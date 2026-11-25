Am Mittwochvormittag fehlten gut 2 Dollar. So nah kam die Nebius Aktie ihrem Tief der vergangenen zwölf Monate bei 73,52 Dollar, als sie bis auf 75,60 Dollar fiel. Dann drehte der Kurs. Zum Handelsschluss stand der KI-Cloud-Anbieter bei 84,99 Dollar, 2,66 Prozent tiefer als am Vortag, aber mehr als 12 Prozent über dem Tagestief. Die Käufer griffen genau dort zu, wo ein Bruch charttechnisch schwer gewogen hätte.
Nebius Aktie: Bis auf 2 Dollar ans Jahrestief, dann 12 Prozent Erholung – wer hat bei 75 Dollar gekauft?
Die Nebius Aktie fiel am Mittwoch bis auf 75,60 Dollar und schloss bei 84,99 Dollar, ein Minus von 2,66 Prozent. Der KI-Cloud-Anbieter steht für die Frage des Tages: Wer finanziert die Rechenzentren?
Der Auslöser
Schuldenangst trifft die Kapitalhungrigen zuerst
Nebius vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und baut dafür Rechenzentren, finanziert über Kredite und Vorauszahlungen von Kunden. Am Mittwochmorgen stiegen die Kosten für die Absicherung von Schulden im KI-Sektor nach einem Medienbericht auf Rekordstände. Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf wurden als Erste verkauft.
Nebius plant für 2026 Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar und hat zuletzt die Umsatzprognose leicht gesenkt, weil sich Rechenzentren verzögern. Ein Teil der Kapazität geht später ans Netz als geplant. Diese Kombination macht die Aktie anfällig, sobald Anleger an der Finanzierung zweifeln.
Die Einordnung
571 Prozent Wachstum, aber das Geld fließt erst später
Auslöser der Erholung war die Wende am Gesamtmarkt. Der Nasdaq 100 holte sein Minus von zeitweise mehr als 4 Prozent fast vollständig auf. Für die Nebius Aktie ist das ein erstes Stabilisierungszeichen.
An den Grundfragen ändert es nichts. Der Umsatz wuchs zuletzt um 571 Prozent, doch der Konzern braucht sehr viel Kapital, bevor die Erträge fließen. Höhere Zinsen und Risikoaufschläge verteuern jeden weiteren Ausbauschritt. Tagesausschläge von mehr als 10 Prozent waren bei dem Papier zuletzt keine Seltenheit.
Die Nebius Aktie ist ein Fieberthermometer für die Finanzierung des KI-Booms. Am Mittwoch zeigte es am Morgen hohe Temperatur und am Abend leichte Entspannung.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Wie hat die Nebius Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 84,99 Dollar, ein Minus von 2,66 Prozent. Das Tagestief lag bei 75,60 Dollar.
Hat die Nebius Aktie ein neues Jahrestief markiert?
Nein. Das Tief der vergangenen zwölf Monate bei 73,52 Dollar wurde nicht unterschritten.
Warum stand die Nebius Aktie unter Druck?
Sorgen um die Finanzierung von KI-Rechenzentren belasteten Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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