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Nebius Aktie: Piper Sandler kappt Kursziel um 20% – Verzögerungen belasten

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 10:39 1 Min. Piper Sandler

Piper Sandler senkt das Nebius-Kursziel auf 148 USD und verweist auf Verzögerungen, eine gesenkte Prognose und höhere Mittelabflüsse.

Bild: Nebius Group N.V. (Media Kit, nebius.com/media-kit)

Die Analysten von Piper Sandler senken das Kursziel für die Nebius-Aktie (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Ticker: NBIS) von 185 auf 148 USD und bestätigen ihr Rating "neutral". Die Aktien spezialisierter Cloud-Infrastrukturanbieter, sogenannter Neoclouds, seien am Morgen infolge der Turbulenzen in der Führungsspitze von NVIDIA unter Druck geraten. Nebius entwickle sich jedoch nach der Veröffentlichung seiner Zahlen für das dritte Quartal schwächer als die Vergleichsgruppe. Zwar habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, gleichzeitig seien jedoch Verzögerungen bis ins Jahr 2027 und ein höherer Mittelabfluss beim freien Cashflow erkennbar geworden. Die Verzögerungen und die gesenkte Prognose würden genau den Entwicklungen entsprechen, die die Analysten bei Nebius befürchtet hätten. Vergleichbare Probleme hätten einige Unternehmen der Branche stärker getroffen als andere. Angesichts der Rahmenbedingungen im gesamten Ökosystem hätten die Analysten weiterhin Bedenken, dass es zu weiteren Verzögerungen kommen könne. Deshalb würden sie nach wie vor andere Unternehmen bevorzugen, die ihre Vorhaben bislang verlässlicher umgesetzt hätten. Die Analysten von Piper Sandler bleiben für die Nebius-Aktie beim Rating "neutral" und reduzieren ihr Kursziel von 185 auf 148 USD. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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