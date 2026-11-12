Nebius-Aktie Prognose: Umsatz plus 571 Prozent, Aktie minus 11 Prozent – die 45-Milliarden-Wette entscheidet alles

Die Nebius-Aktie erlebt heute das Paradox des KI-Booms in Reinform: Das Geschäft läuft besser als je zuvor, doch die Rechnung für das künftige Wachstum wird größer, als viele Anleger zu tragen bereit sind. Die Nebius Aktienanalyse zeigt ein Unternehmen mit beeindruckender Dynamik, hoher Marge im Kerngeschäft und Kunden, die Milliarden vorab überweisen. Die Nebius Chartanalyse zeigt zugleich, dass der Kurs wieder an der entscheidenden Marke von 134 Dollar angekommen ist. Kurzfristig bleibt die Aktie damit Spielball von Nvidia, Zinsen und Stimmung. Mittel- bis langfristig hängt die Nebius-Aktie Prognose an einer einzigen Frage: Gelingt es, 40 bis 45 Milliarden Dollar überwiegend mit dem Geld der Kunden zu finanzieren, ohne die Aktionäre stark zu verwässern? Gelingt das, wirkt die heutige Bewertung im Rückblick moderat. Gelingt es nicht, wird aus der größten Wachstumsgeschichte der Neoclouds eine Geschichte über Kapitalbedarf.