Der Umsatz hat sich versiebenfacht, der Börsenwert hat sich gedrittelt: Die Nebius-Aktie (Nasdaq: NBIS, ISIN NL0009805522) ist das Sinnbild eines KI-Booms, der plötzlich nach der Rechnung fragt. Am Freitag fiel die Nebius Aktie im Chip-Ausverkauf erneut kräftig, am Abend stand sie in den Handelslisten zeitweise gut zwölf Prozent im Minus.
Nebius-Aktie: 47 % Monatsminus und Burrys Warnung – trägt die Capex-Wette noch?
Die Nebius-Aktie fällt im Chip-Ausverkauf weiter, rund 47 Prozent in einem Monat. Warum Rekordumsatz, 27 Milliarden Capex und Burrys Warnung zusammenprallen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nebius Group N.V.
- Handelssymbol
- NBIS (Nasdaq)
- Geschäft
- KI-Cloud, Rechenzentren, GPU-Kapazität
- Kurs
- rund 90,30 US-Dollar (Freitag, 9:17 Uhr New York)
- Schluss 18.8.2026
- 248,43 US-Dollar
Stand: 20.11.2026, Kurs 9:17 Uhr New York
Der Kurs lag am Morgen in New York bei rund 90 Dollar. Am 18. August hatte die Aktie noch 248,43 Dollar gekostet, das ist ein Minus von mehr als 60 Prozent in gut drei Monaten, allein im letzten Monat gingen rund 47 Prozent verloren. Zu den Gründen gehört mehr als die Marktpanik: Es geht um Geld, Zeit und die Frage, wer all die Rechenzentren am Ende bezahlt.
Die Zahlen
Wie gut waren die Nebius-Zahlen wirklich?
Am 12. November legte Nebius den Bericht für das dritte Quartal vor: 980,8 Millionen Dollar Umsatz, 571 Prozent mehr als im Vorjahr, gegen eine Konsenserwartung von rund 907 Millionen. Doch rund 325 Millionen Dollar davon sind einmalige Erlöse aus dem Start einer Partnerschaft mit schlankem Kapitaleinsatz. Ohne diesen Effekt lag der Umsatz nach Berechnungen von Marktbeobachtern unter den Erwartungen.
Dazu kam eine Verschiebung: Die Umsatzprognose für 2026 liegt nun am unteren Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, weil Kapazitäten von Drittanbietern später bereitstehen. Einzelne Phasen des Standorts in New Jersey rutschen auf das zweite Quartal 2027. Das Management spricht von einer Frage des Timings, nicht der Nachfrage: Seit Beginn des dritten Quartals seien Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar neu hinzugekommen, Vorauszahlungen deckten mehr als 100 Prozent des zugehörigen Investitionsbedarfs.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3 2026
|980,8 Mio. $ (+571 %)
|Davon einmalig
|rund 325 Mio. $
|Umsatzziel 2026
|untere Hälfte von 3,0 bis 3,4 Mrd. $
|Erster Umsatzausblick 2027
|12 bis 13 Mrd. $
|Investitionen 2026
|rund 27 Mrd. $
|Investitionen 2027
|40 bis 45 Mrd. $
Angaben des Unternehmens zum Q3-Bericht vom 12.11.2026; 2027 und Investitionen sind Planwerte.
Quelle: Nebius-Quartalsbericht, wiedergegeben nach Medienberichten
Das große Bild
Warum fällt die Nebius-Aktie weiter?
Die Rechnung hinter dem Geschäftsmodell ist einfach und riskant: Nebius kauft Chips, baut Rechenzentren und vermietet Rechenleistung an KI-Firmen. Das verschlingt Kapital lange vor den Erlösen. Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar, für 2027 sind es 40 bis 45 Milliarden. Zum Vergleich: Der Umsatzausblick für 2027 liegt bei 12 bis 13 Milliarden Dollar.
Finanziert wird das auch über Schulden. Im August kündigte Nebius ein Angebot wandelbarer Anleihen über 4,5 Milliarden Dollar an und plante Tauschgeschäfte mit Haltern älterer Wandelanleihen gegen Aktien, was Verwässerungsängste auslöste. Ende Juni lagen 8,04 Milliarden Dollar in der Kasse, bei Investitionen von 5,66 Milliarden allein im zweiten Quartal.
Hinzu kommt die Stimmung. Am Freitag verkaufte der Markt Chip- und KI-Werte flächendeckend, die Nasdaq-100-Werte verloren zeitweise gut drei bis fünf Prozent. Neocloud-Aktien wie Nebius gelten als Hebel auf den KI-Boom und fallen deshalb besonders stark, wenn Anleger an den Renditen zweifeln. Der bekannte Investor Michael Burry schrieb auf X: „Coreweave, Nebius, NVIDIA, semis, I tried to warn you all.“ Er fügte hinzu, er habe nicht „short“ gesagt.
Auch Analysten haben reagiert: Baird und Bank of America senkten nach den Zahlen am 13. November ihre Kursziele, behielten aber ihre positive Einstufung bei und begründeten das mit den Verzögerungen bei Drittanbieter-Kapazität.
Wie riskant ist die Nebius Aktie nach dem Absturz?
Das Chancenbild: Die Nachfrage ist nach Unternehmensangaben da, neue Verträge laufen, und der Umsatz wächst im dreistelligen Prozentbereich. Das Risikobild: Wächst die Nachfrage nicht so schnell wie die Investitionen, kippt die Rechnung. Hinzu kommt die Finanzierung über Wandelanleihen, die bei fallendem Kurs den Verwässerungsdruck erhöht. Und weil die Aktie in einem Monat fast halbiert wurde, schlagen schon kleine Nachrichten stark aus.
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Nebius-Aktie?
Entscheidend sind die Lieferung der verzögerten Kapazitäten bis ins Jahr 2027, die Frage, ob die neuen Verträge sich in Umsatz verwandeln, und die weitere Finanzierung. Ein Termin für den nächsten Quartalsbericht ist noch nicht bestätigt. Bis dahin bleibt die Nebius Aktie ein Gradmesser dafür, wie viel Geduld der Markt mit der KI-Infrastruktur noch hat.
Häufige Fragen zur Nebius-Aktie
Warum fällt die Nebius Aktie? Zweifel an den hohen KI-Investitionen, verzögerte Kapazitäten, Verwässerungsängste durch Wandelanleihen und ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten.
Wie stark hat die Nebius-Aktie verloren? Rund 47 Prozent in einem Monat und mehr als 60 Prozent seit dem Schlusskurs von 248,43 Dollar am 18. August.
Wie hoch sind die Investitionen von Nebius? Rund 27 Milliarden Dollar für 2026 und 40 bis 45 Milliarden Dollar für 2027 laut Unternehmen.
Wie sehen Analysten die Nebius-Aktie? Baird und Bank of America senkten am 13. November ihre Kursziele, hielten aber an ihrer positiven Einstufung fest.
Wann kommen die nächsten Nebius-Zahlen? Ein Termin für den Bericht zum vierten Quartal ist noch nicht bestätigt.
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