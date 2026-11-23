Der Grund für den Absturz nach den Zahlen war nicht das Wachstum, sondern sein Preis. Nebius hob die Investitionen für 2026 auf 27 Milliarden Dollar an und plant für 2027 weitere 40 bis 45 Milliarden. Gleichzeitig wird der Jahresumsatz nur das untere Ende der Zielspanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar erreichen, weil sich Kapazitäten ins neue Jahr verschieben. Finanziert wird der Ausbau zu einem großen Teil aus Anzahlungen der Kunden. Zuletzt deckten sie mehr als 100 Prozent der zugehörigen Investitionen. Das funktioniert, solange die Kunden zahlen.