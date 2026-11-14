Selten lagen Euphorie und Ernüchterung so dicht beieinander. Die Nebius-Aktie ist einer der großen Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 10,51 Prozent auf 115,88 Dollar steht der KI-Cloudanbieter auf Platz vier der Wochenverlierer – nach dem besten Quartal seiner Firmengeschichte. Am Mittwoch hatte die Aktie noch um 15,44 Prozent zugelegt, am Donnerstag und Freitag verlor sie zusammen mehr als ein Viertel ihres Werts. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger trotz eines Umsatzsprungs um 571 Prozent verkaufen.
Nebius-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Rekordumsatz, 45-Milliarden-Plan und Nvidia-Schock – Achterbahnfahrt mit zweistelligem Minus
Die Nebius-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 10,51 Prozent auf 115,88 Dollar endet eine Achterbahnfahrt, in der die Aktie erst um 15 Prozent stieg und dann an zwei Tagen mehr als ein Viertel verlor. Ein Umsatzplus von 571 Prozent konnte gigantische Investitionspläne, gesenkte Kursziele und den Huang-Rücktritt bei Nvidia nicht aufwiegen. Die Wochenanalyse zum KI-Cloudanbieter.
Wochenanalyse
Rallye, Rekord, Absturz: drei Tage im Leben eines Wochenverlierers
Mittwoch – die Vorfreude. Die starken Zahlen des Konkurrenten CoreWeave beflügelten den gesamten Sektor. Nebius sprang um 15,44 Prozent auf 154,69 Dollar. Am Optionsmarkt war für die eigenen Zahlen eine Bewegung von rund 20 Prozent eingepreist.
Donnerstag – die Zahlen. Nebius meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 980,8 Millionen Dollar, ein Plus von 571 Prozent. Erwartet worden waren rund 907 Millionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) lag mit 465,8 Millionen Dollar weit über den Schätzungen. Doch für 2026 erwartet Nebius nur noch das untere Ende der Umsatzspanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar. Und für 2027 plant der Konzern Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar – mehr, als das Unternehmen nach dem Kurssturz an der Börse wert ist. Dazu kam der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang: Nvidia ist zugleich wichtigster Lieferant und Aktionär von Nebius. Die Aktie fiel um 16,84 Prozent.
Freitag – die Kursziele. Die Bank of America senkte ihr Kursziel von 310 auf 265 Dollar, auch Baird kappte das Ziel. Beide verwiesen auf Verzögerungen bei Rechenzentren externer Partner. Zudem rückte in den Fokus, dass der Umsatzsprung rund 325 Millionen Dollar an einmaligen Erlösen enthielt. Die Aktie verlor weitere 9,92 Prozent.
Die höheren Investitionen sind eine Frage des Zeitpunkts, nicht der Nachfrage.
Die Gründe für den Kursverlust
Wachstum auf Pump: die Finanzierungsfrage
Gigantischer Kapitalbedarf
40 bis 45 Milliarden Dollar Investitionen in einem Jahr übersteigen den Börsenwert. 75 bis 85 Prozent sollen über Kundenvorauszahlungen und vertragsgebundene Kredite finanziert werden – der Rest könnte neue Kapitalerhöhungen erfordern.
Schwächerer Jahresausblick
Das untere Ende der Umsatzspanne für 2026 deutet rechnerisch auf ein schwächeres viertes Quartal hin.
Abhängigkeit von Nvidia
Nvidia ist Lieferant und Aktionär. Nach dem Huang-Rücktritt fürchten Anleger, dass Nvidia die Neoclouds künftig weniger großzügig unterstützt.
Einmaleffekte im Umsatz
Rund 325 Millionen Dollar einmalige Erlöse relativieren den Rekordumsatz.
Das Management hielt dagegen: Gestrichen worden sei keine Kapazität, und seit Beginn des dritten Quartals habe Nebius neue Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar unterschrieben. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ist also da. Die Frage ist, ob Nebius das Wachstum finanzieren kann, ohne die Aktionäre stark zu verwässern. Binnen eines Monats hat die Nebius-Aktie rund 46 Prozent verloren. Die Kursziele der Analysten reichen inzwischen von 125 bis 304 Dollar – selten war die Unsicherheit über einen KI-Wert größer.
Häufige Fragen zur Nebius-Aktie
Warum ist die Nebius-Aktie ein Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Trotz eines Umsatzplus von 571 Prozent schreckten der vorsichtige Jahresausblick, Investitionspläne von 40 bis 45 Milliarden Dollar für 2027, gesenkte Kursziele und der Rücktritt von Nvidia-Chef Huang die Anleger ab. Die Aktie verlor 10,51 Prozent.
Wie viel hat Nebius im dritten Quartal umgesetzt?
980,8 Millionen Dollar, ein Plus von 571 Prozent zum Vorjahr.
Wie will Nebius die Investitionen finanzieren?
75 bis 85 Prozent sollen über Kundenvorauszahlungen und vertragsgebundene Kredite gedeckt werden.
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