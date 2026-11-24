Die Nebius-Aktie (ISIN: NL0009805522, FSE: YDX, Nasdaq: NBIS) ist das Wechselbad der KI-Börse: Am 20. November verlor sie 16,1% auf 81,31 USD, am 23. November gewann sie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang 20,3% auf rund 97,80 USD. Dennoch liegt sie rund zwei Drittel unter dem 52-Wochen-Hoch von 299,86 USD. Die Nebius Aktie Prognose entscheidet sich an drei Fragen: Wie belastbar ist das Wachstum, wie glaubwürdig sind die Ziele und wie wird der gewaltige Ausbau finanziert?
Nebius Aktie Prognose: +20% nach Huang-Comeback - Rebound oder nur Atempause nach dem Absturz von 300 auf 98 Dollar?
Nebius legt nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang um 20,3% zu, doch der Kurs liegt rund zwei Drittel unter dem Hoch. Die Nebius Aktie Prognose: Rekordumsatz, gesenkte Prognose, ARR-Streit und ein Investitionsplan von bis zu 45 Milliarden Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nebius Group N.V.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, NBIS (Xetra und Frankfurt YDX)
- Kerngeschäft
- KI-Cloud und Infrastruktur für KI-Training und -Betrieb
- 52-Wochen-Spanne
- 73,52 bis 299,86 USD
- Marktkapitalisierung
- rund 28,7 bis 30 Mrd. USD
- Liquidität und Schulden
- rund 7,4 Mrd. USD Liquidität, rund 14,2 Mrd. USD Schulden
- Nächste Zahlen
- Voraussichtlich Februar 2027 (nicht bestätigt)
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 23.11.2026 (gerundet)
Die aktuellen News
Huang kehrt zurück, Neocloud-Aktien springen
Der Kurssprung ist vor allem ein Rebound nach einer überzogenen Verkaufswelle.
Am 23. November holte der Verwaltungsrat von Nvidia Jensen Huang als Vorstandschef zurück. Die Nvidia-Aktie stieg um 31,5%, Nebius um 20,3%, CoreWeave um 22,3% und IREN um 23,9%. Die Nebius-Aktie war zeitweise bis auf rund 110 USD gestiegen, ehe sie zum Schluss nachgab. Der Markt wertete das als Entspannung bei Führung und Finanzierung im Nvidia-Ökosystem. Neue Nachfragedaten hatte bereits Nvidia am 17. November geliefert, mit einem Ausblick von rund 130 Mrd. USD Umsatz für das nächste Quartal. Dort wurde auch bestätigt, dass die neue Plattform Vera Rubin bei Nebius läuft.
Im Monat bis zum 23. November hatte die Nebius-Aktie rund 37 bis 38% verloren, liegt seit Jahresbeginn aber weiter rund 12 bis 17% im Plus. Nebius verlor zudem an Boden, nachdem die Demokraten die Zwischenwahlen gewonnen hatten, weil strengere Regeln für Rechenzentren befürchtet wurden (minus mehr als 7%).
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz, aber kassierte Prognose
Nebius schlug im dritten Quartal die Erwartungen, senkte aber die Jahresprognose und erhöhte die Investitionen.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Einordnung
|Umsatz
|980,8 Mio. USD
|+571% zum Vorjahr, Erwartung rund 907 Mio. USD
|Umsatz AI Cloud
|973,8 Mio. USD
|+643% zum Vorjahr
|Bereinigtes EBITDA
|465,8 Mio. USD
|Marge 47,5%, Erwartung 349 Mio. USD
|Ergebnis je Aktie
|-0,13 USD
|Erwartung deutlich schlechter
|Wiederkehrender Jahresumsatz (ARR)
|6,4 Mrd. USD
|enthält rund 325 Mio. USD einmalige Erlöse
EBITDA bereinigt um Sondereffekte, Kennzahl des Unternehmens.
Quelle: Nebius-Quartalsbericht vom 12.11.2026, TipRanks, MarketBeat
Die Kehrseite: Nebius senkte das Umsatzziel für 2026 auf 3,0 bis 3,2 Mrd. USD (zuvor 3,0 bis 3,4 Mrd. USD) und hob die Investitionen auf rund 27 Mrd. USD (zuvor 20 bis 25 Mrd. USD). Das ARR-Ziel von 7 bis 9 Mrd. USD für Dezember wird verfehlt, erwartet werden nun mehr als 7 Mrd. USD bis Februar 2027, danach gibt Nebius keine ARR-Prognosen mehr. Das Management spricht von verschobenen Kapazitäten externer Anbieter und "Timing, nicht Nachfrage". Für 2027 peilt Nebius 12 bis 13 Mrd. USD Umsatz an (Konsens 12,28 Mrd. USD), mit Investitionen von 40 bis 45 Mrd. USD.
