Nebius vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und baut dafür Rechenzentren, finanziert über Kredite und Vorauszahlungen von Kunden. Am Mittwochmorgen stiegen die Kosten für die Absicherung von Schulden im KI-Sektor nach einem Medienbericht auf Rekordstände. Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf wurden als Erste verkauft.

Nebius plant für 2026 Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar und hat zuletzt die Umsatzprognose leicht gesenkt, weil sich Rechenzentren verzögern. Ein Teil der Kapazität geht später ans Netz als geplant. Diese Kombination macht die Aktie anfällig, sobald Anleger an der Finanzierung zweifeln.