schlusskurs unter 134 Dollar, fehlt eine klar definierte Auffanglinie aus den vergangenen Wochen – dann droht eine schnelle Ausweitung der Verluste.
Szenario 1: Erholung aus der Kurslücke
Hält die Zone um 134 Dollar und überzeugt die Telefonkonferenz mit Details zur Finanzierung, könnte die Nebius-Aktie zunächst die 141,52 Dollar und dann den oberen Rand der Kurslücke bei rund 147 Dollar zurückerobern. Rückenwind könnten eine Beruhigung bei Nvidia und überzeugende Nvidia-Zahlen am 17. November liefern. Ein Anlauf auf 160 Dollar wäre erst danach realistisch.
Szenario 2: Nervöse Seitwärtsphase zwischen 134 und 160 Dollar
Das naheliegendste Bild für die kurzfristige Nebius-Aktie Prognose: Bis Klarheit über die Führung bei Nvidia und die Finanzierung der Neoclouds herrscht, pendelt die Aktie mit großen Tagesausschlägen in der Spanne der vergangenen Tage.
Szenario 3: Bruch der 134-Dollar-Marke
Ein Schlusskurs unter 134 Dollar würde die Erholung vom Mittwoch vollständig auslöschen. Auslöser könnten neue Kapitalmaßnahmen, eine chaotische Nachfolgeregelung bei Nvidia oder ein weiterer Rückzug großer Kunden sein. Dann rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Nebius-Aktie auf die Bewertung ihres Konkurrenten CoreWeave zusteuert.
Die Analysten
Kursziele von 185 bis 410 Dollar: Die Wall Street bleibt optimistisch
Vor den Zahlen war das Bild der Analysten eindeutig positiv – allerdings mit sinkender Tendenz. Citi hatte das Kursziel am 4. November von 324 auf 265 Dollar gesenkt, hielt aber an „Buy“ fest: Die Nachfrage sei ungebrochen, entscheidend werde die Finanzierung. Bank of America bestätigte im Oktober „Buy“ mit 310 Dollar, Goldman Sachs sieht die Aktie bei 328 Dollar, Rosenblatt startete die Abdeckung mit „Buy“ und 304 Dollar. Am optimistischen Ende steht Northland Securities mit 410 Dollar. Skeptischer ist Piper Sandler: Das Haus senkte sein Ziel auf 185 Dollar und bleibt bei „Neutral“, weil KI-Cloud-Anbieter erst dann wieder gefragt sein dürften, wenn der freie Cashflow die Investitionen rechtfertigt. Das durchschnittliche Kursziel lag laut Yahoo Finance zuletzt bei rund 278 Dollar. Wie die Häuser auf den Ausblick reagieren, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Nebius-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
US-Dollar
Alle Kursziele wurden vor den Q3-Zahlen vom 12. November 2026 veröffentlicht. Vorbörslicher Kurs am 12. November: 137,74 Dollar. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Piper Sandler, Citi, Rosenblatt, Bank of America, Goldman Sachs, Northland; via Benzinga, TIKR, blockspace.media, beinsure.com, MarketBeat, Yahoo Finance
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Piper Sandler
|185
|Citi
|265
|Ø Konsens (Yahoo Finance)
|278
|Rosenblatt
|304
|Bank of America
|310
|Goldman Sachs
|328
|Northland
|410
Mittel- bis langfristige Nebius-Aktie Prognose
Das große Bild: Vom Yandex-Erbe zum KI-Kraftwerk
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht eine der erstaunlichsten Verwandlungen an der Nasdaq – und ein Geschäftsmodell, dessen Erfolg an der Finanzierung hängt.
Nebius ist aus dem europäischen Teil des früheren Yandex-Konzerns hervorgegangen und hat sich unter Gründer Arkady Volozh binnen zwei Jahren zu einem der wichtigsten unabhängigen Anbieter von KI-Rechenleistung entwickelt. Vor einem Jahr setzte Nebius 146 Millionen Dollar im Quartal um, jetzt sind es fast eine Milliarde Dollar. Zu den Kunden zählen KI-Labore, Tech-Konzerne wie Meta und Microsoft und zunehmend Softwarehäuser. 2027 soll sich der Umsatz noch einmal etwa vervierfachen. Die bereinigte EBITDA-Marge von 47,5 Prozent zeigt, dass die Rechenzentren profitabel arbeiten, sobald sie ausgelastet sind.
Nebius: Umsatz, Investitionen und Kundenvorauszahlungen
Mrd. US-Dollar
- Umsatz
- Investitionen
- Vorauszahlungen
- Unternehmensprognose, keine Ist-Werte
2026: Umsatz am unteren Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Mrd. Dollar, Investitionen rund 27 Mrd. Dollar, zugesagte Vorauszahlungen rund 10 Mrd. Dollar. 2027: Spannen laut Unternehmensprognose.
