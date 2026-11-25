Nebius vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und baut dafür Rechenzentren auf Kredit und mit Vorauszahlungen von Kunden. Am Mittwochmorgen stiegen die Kosten für die Absicherung von Schulden im KI-Sektor auf Rekordstände. Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf wurden als Erste verkauft.

Nebius plant für 2026 Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar und hat zuletzt die Umsatzprognose leicht gesenkt, weil sich Rechenzentren verzögern. Diese Kombination macht die Aktie anfällig, sobald Anleger an der Finanzierung zweifeln.