Die Finanzierung
67 bis 72 Milliarden Dollar Investitionen in zwei Jahren
Der Ausbauplan ist die Kernfrage der Nebius-Aktie Prognose. Zusammen sind für 2026 und 2027 Investitionen von rund 67 bis 72 Mrd. USD geplant, der Liquiditätspolster liegt bei 7,4 Mrd. USD, die Schulden bei rund 14,2 Mrd. USD. Nebius betont, dass 75 bis 85% der Investitionen von 2027 aus Kundenvorauszahlungen und durch Vermögenswerte besicherte Finanzierungen kommen sollen. Bei den im dritten Quartal gewonnenen Verträgen deckten Vorauszahlungen mehr als 100% der zugehörigen Investitionen, nach 50 bis 60% im zweiten Quartal. Der Zeitraum, in dem sich vergleichbare Verträge amortisieren, sank auf rund 1 Jahr und 7 Monate. Die vertraglich gesicherte Leistung liegt über 4 Gigawatt, bis Jahresende sollen es 5 Gigawatt sein. Vorstandschef Arkadij Wolosch zielt auf Break-even vor Steuern bis Ende 2027.
Das Chartbild
Zwischen Jahrestief und Rebound
Die Nebius-Aktie hat sich vom Hoch bei 299,86 USD um rund zwei Drittel entfernt und kam dem 52-Wochen-Tief bei 73,52 USD nahe. Chartbeobachter nennen eine Unterstützung bei etwa 97,84 USD und ein Signal der Stärke bei einem Schluss über 110,55 USD, Richtung 115 USD. Solange die Aktie darüber nicht ankommt, bleibt der Rebound ein Erholungsversuch im Abwärtstrend.
Die Analysten
Hoher Durchschnitt, nervöse Revisionen
Laut MarketBeat (20.11.) raten von 21 Analysten 14 zu Kaufen (davon einer Strong Buy), 5 zu Halten und 2 zu Verkaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 222,67 USD, die Spanne bei 84 bis 410 USD. Nach den Zahlen wurden Ziele deutlich gesenkt: Citi von 265 auf 215 USD (Kaufen), Truist von 355 auf 245 USD, Baird von 340 auf 200 USD und DA Davidson von 250 auf 125 USD (Neutral). Rosenblatt bleibt bei Kaufen mit 304 USD, Piper Sandler bei Halten mit 185 USD. Der Durchschnittswert liegt weit über dem aktuellen Kurs, was zeigt, wie stark die Analysten ihre Ziele zuletzt nachziehen mussten.
Das große Bild
Wachstum mit Finanzierungsdruck
Nebius baut als Neocloud-Anbieter KI-Rechenzentren auf und hat langfristige Verträge mit Microsoft und Meta, die als Sicherheit für weitere Finanzierungen dienen können. Stärken sind das Tempo, der hohe Anteil an Vorauszahlungen und die Nähe zu Nvidia. Schwächen sind die Verschiebung von Kapazitäten, die Abhängigkeit von Großkunden und mögliche Verwässerung durch Aktienprogramme.
Die Prognose
Nebius-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose wäre nach dieser Berg-und-Tal-Fahrt unseriös. Die Redaktion zeigt deshalb drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Verkaufsdruck oder Boden
Hält der Kurs oberhalb der Zone um 97 bis 98 USD, könnte der Rebound tragen. Bricht er ein, rückt das Jahrestief bei 73,52 USD wieder in den Blick. Politische Nachrichten aus Washington bleiben Treiber.
Mittelfristig: Glaubwürdigkeit
Zählen werden Fortschritte bei den verschobenen Kapazitäten, neue Verträge mit Vorauszahlung und die ARR-Entwicklung bis Februar 2027.
Langfristig: Finanzierung des Ausbaus
Gelingt die Finanzierung der Investitionen von 40 bis 45 Mrd. USD im Jahr 2027 ohne starke Verwässerung, könnte sich das Wachstum auszahlen. Scheitert sie, drohen Abstriche am Plan.
Termine
Was Anleger der Nebius-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Nvidia-Untersuchung, mögliche Anhörungen im Kongress und neue US-Exportregeln.
Bis Februar 2027: ARR von mehr als 7 Mrd. USD laut eigenem Ziel.
Zweites Quartal 2027: verschobene Kapazitäten externer Anbieter sollen anlaufen.
Voraussichtlich Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Nebius-Aktie
Warum ist die Nebius-Aktie am 23. November gestiegen? Nvidia hat Jensen Huang als Vorstandschef zurückgeholt, was bei Neocloud-Aktien eine Rally auslöste, nach einer Verkaufswelle in den Tagen davor.
Wie lief das dritte Quartal? Der Umsatz stieg auf 980,8 Mio. USD (+571%) und übertraf die Erwartung von rund 907 Mio. USD.
Was ist am Ausblick problematisch? Das Jahresumsatzziel wurde auf 3,0 bis 3,2 Mrd. USD gesenkt, das ARR-Ziel für Dezember wird verfehlt, und die Investitionen steigen.
Wie sehen Analysten die Nebius Aktie Prognose? Mehrheitlich Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 222,67 USD bei Kürzungen nach den Zahlen.
Ist die Nebius-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Fazit
Nebius-Aktie zwischen Wachstumsrausch und Zahlenprüfung
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