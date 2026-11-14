Nebius-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Rekordumsatz, 45-Milliarden-Plan und Nvidia-Schock – Achterbahnfahrt mit zweistelligem Minus

Mittwoch – die Vorfreude. Die starken Zahlen des Konkurrenten CoreWeave beflügelten den gesamten Sektor. Nebius sprang um 15,44 Prozent auf 154,69 Dollar. Am Optionsmarkt war für die eigenen Zahlen eine Bewegung von rund 20 Prozent eingepreist.

Donnerstag – die Zahlen. Nebius meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 980,8 Millionen Dollar, ein Plus von 571 Prozent. Erwartet worden waren rund 907 Millionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) lag mit 465,8 Millionen Dollar weit über den Schätzungen. Doch für 2026 erwartet Nebius nur noch das untere Ende der Umsatzspanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar. Und für 2027 plant der Konzern Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar – mehr, als das Unternehmen nach dem Kurssturz an der Börse wert ist. Dazu kam der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang: Nvidia ist zugleich wichtigster Lieferant und Aktionär von Nebius. Die Aktie fiel um 16,84 Prozent.

Freitag – die Kursziele. Die Bank of America senkte ihr Kursziel von 310 auf 265 Dollar, auch Baird kappte das Ziel. Beide verwiesen auf Verzögerungen bei Rechenzentren externer Partner. Zudem rückte in den Fokus, dass der Umsatzsprung rund 325 Millionen Dollar an einmaligen Erlösen enthielt. Die Aktie verlor weitere 9,92 Prozent.