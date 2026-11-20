Am 12. November legte Nebius den Bericht für das dritte Quartal vor: 980,8 Millionen Dollar Umsatz, 571 Prozent mehr als im Vorjahr, gegen eine Konsenserwartung von rund 907 Millionen. Doch rund 325 Millionen Dollar davon sind einmalige Erlöse aus dem Start einer Partnerschaft mit schlankem Kapitaleinsatz. Ohne diesen Effekt lag der Umsatz nach Berechnungen von Marktbeobachtern unter den Erwartungen.

Dazu kam eine Verschiebung: Die Umsatzprognose für 2026 liegt nun am unteren Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, weil Kapazitäten von Drittanbietern später bereitstehen. Einzelne Phasen des Standorts in New Jersey rutschen auf das zweite Quartal 2027. Das Management spricht von einer Frage des Timings, nicht der Nachfrage: Seit Beginn des dritten Quartals seien Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar neu hinzugekommen, Vorauszahlungen deckten mehr als 100 Prozent des zugehörigen Investitionsbedarfs.