Quelle: Nebius Aktionärsbrief Q3 2026 vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Jahr
|Umsatz
|Investitionen
|Vorauszahlungen
|2026
|3,0
|27
|10
|2027
|12,0–13,0
|40–45
|17–20
Die zentrale Rechnung für die mittel- bis langfristige Nebius-Aktie Prognose ist einfach. Bei 292,9 Millionen Aktien ist Nebius nach dem vorbörslichen Rücksetzer an der Börse rund 40 Milliarden Dollar wert. Rechnet man Finanzschulden von 14,2 Milliarden Dollar hinzu und liquide Mittel von 7,4 Milliarden Dollar ab, ergibt sich ein Unternehmenswert von rund 47 Milliarden Dollar. Gemessen an der Mitte des Umsatzziels für 2027 sind das knapp das 3,8-Fache des erwarteten Umsatzes. Zum Vergleich: Konkurrent CoreWeave wird nach seinem Absturz nur noch mit rund dem 1,5-Fachen der erwarteten Umsätze bewertet. Nebius genießt also weiterhin einen Vertrauensvorschuss – für die geringere Verschuldung, die höhere Wachstumsrate und die Kundenvorauszahlungen.
Damit dieser Vorschuss gerechtfertigt bleibt, muss Nebius drei Dinge beweisen. Erstens müssen die Kunden die versprochenen 17 bis 20 Milliarden Dollar an Vorauszahlungen tatsächlich leisten – und offene Rechnungen pünktlich begleichen. Zweitens muss der Bau von mehr als einem Gigawatt Kapazität im Zeitplan bleiben, denn jede Verzögerung verschiebt Umsatz, nicht aber Zinsen. Drittens muss die Lücke von 15 bis 25 Prozent der Investitionen, die nicht durch Vorauszahlungen und besicherte Kredite gedeckt ist, zu tragbaren Kosten finanziert werden. Bei 40 bis 45 Milliarden Dollar sind das immer noch 6 bis 11 Milliarden Dollar – weitere Wandelanleihen oder Aktienverkäufe sind wahrscheinlich.
Die Nebius-Aktie auf einen Blick
Nebius Group N.V. (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Symbol: NBIS) – vorbörslich 137,74 Dollar (−10,96 Prozent) am 12. November 2026; Vortagesschluss 154,69 Dollar
Rekordhoch: 299,86 Dollar (18. Juni 2026), 52-Wochen-Tief: 73,52 Dollar
Nebius Chartanalyse: Unterstützung bei 134,00 Dollar; Widerstände bei 141,52, rund 147, 154,69 und 160,21 Dollar, darüber Zone um 182 Dollar
Q3 2026: Umsatz 980,8 Mio. Dollar (+571 Prozent), bereinigtes EBITDA 465,8 Mio. Dollar, Nettoverlust 37,5 Mio. Dollar
Prognose 2026: Umsatz am unteren Ende von 3,0 bis 3,4 Mrd. Dollar, Investitionen rund 27 Mrd. Dollar
Prognose 2027: Umsatz 12 bis 13 Mrd. Dollar, Investitionen 40 bis 45 Mrd. Dollar, Vorauszahlungen 17 bis 20 Mrd. Dollar, Gewinnschwelle vor Steuern im vierten Quartal
Bilanz: Finanzschulden 14,2 Mrd. Dollar, liquide Mittel 7,4 Mrd. Dollar
Analysten-Kursziele vor den Zahlen: 185 Dollar (Piper Sandler) bis 410 Dollar (Northland), Durchschnitt rund 278 Dollar
Häufige Fragen zur Nebius-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Nebius-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet die Marke von 134 Dollar, der Schlusskurs vor dem Kurssprung vom Mittwoch. Hält sie, ist eine Erholung in Richtung 141,52 und 147 Dollar denkbar. Fällt die Nebius-Aktie per Schlusskurs darunter, wäre die jüngste Erholung vollständig verpufft. Bis zu den Nvidia-Zahlen am 17. November dürfte die Aktie stark schwanken.
Warum fällt die Nebius-Aktie trotz starker Quartalszahlen?
Umsatz und operatives Ergebnis lagen klar über den Erwartungen. Belastend wirken die Umsatzprognose 2026 am unteren Ende der Spanne, die auf ein schwächeres viertes Quartal hindeutet, sowie geplante Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar im Jahr 2027.
Was sagt die Nebius Chartanalyse?
Die Aktie hat die Kurslücke vom Mittwoch zwischen 134,00 und 147,36 Dollar vorbörslich weitgehend geschlossen. Wichtigste Unterstützung ist 134 Dollar, wichtigster kurzfristiger Widerstand das Mittwochshoch bei 160,21 Dollar. Der übergeordnete Abwärtstrend seit dem Rekordhoch im Juni ist intakt.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Nebius-Aktie?
Vor den Zahlen reichte die Spanne von 185 Dollar (Piper Sandler) über 265 Dollar (Citi) bis 410 Dollar (Northland). Das durchschnittliche Kursziel lag laut Yahoo Finance bei rund 278 Dollar.
Wann wird Nebius profitabel?
Operativ ist Nebius bereits im Plus. Die Gewinnschwelle vor Steuern will das Unternehmen im vierten Quartal 2027 erreichen.
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