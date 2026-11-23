Für den Nachtsprung sprechen drei Faktoren: Erstens die deutliche Erholung der US-Futures zum Wochenstart, die Technologiewerte besonders stark anschiebt. Zweitens die technische Lage, denn nach zwei Tagen mit zusammen rund 24 Prozent Verlust (eigene Rechnung) ist die Aktie klar überverkauft. Drittens bleibt die Analystenseite optimistisch. Citigroup senkte das Kursziel zwar von 265 auf 215 Dollar, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Die jüngsten Kursziele von fünf Häusern reichen von 185 bis 399 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.