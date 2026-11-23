Kaum eine Aktie zeigt die Nervosität rund um künstliche Intelligenz so deutlich wie Nebius. Die Nebius Aktie steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 97,84 Dollar, 20,33 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 81 Dollar (eigene Rechnung). Im Nasdaq 100 ist nur Nvidia stärker. Am 11. November hatte die Aktie noch bei 154,69 Dollar geschlossen. Danach verlor sie binnen acht Handelstagen fast die Hälfte. Auch nach dem heutigen Sprung liegt sie rund 37 Prozent unter diesem Stand (eigene Rechnung).
Nebius Aktie: Plus 20 Prozent – der zweitstärkste Nasdaq-Wert hat sich in zwei Wochen halbiert und schießt jetzt zurück
Die Nebius Aktie springt am Montag um 20,3 Prozent auf 97,84 Dollar und ist hinter Nvidia der stärkste Wert im Nasdaq 100. Vor zwölf Tagen kostete sie noch knapp 155 Dollar. Der KI-Cloudanbieter hängt wie kaum ein anderes Unternehmen an Nvidia-Chips und an der Bereitschaft der Kunden, Milliarden vorzustrecken. Die Analyse.
Das Geschäft
Rechenzentren voller Nvidia-Chips
Nebius baut Rechenzentren, füllt sie mit Nvidia-Prozessoren und vermietet die Rechenleistung an KI-Entwickler. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent auf 981 Millionen Dollar. Rund 325 Millionen davon waren allerdings ein einmaliger Effekt. Für 2027 stellt das Management 12 bis 13 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, etwa das Vierfache von 2026. Seit Juli haben Kunden Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar unterschrieben. Die Führungskrise bei Nvidia traf Nebius deshalb doppelt: als Abnehmer der Chips und als Unternehmen, das vom Vertrauen in den KI-Ausbau lebt.
Der Haken
45 Milliarden Dollar wollen bezahlt werden
Der Grund für den Absturz nach den Zahlen war nicht das Wachstum, sondern sein Preis. Nebius hob die Investitionen für 2026 auf 27 Milliarden Dollar an und plant für 2027 weitere 40 bis 45 Milliarden. Gleichzeitig wird der Jahresumsatz nur das untere Ende der Zielspanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar erreichen, weil sich Kapazitäten ins neue Jahr verschieben. Finanziert wird der Ausbau zu einem großen Teil aus Anzahlungen der Kunden. Zuletzt deckten sie mehr als 100 Prozent der zugehörigen Investitionen. Das funktioniert, solange die Kunden zahlen.
Einordnung der Redaktion: Die Nebius Aktie ist ein Hebel auf Nvidia. Fällt der Chipkonzern, fällt Nebius stärker, und umgekehrt. Ein Tagesplus von 20 Prozent klingt gewaltig, gleicht aber nur einen Bruchteil der Verluste der vergangenen Wochen aus. Das Geschäftsmodell ist eine Wette darauf, dass die Nachfrage nach Rechenleistung schneller wächst als die Kosten für ihren Aufbau. Die Auftragslage spricht dafür. Die Summen, die dafür vorab fließen müssen, machen das Unternehmen aber verwundbar, sobald das Vertrauen der Geldgeber wackelt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum steigt die Nebius Aktie heute?
Nvidia hat Jensen Huang wieder als Chef eingesetzt. Nebius betreibt Rechenzentren mit Nvidia-Chips und profitiert besonders stark von der Erholung der KI-Werte.
Wie viel Umsatz plant Nebius für 2027?
Das Management stellt 12 bis 13 Milliarden Dollar in Aussicht, bei Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Nebius Aktie?
ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX (Deutschland), US-Handelssymbol NBIS (Nasdaq).
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