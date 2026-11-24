Am 23. November holte der Verwaltungsrat von Nvidia Jensen Huang als Vorstandschef zurück. Die Nvidia-Aktie stieg um 31,5%, Nebius um 20,3%, CoreWeave um 22,3% und IREN um 23,9%. Die Nebius-Aktie war zeitweise bis auf rund 110 USD gestiegen, ehe sie zum Schluss nachgab. Der Markt wertete das als Entspannung bei Führung und Finanzierung im Nvidia-Ökosystem. Neue Nachfragedaten hatte bereits Nvidia am 17. November geliefert, mit einem Ausblick von rund 130 Mrd. USD Umsatz für das nächste Quartal. Dort wurde auch bestätigt, dass die neue Plattform Vera Rubin bei Nebius läuft.

Im Monat bis zum 23. November hatte die Nebius-Aktie rund 37 bis 38% verloren, liegt seit Jahresbeginn aber weiter rund 12 bis 17% im Plus. Nebius verlor zudem an Boden, nachdem die Demokraten die Zwischenwahlen gewonnen hatten, weil strengere Regeln für Rechenzentren befürchtet wurden (minus mehr als 7%).