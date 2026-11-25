Zur Eröffnung sah es nach einem Bruch aus. Die Nebius Aktie (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Handelssymbol: YDX, US-Handelssymbol: NBIS) fiel am Mittwoch bis auf 75,60 Dollar und damit fast auf ihr Tief der vergangenen zwölf Monate bei 73,52 Dollar. Dann drehte der Kurs. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 2,66 Prozent bei 84,99 Dollar, genug für einen Platz unter den Nasdaq100 Verlierern, aber weit entfernt vom Absturz des Vormittags.
Nebius Aktie: Nasdaq100 Verlierer verteidigt das Jahrestief – 12 Prozent Erholung im Tagesverlauf
Die Nebius Aktie zählt zum Handelsschluss noch zu den Nasdaq100 Verlierern, hat ihr Minus aber stark verkleinert: Der KI-Cloud-Anbieter schließt 2,66 Prozent tiefer bei 84,99 Dollar. Am Vormittag war der Kurs bis auf 75,60 Dollar gefallen, knapp über das Jahrestief. Die Analyse ordnet die Wende ein.
Die Gründe für den Kursverlust
Schuldenangst am Morgen, Käufer am Nachmittag
Nebius vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und baut dafür Rechenzentren auf Kredit und mit Vorauszahlungen von Kunden. Am Mittwochmorgen stiegen die Kosten für die Absicherung von Schulden im KI-Sektor auf Rekordstände. Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf wurden als Erste verkauft.
Nebius plant für 2026 Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar und hat zuletzt die Umsatzprognose leicht gesenkt, weil sich Rechenzentren verzögern. Diese Kombination macht die Aktie anfällig, sobald Anleger an der Finanzierung zweifeln.
Kapitalbedarf
Die Investitionen übersteigen den Umsatz um ein Mehrfaches.
Nervöser Kreditmarkt
Steigende Risikoaufschläge verteuern neue Finanzierungen.
Verzögerungen
Ein Teil der geplanten Kapazität geht erst 2027 ans Netz.
Einordnung
Das Jahrestief hat gehalten
Vom Tagestief bis zum Schluss legte die Nebius Aktie mehr als 12 Prozent zu. Auslöser war die Wende am Gesamtmarkt: Der Nasdaq 100 holte sein Minus von zeitweise mehr als 4 Prozent fast vollständig auf. Wichtiger ist, wo die Käufer zugriffen. Sie kamen knapp über der Marke von 73,52 Dollar.
Für den Nasdaq100 Verlierer ist das ein erstes Stabilisierungszeichen. An den Grundfragen ändert es nichts. Nebius wächst mit zuletzt 571 Prozent beim Umsatz rasant, braucht aber sehr viel Kapital, bevor die Erträge fließen.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Sorgen um die Finanzierung von KI-Rechenzentren drückten am 25. November 2026 auf die Aktie. Sie schloss 2,66 Prozent tiefer bei 84,99 Dollar, nachdem sie am Vormittag bis auf 75,60 Dollar gefallen war.
Hat die Nebius Aktie ein neues Jahrestief markiert?
Nein. Das Tief der vergangenen 52 Wochen bei 73,52 Dollar wurde nicht unterschritten.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nebius Aktie?
Die ISIN lautet NL0009805522, die WKN A1JGSL. An der Nasdaq wird die Aktie unter NBIS gehandelt, in Deutschland unter YDX.
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