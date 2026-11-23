Die Nebius Aktie wehrt sich: Nach einem Einbruch um 16,11 Prozent auf 81,31 US-Dollar am Freitag notiert das Papier im Nachthandel zum Wochenstart bei 86,71 Dollar. Das ist ein Plus von 6,64 Prozent, in der Spitze ging es bis auf 90,00 Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt bei 28,5 und damit im überverkauften Bereich. Der Börsenwert des KI-Cloud-Anbieters beträgt rund 24 Milliarden Dollar.
Nebius Aktie: Nach dem 16-Prozent-Absturz kontert sie im Nachthandel – Wende nach Burrys Warnung?
Die Nebius Aktie verlor am Freitag 16 Prozent und fiel unter den Schlusskurs von 2025. In der Nacht zum Wochenstart steigt sie um mehr als 6 Prozent. Wir analysieren die Gründe, die Zahlen und die großen Fragezeichen beim 40-Milliarden-Dollar-Plan.
Der Absturz
Der vierte schwarze Tag in der Nebius-Geschichte
Der Freitag war für die Nebius Aktie historisch: Der Schlusskurs von 81,31 Dollar entsprach einem Minus von 16 Prozent gegenüber 96,92 Dollar und markierte den viertschlechtesten Tag seit Beginn des Handels unter dem Namen Nebius im Oktober 2024, nach bereits 9 Prozent Minus am Donnerstag. Damit liegt die Aktie 72 Prozent unter dem Juni-Rekord und unter dem Jahresschluss 2025 von 83,70 Dollar. Investor Michael Burry erklärte öffentlich, er habe vor Nebius, CoreWeave und Nvidia gewarnt.
Der Auslöser am Freitag war die sektorweite Flucht aus KI-Infrastrukturwerten. Laut Benzinga kühlte der KI-Handel nach dem Anthropic-Börsengang und den Nvidia-Zahlen ab, zudem belastete eine Finanzierungswarnung von Evercore. Am gleichen Tag gab der Nasdaq-100 um 5,61 Prozent nach.
Die Ursache
Starke Zahlen, aber ein Kapitalhunger-Schock
Die eigentliche Talfahrt der Nebius Aktie begann mit den Quartalszahlen am 12. November. Der Umsatz stieg um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar, inklusive rund 325 Millionen Dollar einmaliger Partnererlöse. Doch Nebius kappte die Jahresprognose auf das untere Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, weil sich Kapazitäten Dritter ins erste Halbjahr 2027 verschieben. Die Investitionen für 2026 steigen auf rund 27 Milliarden Dollar, für 2027 plant Nebius 40 bis 45 Milliarden Dollar bei einem Umsatzziel von 12 bis 13 Milliarden Dollar, überwiegend finanziert durch Kundenvorauszahlungen.
Ein Risiko liegt im Microsoft-Vertrag: Der Kontrakt ist bis zu 19,4 Milliarden Dollar wert, doch das Rechenzentrum in Vineland, New Jersey, liegt Monate hinter dem Zeitplan. Nur gut die Hälfte der Kapazität soll bis Jahresende bereitstehen, der Rest im zweiten Quartal 2027.
Der Rebound
Warum die Nebius Aktie in der Nacht zurückkommt
Für den Nachtsprung sprechen drei Faktoren: Erstens die deutliche Erholung der US-Futures zum Wochenstart, die Technologiewerte besonders stark anschiebt. Zweitens die technische Lage, denn nach zwei Tagen mit zusammen rund 24 Prozent Verlust (eigene Rechnung) ist die Aktie klar überverkauft. Drittens bleibt die Analystenseite optimistisch. Citigroup senkte das Kursziel zwar von 265 auf 215 Dollar, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Die jüngsten Kursziele von fünf Häusern reichen von 185 bis 399 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Gründer Arkady Volozh setzt zudem ein klares Zeichen bei der Finanzierung: Die Vorauszahlungen aus den im dritten Quartal geschlossenen Verträgen decken mehr als 100 Prozent der zugehörigen Investitionen. Den Vorsteuer-Break-even peilt Nebius bis Ende 2027 an.
Einordnung der Redaktion: Die Nebius Aktie bleibt ein Hebel auf die KI-Infrastruktur. Der Nachtsprung zeigt, dass Käufer bei Kursen unter dem Vorjahresschluss zugreifen. Ob daraus eine Bodenbildung wird, hängt davon ab, ob der Markt die Finanzierung des Ausbaus wieder als gesichert ansieht.
FAQ
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie so stark gefallen?
Nach den Quartalszahlen sorgten die gesenkte Prognose, Verzögerungen beim Microsoft-Standort und stark steigende Investitionen für Verkäufe. Am Freitag kam ein sektorweiter Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten hinzu.
Warum steigt die Nebius Aktie im Nachthandel?
Die US-Futures erholen sich deutlich, die Aktie ist technisch überverkauft und Analysten halten an Kaufempfehlungen fest.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nebius Aktie?
ISIN: NL0009805522, WKN: A1JRLF, Handelssymbol: YDX, US-Handelssymbol: NBIS (Nasdaq).
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